Yön uutiskooste: Hallitus neuvottelee ravintoloiden avaamisesta, Yhdysvalloissa karu ennuste koronakuolemista

Hallitus neuvottelee yritystuista ja ravintoloiden mahdollisesta avaamisesta

Hallitus neuvottelee iltapäivällä yritystuista. Neuvotteluissa on määrä päättää, viekö hallitus eteenpäin niin sanottua yleistä kannattavuustukea. Kyse on tiettävästi satojen miljoonien eurojen suuruisesta väliaikaisesta tuesta, jota maksettaisiin koronaviruksesta kärsiville yrityksille toimialasta riippumatta.

Lisäksi hallitus neuvottelee muun muassa siitä, miten ravintolat voisivat alkaa avata turvallisesti oviaan kesäkuun alusta alkaen. Ravintolat, kahvilat ja baarit ovat olleet asiakkailta suljettuina 4. huhtikuuta lähtien.

Uutissuomalainen: Elektroniikan myynti on kasvanut koronaviruskriisin aikana, käyttöä on niin työssä kuin viihteessä

Kodinelektroniikan myynti on kasvanut koronaviruskriisin aikana, kertoo Uutissuomalainen. Juttuun haastateltujen asiantuntijoiden mukaan sekä etätyöhön tarvittavien laitteiden että viihde-elektroniikan myynti on lisääntynyt, kun ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa kotona.

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n hallituksen puheenjohtaja Markus Nummisalo kertoo Uutissuomalaiselle, että esimerkiksi helmikuun lopun ja huhtikuun lopun välisenä aikana Suomen markkinoilla myynti on kasvanut noin 20 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Jutussa kerrotaan, että elektroniikan saatavuus on ollut hyvää pandemian aikana.

Uusi laskelma arvioi jopa 147 000 ihmisen kuolevan Yhdysvalloissa koronavirukseen elokuuhun mennessä

Yhdysvalloissa koronavirukseen kuolleiden määrä saattaa nousta jopa 147 000:een elokuun alkupäiviin mennessä, kertoo tuore laskelma. Mallinnuksesta uutisoi muun muassa uutiskanava CNN. Kuolleita on nyt yhteensä noin 82 000.

Laskelma on tehty Washingtonin yliopistossa toimivassa instituutissa. Uudessa mallinnuksessa kuolleiden määrä on noussut entisestään viikonloppuna julkaistuun laskelmaan verrattuna.

Tutkijoiden mukaan syynä ennustettujen kuolemien määrän kasvuun on se, että monissa osavaltioissa on alettu löysätä liikkumisrajoituksia ja avata kauppoja. Kun ihmiset liikkuvat enemmän, virus pääsee leviämään hallitsemattomammin.

Yhdysvalloissa on toukokuussa todettu yleisesti noin 20 000–30 000 uutta virustartuntaa päivässä.

Yhdysvalloissa lähes 1 900 uutta koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa on tilastoitu lähes 1 900 uutta koronaviruskuolemaa vuorokaudessa, käy ilmi paikallisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannasta. Luku kuvaa tilannetta maanantai-illasta tiistai-iltaan paikallista aikaa.

Sekä sunnuntaina että maanantaina maassa tilastoitiin alle tuhat uutta kuolemaa.

Yhdysvalloissa on raportoitu eniten koronaviruskuolemia koko maailmassa. Yliopiston sivun mukaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on maassa kuollut jo yli 82 000 ihmistä. Tilastosivusto Worldometerin mukaan kuolleita on tuhat enemmän. (Lähde: AFP)

Afganistanissa hyökättiin synnytysosastolle ja hautajaissaattoon - noin 40 ihmistä kuoli

Afganistanissa ainakin noin 40 ihmistä kuoli tiistaina kahdessa erillisessä hyökkäyksessä.

Kabulilaisen sairaalan synnytysosastolla kuoli ampumisessa 14 ihmistä asemiesten tunkeuduttua rakennukseen.

Maan itäosassa puolestaan ainakin 24 ihmistä kuoli ja noin 70 haavoittui itsemurhapommittajan iskettyä hautajaissaattoon. Myöhemmin terroristijärjestö Isis sanoi tehneensä hautajaisiskun, mutta ei ottanut nimiinsä sairaalaiskua.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kehotti iskujen jälkeen maan hallintoa ja ääriliike Talebania yhteistyöhön terrorismia vastaan. Hallinto ja Taleban-liike ovat yrittäneet käydä rauhanneuvotteluja, mutta ne ovat sujuneet kehnosti.

Unkarin korkein oikeus asettui romanilasten puolelle - kouluerottelun uhreille maksettava taloudellisia korvauksia

Unkarissa korkein oikeus määräsi, että kouluerottelun uhreiksi joutuneille romanilapsille on maksettava taloudellisia korvauksia. Korkeimman oikeuden ratkaisu vahvisti paikallisen oikeusistuimen viimevuotisen päätöksen.

Päätöksen mukaan noin 60 romanilapsen perheille on maksettava taloudellisia korvauksia, koska lapsia opetettiin koulussa erillään muista lapsista. Lasten kerrotaan saaneen muun muassa ikätovereitaan huonompaa opetusta.

Maan pääministeri Viktor Orban on julistanut ratkaisun olevan ”epäreilu”. Hänen mukaansa korvauksen pitäisi koostua sen sijaan harjoituksista ja lisäopetuksesta.

Yhdysvalloissa pörssikurssit miinuksella

Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat tiistaina alavireessä sen jälkeen, kun asiantuntijat varoittivat jälleen koronavirusrajoitusten liian nopean purkamisen vaaroista.

Dow Jones -indeksi oli 1,9 prosenttia miinuksella. Laajapohjainen S&P 500 laski 2,1 prosenttia.

Teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi oli ollut kuuden päivän nousuputkessa, mutta tiistaina se putosi 2,1 prosenttia.

Wall Streetilla pörssikurssien kehityksessä on nähty nousua, kun Yhdysvalloissa on ryhdytty avaamaan osavaltioiden talouksia tiukkojen koronavirustoimien jälkeen. (Lähde: AFP)

BBC: Valioliigan pelaajia odottavat tiukat varotoimet, kun he palaavat harjoituksiin

Jalkapallon Englannin Valioliigan pelaajia odottavat tiukat varotoimet, kun joukkueet palaavat treenikentälle pienryhmäharjoituksiin.

BBC:n mukaan esimerkiksi taklaukset on kielletty, ja pelaajaryhmät saavat olla enintään viiden hengen suuruisia.

BBC kertoo saaneensa haltuunsa harjoittelumääräykset, jotka on tiistaina lähetetty pelaajille ja valmentajille.

Valioliigan seuroille saattaa hellitä lupa palata pienryhmäharjoituksiin maanantaina. Koronaviruksen keskeyttämän sarjakauden on määrä jatkua kesäkuussa tyhjille katsomoille.