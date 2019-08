Yön uutiskooste: Häkämies varoittelee tavoittelemasta liian suuria palkankorotuksia, Blockfest työllisti poliisia Tampereella, ihmisiä evakuoidaan maastopalojen alta Kanarialla

Häkämies varoittelee palkansaajaliittoja tavoittelemasta liian suuria palkankorotuksia - "Näkymä on heikentynyt"

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies varoittelee palkansaajaliittoja tavoittelemasta liian suuria palkankorotuksia syksyllä alkavalla liittokierroksella. Näkymä on hänen mukaansa heikentynyt ja siksi on syytä jatkaa viime liittokierroksen linjalla, joka oli työllisyyttä parantava suhteessa kilpailijamaihin.

Kilpailukykysopimukseen liittyvän työajanpidennyksen jatko on herättänyt kiistaa. Häkämies katsoo STT:n haastattelussa, että pidennys on tarkoitettu pysyväksi, joten sillä linjalla pitäisi jatkaa. Hän kertoo myös olevansa toiveikas, ettei pidennyksestä synny niin paljon kitkaa kuin on ennakoitu.

Blockfestin aikana poliisilla riitti hommaa Tampereella - huumausainerikoksia, pahoinpitelyitä ja alueelle liputta ryntäileviä nuoria

Tampereella on ollut lauantaina Ratinassa järjestetyn Blockfestin festivaalialueen läheisyydessä sekä kaupungin keskustassa lukuisia hälytystehtäviä ja häiriökäyttäytymistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotteessa.

Valvonnan seurauksena kirjattiin lukuisia rikosilmoituksia epäillyistä huumausainerikoksista ja huumausaineen käyttörikoksista. Tutkittavaksi on tullut myös muutamia lieviä pahoinpitelyitä.

Festivaalialueelle oli pyrkinyt lauantaina myös 50–80 nuoren joukko ilman sisäänpääsylippua. Järjestyksenvalvojat estivät nuorten aikeet, mutta poliisi joutui puuttumaan joukon aiheuttamiin järjestyshäiriöihin.

Länsi- ja Pohjois-Suomeen on luvassa sadetta, idässä kesäisiä lämpötiloja

Länsi- ja Pohjois-Suomessa tulee tänään sadekuuroja monin paikoin, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Maan länsirannikolla sateet voivat olla jatkuvia.

Sen sijaan maan itä- ja keskiosissa sekä Uudellamaalla sää on poutainen ja melko aurinkoinen.

Lämpötilat ovat paikoin kesäisiä. Hellerajat silti tuskin ylittyvät. Itä-Suomessa lämpötilat pysyvät 20–24 asteessa. Pohjois-Suomessa lämpötilat ovat 15–20 asteen välillä.

Lännessä lämpötilat voivat pilvien ja sateen vuoksi jäädä 16 asteen tuntumaan.

Hongkongissa suunnitteilla suuri mielenosoitus - poliisi julistaa, ettei kaipaa Manner-Kiinan apua

Hongkongin viikkoja kestäneissä mielenosoituksissa nähtiin käänne viime viikkoina, kun mielenosoittajat alkoivat iskeä useisiin kohteisiin yhtäaikaisesti. Paikallinen poliisi ei meinannut pysyä protestoijien perässä, mutta kertoo BBC:n mukaan olevansa nyt tilanteen päällä.

Poliisi kertoi myös, ettei Manner-Kiinan joukkoja nähdä erityishallintoalueen kaduilla, vaan poliisi selviää kriisistä itse.

Lauantain mielenosoitukset sujuivat varsin rauhallisesti hyvin myrskyisän viikon jälkeen. Hongkongissa on kuitenkin tänään määrä järjestää suuri mielenosoitus Victoria Parkin puistossa.

Äärioikeistoryhmät ja fasismia vastustavat aktivistit ovat ottaneet yhteen Portlandissa - useita pidätetty

Yhdysvalloissa Portlandin kaupungissa ainakin 13 ihmistä on pidätetty sen jälkeen, kun äärioikeistoryhmät ja fasismia vastustavat mielenosoittajat ovat ottaneet yhteen lauantaina paikallista aikaa, kertoo uutiskanava CNN.

Poliisi kuvaili tapahtumia Twitterissä kansalaislevottomuudeksi ja kertoi neljän ihmisen loukkaantuneen. Loukkaantumisten kerrotaan olevan lieviä, mutta yksi loukkaantuneista vietiin sairaalaan.

Äärioikeistoryhmät ovat järjestäneet Portlandissa Oregonin osavaltiossa mielenosoituksen, jonka tavoitteena on laittaa loppu kotimaiselle terrorismille. Fasismin vastaiset ryhmät ovat järjestäneet vastamielenosoituksia.

