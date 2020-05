Yön uutiskooste: Hallituksen määrä kertoa tänään koronarajoitusten jatkosta, hallituksen koronatoimilla vankka kansan tuki

Hallituksen on tänään määrä kertoa koronarajoitusten jatkosta ja joidenkin rajoitusten mahdollisesta purkamisesta.

Hallitus neuvotteli asiasta eilen koko päivän Säätytalolla Helsingissä. Hallituksen oli alun perin tarkoitus kertoa neuvottelujen tuloksista jo eilen, mutta neuvottelut venyivät odotettua pidemmiksi ja niitä kerrottiin jatkettavan vielä maanantaina aamulla.

Neuvottelujen venyminen johtui STT:n saamien tietojen mukaan siitä, että neuvotteluissa oli esillä paljon läpikäytäviä asioita ja rajoituksia koskevissa muotoiluissa haluttiin olla tarkkoja.

MT:n gallup: Kansan tuki hallituksen koronatoimille vankistunut

Hallituksen toiminta koronaviruspandemiassa saa kansalaisilta aiempaa vankemman tuen, selviää Maaseudun Tulevaisuuden gallupista.

Hallituksen toimet kriisin aikana saavat kannatusta lähes halki puoluekentän. Vain perussuomalaisten kannattajista suuri osa, 50 prosenttia, pitää toimia epäonnistuneina.

Kyselyn toteutti Kantar TNS Agri huhtikuun lopussa. Vastaajia oli reilut 1 100. Koko kansan osalta virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.

Helsingin Oodi-kirjaston puukotuksen käsittely alkaa käräjäoikeudessa

Helsingin keskustakirjasto Oodin helmikuisen puukotuksen käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa.

Poliisi kertoi aiemmin, että naisen ja miehen epäillään puukottaneen uhria ryöstääkseen tämän. Uhri sai sairaalahoitoa vaatineita vammoja, jotka eivät kuitenkaan osoittautuneet hengenvaarallisiksi.

25-vuotiasta naista syytetään törkeästä ryöstöstä ja 44-vuotiasta miestä törkeästä ryöstöstä ja tapon yrityksestä. Puukotuksen uhriksi joutunutta alle kolmekymppistä miestä syytetään huumausainerikoksesta.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä pääosin.

Norwegian kamppailee eloonjäämisestään

Halpalentoyhtiö Norwegianin jatkomahdollisuudet ratkeavat tänään aamulla alkavassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, jossa yhtiön osakkaat ottavat kantaa saneeraussuunnitelmaan. Hyväksyminen edellyttää kahden kolmasosan määräenemmistöä.

Koronakriisi on ajanut yhtiön vararikon partaalle, ja saneeraus on ehto sille, että yhtiö voi saada Norjan valtion suunnitteleman 2,7 miljardin kruunun pelastuspaketin.

Yhtiö pääsi sunnuntaina ratkaisuun velkojiensa kanssa, mikä oli edellytys suunnitelman etenemiselle. (Lähde: NTB–TT)

EU:n, Schengen-alueen ja Britannian kansalaiset säästyvät karanteenilta Ranskassa

Ranska ei aio laittaa EU-maista ja Schengen-alueelta saapuvia karanteeniin, vaikka se onkin jatkanut koronaviruksesta johtuvaa poikkeustilaansa heinäkuun 24. päivään asti. Myös Britanniasta tulevat säästyvät karanteenilta.

Sen sijaan EU:n, Schengenin ja Britannian ulkopuolelta saapuvat joutuvat kahden viikon karanteeniin. Ranskan hallitus täsmentää lähipäivinä, mitkä säännöt koskevat muista maista saapuvia EU-kansalaisia.

Vaikka Ranskan poikkeustila pysyy voimassa, ryhdytään joitain rajoitustoimia purkamaan jo 11. toukokuuta.

Koronakuolemien määrä Ranskassa on ollut laskussa viime viikkoina. Maassa on kuollut koronavirukseen vajaat 25 000 ihmistä. (Lähde: AFP)

Trump uskoo, että rokote koronavirukseen saadaan jo tämän vuoden puolella

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että koronavirukseen saadaan kehitettyä rokote vuoden loppuun mennessä.

Trump kertoi näkemyksestään Fox Newsin televisioimassa vaalikampanjansa avaustilaisuudessa Washingtonissa presidentti Abraham Lincolnin muistomerkillä. Presidentti kertoi myös haluavansa, että koulut ja yliopistot avautuvat syyskuussa.

Trumpin arvio rokotteen aikataulusta on optimistinen, sillä useimpien asiantuntijoiden mukaan rokotteeseen menee parhaimmillaankin 12–18 kuukautta. Ei myöskään ole mitään takeita siitä, että toimivaa rokotetta ylipäätään saadaan kehitettyä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa koronavirus vei vuorokaudessa hengen yli 1 400:lta

Yhdysvalloissa on vuorokaudessa vahvistettu 1 450 koronaviruskuolemaa, selviää yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Kuolemia on seurattu lauantai-illasta sunnuntai-iltaan paikallista aikaa.

Yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on nyt vahvistettu yli 67 600 koronaviruskuolemaa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan niitä on noin tuhat enemmän. Eroon vaikuttavat erilaiset tavat tilastoida kuolemia.

Miljoonaa asukasta kohden maassa on todettu päälle 200 kuolemaa. Vastaava luku Suomessa on hieman yli 40. (Lähde: AFP)

Brasilian Bolsonaro osallistui koronarajoitusten vastaiseen mielenosoitukseen

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on jälleen hyökännyt maansa koronavirusrajoituksia vastaan. Bolsonaro puhui pääkaupunki Brasiliassa tuhansille mielenosoittajille, jotka vaativat rajoitusten purkamista.

Bolsonaro syytti osavaltioiden kuvernöörejä työpaikkojen tuhoamisesta ja kuvaili sitä vastuuttomaksi.

Brasiliassa on todettu reilut 100 000 koronavirustartuntaa ja yli 7 000 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on 32, kun niitä Suomessa on 40.

Asiantuntijat tosin arvelevat, että Brasiliassa on puutteellisen testaamisen takia havaittu vain pieni osa tartunnoista. (Lähde: AFP)