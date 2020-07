Yön uutiskooste: HS:n gallupin mukaan suomalaiset ennätystyytyväisiä hallitukseen, hyttyskesä alkaa pohjoisessa rytinällä

Suurin osa vanhemmista maksaa elatusavun ajallaan ja ongelmitta

Valtaosa elatusvelvollisista maksaa elatusavun ajallaan ja ongelmitta. Jos elatusvelvollinen jättää elatusavun kokonaan maksamatta, on lapsen elatuksesta huolehtivalla vanhemmalla mahdollisuus saada elatustukea Kelasta. Viime vuonna Kela maksoi elatusvelvollisten puolesta yhteensä 208,6 miljoonaa euroa elatustukea.

Yleisin syy elatusavun maksamatta jättämiseen on maksukyvyttömyys. Elatussopimusten määräaikainen muuttaminen esimerkiksi työttömyyden tai lomautuksen takia on yleistä. Viime aikoina näin on tehty paljon koronatilanteen vuoksi.

Elatusapua ei voida muuttaa taannehtivasti.

HS-gallup: Tyytyväisyys hallituksen toimintaan on koronapandemian keskellä ennätyskorkealla

Tyytyväisyys hallituksen toimintaan on noussut koronapandemian keskellä ennätyskorkeaksi, kertoo Helsingin Sanomien teettämä kyselytutkimus. Vastaajista 71 prosenttia oli sitä mieltä, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on onnistunut tehtävässään erittäin tai melko hyvin.

Tutkimuksen tehnyt Kantar TNS on kartoittanut suomalaisten mielipiteitä kulloisenkin hallituksen toiminnasta syksystä 2011 lähtien.

Lehden mukaan toiseksi parhaimmat arvosanat noin kymmenen vuoden ajanjaksolla on saanut Jyrki Kataisen (kok.) hallitus toukokuussa 2012. Silloin 38 prosenttia piti hallituksen toimintaa onnistuneena.

Kyselyyn vastasi kesäkuun loppupuolella 1 005 ihmistä.

Kesäkuun hellejakso sai hyttyset kuoriutumaan rytinällä, alueelliset erot silti suuria

Kesän hyttystilanne näyttää tänä vuonna erityisen kaksijakoiselta pohjoisen ja etelän välillä, Kainuun ely-keskuksesta arvioidaan STT:lle.

Etelässä ja rannikkoalueilla vietettiin vähäluminen talvi ja kuiva kevät, minkä seurauksena hyttysiä on näillä alueilla ollut monin paikoin normaalia vähemmän.

Pohjoisessa ja idässä lunta taas oli reilusti, ja siellä kosteassa viihtyvät hyttyset ovat päässeet kehittymään hyvin.

Kesäkuun hellejakso nopeutti hyttysten kuoriutumista koko Suomessa. Hyttyskesän arvellaan silti kokonaisuudessaan olevan normaali tai normaalia hiukan runsaampi.

Porrastasanteelta vedetty sähköjohto paljasti kannabisviljelmän Espoossa - poliisi käytti etälamautinta pesäpallomailalla uhkailleeseen mieheen

Porrastasanteen pistorasiasta postiluukun kautta asuntoon vedetty sähköjohto johti kannabisviljelmän paljastumiseen taloyhtiössä Espoon Leppävaarasta. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tehdystä löydöstä Twitterissä.

Poliisi käytti tehtävässä etälamautinta, kertoo yleisjohtaja Ilkka Kantola STT:lle. Kantolan mukaan asunnossa ollut mies oli uhkaillut partiota pesäpallomaila kädessään.

Kantolan tiedossa ei vielä ollut paljonko kannabiskasveja asunnosta oli löytynyt.

Asunnossa ollut mies on otettu kiinni epäiltynä huumausainerikoksesta.

Italia saattaa ottaa vastaan Välimerellä jumissa olevat siirtolaiset - pelastusalukselle julistettiin aiemmin hätätila

Italiasta on lähetetty lääkintätiimi tekemään koronavirustestejä siirtolaisille, jotka ovat Välimerellä jumissa olevalla pelastusaluksella. Testatut saatetaan myöhemmin siirtää karanteenialukseen Sisiliaan, kertoo nimetön lähde Italian sisäministeriöstä.

Ocean Viking -aluksella on yhteensä 180 siirtolaista.

Humanitäärinen SOS Mediterranee -järjestö julisti alukselle perjantaina hätätilan, sillä sen kyydissä olleet olivat käyttäneet väkivaltaisesti ja itsetuhoisesti.

Välimereltä siirtolaisia pelastava Ocean Viking on yli viikon yrittänyt saada maihinnousulupaa Italiasta ja Maltalta. (Lähde: AFP)

Melbournessa 3 000 kunnan asunnoissa asuvaa on joutunut Australian tiukimpaan koronaeristykseen - yli 300 000 melbournelaista on jo erilaisten rajoitusten piirissä

Australian Melbournessa 3 000 kunnan asunnoissa asuvaa on joutunut maan kaikkein tiukimpien koronavirusrajoitusten piiriin, kertoo muun muassa Guardian.

Yhdeksässä kerrostalossa asuvat eivät saa poistua asunnoistaan lainkaan viiteen päivään. Rajoitus on Australiassa poikkeuksellinen, sillä tiukimpienkin rajoitusten aikana ihmiset ovat voineet käydä muun muassa kaupassa.

Lehden mukaan asunnoissa asuu erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä.

Melbournessa yhteensä yli 300 000 ihmistä on määrätty eristykseen koronavirustartuntojen lisääntyessä kaupungissa. Ero aiemmin mainittuihin kunnan asuntoihin on kuitenkin se, että muut saavat poistua kodeistaan tietyin ehdoin.