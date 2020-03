Yön uutiskooste: Hallituksen viisikko keskustelee koronaviruksen rajoittamisesta, Eksyneet muistisairaat työllistävät poliisia päivittäin, Teemu Suninen kolmanneksi Meksikon rallissa

Hallituksen viisikko keskustelee koronaviruksen rajoittamisesta - koko hallitus koolle maanantaina

Hallituksen johtoviisikko pohtii tänään lisätoimia koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. STT:n tietojen mukaan sunnuntain kokouksessa on määrä keskustella tilanteesta eikä päätöksiä ole odotettavissa. Sitä vastoin päätöksiä on luvassa maanantaina, kun koko hallitus on koolla.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus ei käsittele maanantaina valmiuslakia, joskin sen käyttöönottoon varaudutaan. Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) on kertonut, että maanantaina päivitetään myös linjaukset päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sekä korkeakoulujen osalta.

Tutkimus: Politiikan verkkokeskustelijat ovat ehdottomampia kuin puolueiden peruskannattajat

Aktiiviset sosiaalisen median keskustelijat ovat perinteisessä sosiaali- ja talouspolitiikassa jyrkempiä kuin puolueiden peruskannattajat, kertoo Turun yliopiston tutkimus.

Tutkimuksen mukaan vasemmistopuolueiden aktiivit ovat vasemmistolaisempia, kokoomuslaiset taas oikeistolaisempia. Innokkaimmin verkkokeskusteluihin osallistuvat perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat.

Digitalisoituva Suomi -kyselyyn vastasi 3 700 suomalaista.

Eksyneet muistisairaat työllistävät poliisia päivittäin

Poliisi saa monta kertaa päivässä tiedon eksyneestä muistisairaasta eri puolilla Suomea, Poliisihallituksesta kerrotaan. Todellisuudessa eksyviä on enemmänkin, sillä kaikki tapaukset eivät tule poliisin tietoon.

Poliisitarkastaja Marko Heikkilän arvion mukaan muistisairaiden katoamistapaukset ovat lisääntyneet. Taustalla saattaa olla se, että muistisairaudet ovat ylipäätään lisääntyneet. Yhä useampi muistisairas myös asuu pidempään kotona.

Poliisi löytää muistisairaan useimmiten muutamassa tunnissa. Yleensä kadonneet löytyvät hyvässä kunnossa.

Kova tuuli tuivertaa Länsi- ja Pohjois-Suomea

Tänään on odotettavissa kovaa tuulta Suomen länsi- ja pohjoisosiin, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Ennusteen mukaan etelätuuli voimistuu maa-alueilla Lapissa hyvin puuskaiseksi jo yöllä. Aamupäivällä tuulet yltävät maan länsiosaan, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Näille alueille sekä Keski-Suomeen on annettu tuulivaroitus, joka mukaan tuuli voi sunnuntaina kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sunnuntain vastainen yö on kylmä ja selkeä, mutta aamupäivällä sää lauhtuu. Illalla lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan.

Viro sulkee rajansa estääkseen koronaviruksen leviämistä

Viro sulkee rajansa ulkomaalaisilta matkustajilta koronaviruksen leviämisen takia, kertoo uutistoimisto Reuters. Se pohjaa tietonsa Viron hallituksen aamuyöllä julkaisemaan tiedotteeseen.

Toimien on määrä alkaa tiistaina ja kestää ainakin kaksi viikkoa. Uutistoimiston mukaan Viron kansalaiset ja Virossa asuvien perheenjäsenet pääsevät jatkossakin maahan. Maasta saa poistua ilman rajoituksia.

Virossa on varmistettu 115 tartuntatapausta.

Rajojen sulkemisesta kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.

Presidentti Donald Trumpin koronavirustesti on negatiivinen

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronavirustestin tulos on negatiivinen, kerrotaan presidentin esikunnasta.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaron delegaatio oli ollut vierailulla Trumpin floridalaiskartanossa. Osalla delegaatiosta on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Valkoisen talon lääkärin mukaan Trumpilla ei ole ollut koronavirustartunnan oireita. (Lähde: AFP)

Espanjan pääministerin vaimolla on todettu koronavirustartunta

Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin vaimo Begona Gomez on saanut koronavirustartunnan, kerrotaan pääministerin kansliasta.

Hallituksen lausunnon mukaan Gomez ja Sanchez voivat hyvin ja ovat eristyksissä virka-asunnollaan.

Maa julisti myöhään lauantaina poikkeustilan ja asetti liikkumisrajoituksia koko maahan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Maassa on todettu El Pais -lehden mukaan lähes 6 300 koronavirustartuntaa, mikä on eniten Euroopassa Italian jälkeen. (Lähde: AFP)

Jo toinen Yhdysvaltain osavaltio siirtää esivaaleja koronaviruksen takia

Yhdysvaltojen Georgiassa on päätetty siirtää presidenttiehdokaskilvan esivaaleja koronaviruksen takia, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Äänestys piti järjestää ensi viikolla, mutta sitä on lykätty toukokuulle.

Kyseessä on toinen osavaltio, joka siirtää esivaalia. Louisiana kertoi aiemmin siirtävänsä demokraattien ja republikaanien esivaaleja.

Demokraattien presidenttiehdokaskilpaa käydään lähinnä ex-varapresidentti Joe Bidenin ja senaattori Bernie Sandersin välillä.

Nykyistä presidenttiä Donald Trumpia puolestaan pidetään ilmiselvänä republikaanien presidenttiehdokkaana. (Lähde: AFP)

Syyrian sisällissodan aikana on kuollut 384 000 ihmistä

Ainakin 384 000 ihmistä on kuollut Syyrian sisällissodan aikana, kertoo sotatoimien seurauksia tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleista yli 116 000 on siviilejä.

Sota alkoi yhdeksän vuotta sitten maaliskuussa.

Sisällissota on tuhonnut Syyrian talouden. 11 miljoonaa syyrialaista on joutunut jättämään kotinsa.

Kaksi vuotta sitten YK kuvaili sotaa pahimmaksi ihmisen aiheuttamaksi katastrofiksi sitten toisen maailmansodan. (Lähde: AFP)

Teemu Suninen taisteli kolmanneksi Meksikon MM-rallissa

M-Sport Fordin suomalaiskuski Teemu Suninen ajoi kolmanneksi Meksikon MM-rallissa. Palkintopallisija on Suniselle uran kolmas.

Suninen oli pitkään kisassa toisena, mutta Hyundailla tätä nykyä ajava puolustava maailmanmestari Ott Tänak pääsi hänen ohitseen 18. erikoiskokeella. Kisan voitti Toyotan Sebastien Ogier.

Meksikon ralli päättyi etuajassa jo lauantaina 21 erikoiskokeen jälkeen. Järjestäjät päättivät perua sunnuntain ajot koronaviruksen leviämiseen liittyvien matkustusrajoitusten takia.

Sunisen uran paras sijoitus on viime kauden Italian rallin 2. sija.