Yön uutiskooste: Floridan ammuskelussa kuollut kolme, suomalaiset ilmoittavat matkoistaan ulkoministeriölle aiempaa ahkerammin, Kristian Vesalainen teki sopimuksen Winnipegin kanssa...

Viime vuosien terrori-iskut ovat vaikuttaneet suomalaisten intoon ilmoittaa matkoistaan ulkoministeriölle

Suomalaiset ovat viimeisen kolmen vuoden aikana ilmoittaneet ulkoministeriölle matkustelustaan joka vuosi vähintään yli 50 prosenttia ahkerammin kuin edellisenä. Terrori-iskujen rauhoittuminen Euroopassa on kuitenkin muuttamassa kehityksen, arvioi kriisi- ja avustustiimin vetäjä Antti Putkonen ulkoministeriöstä.

Matkustusilmoituksen jättäminen auttaa hätä- ja kriisitilanteessa, mutta suomalaiset tekevät yhä ilmoituksia vain alle kolmessa prosentista matkoista. Ilmoituksen voi tehdä maksutta tekstiviestillä tai verkossa.

Viime vuoden tilastokärkeä pitää Espanja, jonne tehdyistä matkoista tuli yhteensä vajaat 33 000 ilmoitusta. Tilastokärki ei välttämättä selity vain Barcelonan terrori-iskulla, sillä maa on toistuvasti suosituin suomalaisten lomakohteista.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä hakevien määrä pysynyt vakaana

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä on tänä vuonna haettu suunnilleen samalla innolla kuin viime vuonna, Eläketurvakeskuksesta kerrotaan.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvasi aiemmin käytössä olleen osa-aikaeläkkeen viime vuoden alusta lähtien. Viime vuonna hakijoita oli noin 14 000, kun tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä heitä oli hieman yli 6 000.

Viime vuonna noin 10 prosenttia nuorimpien hakijaryhmien ei-eläkeläisistä haki osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. Hakemusalttiuden arvioidaan olevan samaa tasoa tänäkin vuonna.

Poliisi: Floridan ampumisessa kolme kuollutta, joista yksi on epäilty ampuja

Yhdysvalloissa Floridan ampumisessa on poliisin mukaan kuollut kolme ihmistä, joista yksi on epäilty ampuja. Hän surmasi itsensä. Haavoittuneita on ainakin yksitoista.

Epäilty oli 24-vuotias mies Baltimoresta, Marylandista.

Ampuminen tapahtui videopeliturnauksessa Pohjois-Floridan Jacksonvillessä sunnuntaina. Poliisin mukaan epäilty oli yksi pelaajista.

Yhdeksän haavoittunutta kuljetettiin sairaalahoitoon. Osalla heistä oli ampumahaavoja. Lisäksi kaksi ampumisessa haavoittunutta on hakeutunut itse sairaalaan. (Lähde: AFP)

Senaattori McCain lasketaan hautaan sunnuntaina

Viikonloppuna kuollut yhdysvaltalainen senaattori John McCain lasketaan hautaan sunnuntaina, kertoo hänen toimistonsa. 81-vuotiaana kuollut McCain haudataan Marylandin osavaltion pääkaupungissa Annapolisissa.

Hautajaisia edeltävänä päivänä aivosyöpään menehtyneelle republikaanisenaattorille järjestetään muistotilaisuus Washingtonissa National Cathedralissa. Lisäksi hänelle järjestetään muistotilaisuus Phoenixin kaupungissa keskiviikkona. (Lähde: AFP)

YK:n Kansainvälinen tuomioistuin käsittelee Iranin kannetta Yhdysvaltain pakotteista

YK:n alainen Kansainvälinen tuomioistuin ICJ aloittaa tänään Iranin kanteen käsittelyn Haagissa.

Iran on kannellut tuomioistuimeen liittyen Yhdysvaltojen vetäytymiseen Iranin ydinohjelmasta solmitusta kansainvälisestä sopimuksesta. Iran vaatii Yhdysvaltoja jäädyttämään laittomina pitämänsä pakotteet. Lisäksi maa vaatii Yhdysvalloilta korvauksia.

Yhdysvallat ilmoitti toukokuussa vetäytyvänsä sopimuksesta. Samalla Yhdysvallat ilmoitti asettavansa jälleen pakotteita Irania vastaan.

Asian käsittely jatkuu torstaihin. (Lähde: AFP)

Paavi ei halunnut kommentoida hyväksikäytöstä syytettyä McCarrickia koskevia tietoja

Paavi Franciscus on kieltäytynyt kommentoimasta tietoja, joiden mukaan hän oli ummistanut silmänsä yhdysvaltalaiskardinaali Theodore McCarrickia vastaan esitetyiltä hyväksikäyttösyytöksiltä. Toimittajat kysyivät paavilta kommenttia asiaan lentokoneessa matkalla Dublinista Roomaan.

Vatikaanin entinen Yhdysvaltain-lähettiläs arkkipiispa Carlo Maria Vigano julkaisi sunnuntaina kirjeen, jossa hän väittää paavin tienneen vähintään vuoden 2013 kesäkuusta lähtien McCarrickiin kohdistuneista syytöksistä.

McCarrickia on syytetty alaikäisten ja pappisseminaarissa olleiden aikuisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän on sanonut olevansa syytön.

Paavi myönsi McCarrickille eron heinäkuussa. (Lähde: AFP)

BBC: Hollannissa massiivinen dna-seulonta johti pidätykseen 20 vuotta vanhassa jutussa

Hollannissa massiivinen dna-seulonta 11-vuotiaan pojan katoamisen ja kuoleman selvittämiseksi on johtanut pääepäillyn pidätykseen, kertoo BBC. 55-vuotias epäilty pidätettiin Espanjassa sunnuntaina ja hänet on tarkoitus luovuttaa Hollantiin.

Poliisi aloitti aiemmin tänä vuonna maan historian suurimman dna-etsinnän 20 vuotta vanhan tapauksen selvittämiseksi. Tarkoituksena oli selvittää, kuka jätti jälkiä pojan vaatteisiin.

Nicky Verstappen katosi Hollannissa kesäleirillä elokuussa 1998. Pojan ruumis löytyi seuraavana iltana metsästä leirintäalueen läheltä.

BBC:n mukaan epäilty on entinen partiojohtaja, joka asui tapahtumapaikan lähellä. Hän katosi viime huhtikuussa sen jälkeen kun dna-seulonnat oli aloitettu.

Kristian Vesalainen teki sopimuksen Winnipegin kanssa

Suomalaiskiekkoilija Kristian Vesalainen on tehnyt sopimuksen NHL-seura Winnipeg Jetsin kanssa. Asiasta verkkosivuillaan kertovan Winnipegin mukaan 19-vuotias Vesalainen on tehnyt seuran kanssa kolmivuotisen tulokassopimuksen.

Winnipeg Jetsin organisaatiossa pelaavat entuudestaan jo suomalaistähti Patrik Laine sekä Sami Niku.

Winnipeg ylsi viime kaudella länsilohkon finaaliin, mutta hävisi lohkofinaalin Vegas Golden Knightsille voitoin 1–4.