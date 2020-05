Yön uutiskooste: Hallitukselta odotetaan päätöksiä ravintoloiden avaamisesta, veroilmoitukset jätettävä tänään, koronarokotetta testattu lupaavasti Yhdysvalloissa

Hallitukselta odotetaan päätöksiä ravintoloiden avaamisesta, eduskunta varautunut käymään lähetekeskustelun jo tänään

Hallituksen on määrä päättää tänään, millä pelisäännöillä ravintolat voidaan avata turvallisesti kesäkuun alussa. Neuvottelu alkaa Säätytalolla kello kymmeneltä, ja sen jälkeen esitys on menossa valtioneuvoston ylimääräiseen istuntoon, jonka on määrä alkaa kello 12.

Myös eduskunta on varautunut käymään asiasta kiireellisen lähetekeskustelun jo tänään.

Hallitukselta odotettiin jo viime keskiviikkona päätöksiä siitä, miten ravintolat, baarit ja kahvilat voisivat alkaa avata oviaan turvallisesti asiakkaille kesäkuun alusta alkaen.

Joka kymmenes suomalaisnuori on koukussa someen, selviää koululaistutkimuksesta

Noin joka kymmenes nuori täyttää some-addiktion kriteerit, selviää WHO-Koululaistutkimuksesta. Addiktio on yläkouluikäisillä suomalaisnuorilla yleisempää kuin kansainväliseen vertailuun osallistuneissa maissa keskimäärin.

Koululaistutkimus on osa Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälistä tutkimusta, jossa selvitetään 11-, 13- ja 15-vuotiaiden terveyden kokemuksia, terveyskäyttäytymistä, sosiaalisia suhteita ja mielen hyvinvointia. Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopisto.

Tänään on veroilmoitusten viimeinen määräpäivä, muistuttaa Verohallinto

Veroilmoitusten viimeinen määräpäivä on tänään, Verohallinto muistuttaa. Tämä päivämäärä koskee kaikkiaan noin 1,6 miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole korjattavaa, sille ei tarvitse tehdä mitään. Mahdolliset täydennykset ja korjaukset Verohallinto kannustaa tekemään OmaVero-palvelussa.

Aiemmat määräpäivät olivat 12. ja 19. toukokuuta.

Viisi miljoonaa palkan- ja eläkkeensaajaa on saanut esitäytetyn veroilmoituksensa maalis–huhtikuussa. Veroilmoituksen tietojen oikeellisuus on kuitenkin asiakkaan vastuulla.

Tänään on viimeinen päivä ostaa mentolisavukkeita

Tänään on viimeinen päivä ostaa mentolisavukkeita. Uuden tupakkalain mukaan kuluttajalle ei saa myydä tai luovuttaa tämän päivän jälkeen savukkeita tai kääretupakkaa, joissa on tunnusomainen tuoksu tai maku.

Tunnusomaisella maulla tai tuoksulla tarkoitetaan lisäainetta, jolla on saatu tupakkaan esimerkiksi mentolin maku. Suomessa kaikki muut makuaineet paitsi mentoli ovat olleet kiellettyjä vuodesta 2016.

Myyntikielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin. Uudella tupakkalailla tavoitellaan tupakkatuotteiden käytön lopettamista.

Yhdysvalloissa ihmisillä tehdyn koronavirusrokotetestin tulokset lupaavia

Yhdysvaltailanen bioteknologiayritys Moderna on julkaissut lupaavia tuloksia koronavirusrokotteen kliinisistä testeistä.

Rokote näytti tuottavan immuunivasteen kahdeksalla ihmisellä. Yrityksen mukaan immuunivaste on samankaltainen kuin niillä, jotka ovat toipuneet viruksen aiheuttamasta taudista.

London School of Hygiene & Tropical Medicine -yliopiston mukaan maailmalla on käynnissä kymmenisen kliinistä testiä, joista puolet toteutetaan Kiinassa. (Lähde: AFP)

Wall Streetin kurssit pomppasivat ylöspäin lupaavien rokoteuutisten seurauksena

Wall Streetin pörssiviikko alkoi tuntuvalla nousulla. Dow Jones -indeksi kohosi peräti 3,9 prosenttia, mihin vaikuttivat lupaavat rokoteuutiset Yhdysvalloista.

Laajapohjainen S&P 500 -indeksi nousi 3,2 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 2,4 prosenttia.

Nousun aiheutti ennen muuta Moderna-yhtiön kertoma uutinen siitä, että sen rokote-ehdokkaan ensimmäisen vaiheen testit tuottivat positiivisia tuloksia. Modernan kurssi pomppasi 20 prosenttia.

Pörsseihin vaikutti positiivisesti myös se, että yhä useammat osavaltiot suunnittelevat rajoitusten höllentämistä. (Lähde: AFP)

Trump paljastaa käyttävänsä malarialääkettä koronavirustartunnan ennalta ehkäisyyn - asiantuntijat varoittavat lääkkeestä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on paljastanut käyttävänsä malarialääkettä, joka ei asiantuntijoiden mukaan sovellu koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitoon.

Trump kertoi käyttävänsä hydroksiklorokiinia ennalta ehkäisynä. Hän on nauttinut lääkettä nyt noin puolentoista viikon ajan päivittäin.

Presidentti huomautti myös, että hänen koronavirustestinsä ovat olleet negatiivisia.

Trump on useaan otteeseen puhunut lääkkeen puolesta. Samalla hänen oman hallintonsa asiantuntijat ovat sanoneet, että lääke ei sovellu koronaviruspotilaille eikä sen turvallisuudesta ole takuita. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain suurlähetystö raketti-iskun kohteena Irakissa

Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystön lähettyville on ammuttu raketti aikaisin tiistaiaamuna paikallista aikaa, kertovat turvallisuuslähteet uutistoimisto AFP:lle.

Lähteen mukaan kukaan ei tiettävästi haavoittunut iskussa. Kukaan ei ole vielä ottanut iskua nimiinsä.

Kyseessä on ensimmäinen raketti-isku viikkoihin. Lokakuusta kymmeniä samankaltaisia iskuja on tehty yhdysvaltalaisia kohteita vastaan. Yhdysvallat on syyttänyt aikaisemmista iskuista Iranin tukemia ryhmiä. (Lähde: AFP)