Afganistanissa ainakin 20 loukkaantunut hääjuhlissa tapahtuneessa räjähdyksessä

Afganistanissa ainakin 20 ihmistä on loukkaantunut hääjuhlissa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertoo paikallinen sairaala. Silminnäkijä kertoi uutistoimisto AFP:lle nähneensä tapahtumapaikalla myös monia ruumiita.

Räjähdys tapahtui hotellissa maan pääkaupungissa Kabulissa myöhään lauantaina.

Yksikään ryhmä ei ole vielä ilmoittanut olleensa räjähdyksen takana. Kapinalliset ovat toisinaan iskeneet hääjuhliin, koska niiden koetaan olevan helppoja kohteita.

Yhdysvaltojen ja Talebanin odotetaan allekirjoittavan lähiaikoina sopimus, jonka myötä yhdysvaltalaisjoukot alkaisivat vetäytyä Afganistanista. (Lähde: AFP)

Gran Canarialla syttyi jälleen maastopalo - ihmisiä evakuoidaan liekkien tieltä

Espanjalle kuuluvalla Gran Canarian saarella on syttynyt jälleen maastopalo ja viranomaisten on määrä evakuoida ihmisiä liekkien tieltä.

Lauantai-iltana saarineuvosto kertoi evakuoineensa ihmisiä saaren keskiosassa sijaitsevalta Cruz de Tejedan alueelta ja läheisestä luksushotellista.

Myöhemmin neuvosto kertoi, että myös lähellä sijaitseva Tejedan kylä ja useita alueita sen ympäriltä evakuoitaisiin.

Palomiehet saivat vain viisi päivää aiemmin saaren pääkaupungin Las Palmasin lähellä riehuneen maastopalon hallintaan. Liekit polttivat tuolloin 1 500 hehtaaria maastoa ja ajoivat jopa tuhat saarelaista kodeistaan. (Lähde: AFP)

Suomen naisille jenkkifutiksen EM-kultaa

Suomen naiset ovat voittaneet amerikkalaisen jalkapallon EM-kultaa.

Britannia voitti Suomen finaalipelissä 18–14, mutta tämä ei riittänyt briteille mestaruuden viemiseksi kotiin.

Suomen voitto oli taputeltu, jos joukkue voittaisi, tai häviäisi korkeintaan neljällä pisteellä.

Euroopan mestaruuskisat olivat lajin toiset ja pelattiin Britannian Leedsissä. Suomi oli kisoissa puolustamassa aiempaa mestaruuttaan, jonka se voitti vuonna 2015. Suomi ja Britannia kohtasivat ensimmäisen kerran edellisten kisojen finaalissa.

Kisoihin osallistuivat Suomen ja isäntämaa Britannian lisäksi myös Ruotsi ja Itävalta.

Susijengi haastaa MM-menijä Venäjän juhlaturnauksen päätöspäivänä

Suomen miesten koripallomaajoukkue päättää Koripalloliiton 80-vuotisjuhlaturnauksen tänään, kun Espoossa vastaan asettuu Venäjä kello 19 alkavassa ottelussa. Turnausvoitosta ei taistella, sillä Suomi hävisi perjantaina Liettualle 41 pisteellä ja eilen Venäjä taipui väkivahvalle Liettualle 16 pisteellä.

Suomelle Venäjä on varsin tuttu vastus, sillä viime kaudella maat ottivat kahdesti yhteen MM-karsinnassa. Suomi hävisi kotonaan syksyllä niukasti ja talvella Venäjällä selvemmin, ja Venäjä pääsi Liettuan tavoin kuun vaihteessa alkavaan MM-lopputurnaukseen Kiinaan.

Keihäsmiehet Etelätalo ja Kuusela kamppailevat MM-kisojen edustuspaikasta Espoossa

Lassi Etelätalon ja Toni Kuuselan kamppailu keihäänheiton kolmannesta MM-edustuspaikasta jatkuu tänään kotimaisen gp-sarjan kilpailussa Espoossa. Kilpailuun osallistuu myös Dohan joukkueeseen valittu Oliver Helander, joka palaa kisoihin lähes kahden kuukauden kilpailutauolta.

Naisten 100 metrin aitajuoksuun starttaavat Dohaan valitut Reetta Hurske ja Nooralotta Neziri. Kalevan kisojen kärkikaksikko saa vastaansa 13 sekuntiin tähtäävän Matilda Bogdanoffin, joka oli Kalevan kisoissa neljäs.