Yön uutiskooste: Hallituspohja ratkeaa tänään, Etelä-Ranskassa panttivankidraama, kouluampuminen Yhdysvalloissa

Hallituspohja ratkeaa tänään – Rinteen on määrä paljastaa valintansa

Hallitustunnustelijan, SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen odotetaan paljastavan tänään, mitkä puolueet lähtevät mukaan hallitusneuvotteluihin. Rinteen on määrä kertoa päätöksensä hallituspohjasta eduskuntaryhmille ennen puoltapäivää.

Varsinaiset hallitusneuvottelut käynnistyvät iltapäivällä tilannekatsauksella Säätytalossa.

Etelä-Ranskassa panttivankidraama, aseistettu teini sulki neljä naista baariin viideksi tunniksi

Aseistettu teinipoika piti tiistaina neljää naista panttivankina baarissa Blagnacissa lähellä Toulousea Etelä-Ranskassa. Viranomaiset kertoivat myöhään illalla, että naiset pääsivät turvallisesti vapaaksi viiden tunnin panttivankeuden jälkeen.

Panttivankien ottaja piileskeli rakennuksessa vielä pari tuntia ennen kuin hänet pidätettiin, kertoi Ranskan sisäministeri Christophe Castaner Twitterissä.

Viranomaisten mukaan tapaus ei liity terrorismiin.

Pidätetty on 17-vuotias, ja poliisin mukaan hänellä on aiempaa rikostaustaa. Viranomaiset kertoivat pojan jättäneen kotiinsa kirjeen, jonka perusteella hän vaikutti masentuneelta tai ainakin huolestuneelta terveydentilastaan. (Lähde: AFP)

Yksi kuollut ja useita haavoittunut kouluampumisessa Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa yksi oppilas on kuollut ja useita haavoittunut kouluampumisessa Coloradon osavaltiossa, kertoo poliisi. Kaksi epäiltyä ampujaa on otettu kiinni. He ovat olleet oppilaita koulussa, jossa he avasivat tulen.

Ampuminen sattui tiistai-iltapäivällä paikallista aikaa koulussa, jossa käy kaikenikäisiä lapsia. Viranomaisten mukaan uhrit olivat 15-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Poliisin mukaan osa haavoittuneista on kriittisessä tilassa. (Lähde: AFP)

Sähköpotkulauta ilmestyi luvatta jalkakäytäville

Sähköpotkulaudat ovat ilmestyneet Suomen liikenteeseen tänä keväänä. Lähinnä Helsingissä tähän mennessä nähty laite on esitellyt myös varjopuolensa. Varsinkin sähköpotkulaudan vuokranneissa on niitä, jotka eivät tiedä tai välitä, missä sillä saa ja missä ei saa ajaa.

Normaalitahoisella potkulaudalla ei ole luvallista ajaa jalkakäytävällä, muistuttaa Helsingin liikennepoliisin päällikkö, ylikomisario Jarkko Lehtinen.

Hän arvioi, että sähköpotkulauta voisi hyvinkin yleistyä ja olla käyttökelpoinen paitsi kaupungeissa, myös maaseudulla.

Pompeo ei mennytkään Saksaan, vaan Irakiin – yllätysvierailun syynä Iranista tulevat uhat

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on saapunut yllätysvierailulle Irakiin. Pompeon piti alun perin matkustaa Arktisen neuvoston kokouksesta Rovaniemeltä Saksaan, mutta hän perui vierailunsa tärkeämpinä pitämiensä asioiden vuoksi.

Pompeon mukaan Irakin-vierailun syynä ovatkin Iranista tulevat kasvavat uhat. Hänen mukaansa Irakin johtajat ovat luvanneet turvata Yhdysvaltain edut.

Pompeo tapasi Irakin pääkaupungissa Bagdadissa muun muassa maan pääministerin ja presidentin.

Vierailu tulee vain pari päivää sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti lähettävänsä lentotukialuksen ja joukkoja Lähi-itään tarkoituksenaan antaa suora viesti Iranille.

Iranin ja Yhdysvaltojen välit ovat kiristyneet presidentti Donald Trumpin kaudella. Viime vuonna Yhdysvallat vetäytyi Iranin ydinsopimuksesta. Yhdysvallat on asettanut myös Iranille talouspakotteita. (Lähde: AFP)

Britannian hallitus myönsi: maan on pakko osallistua EU-vaaleihin

Britanniassa hallitus on myöntänyt, että maan on osallistuttava eurovaaleihin, sillä sopua EU-erosta ei ehditä saada aikaan ennen vaalipäivää. Pääministeri Theresa May on aiemmin sanonut, että maa voi vielä välttää tämän kuun lopulla häämöttävät vaalit, jos brexitistä löytyy sopu viime hetkellä.

Mayn tiedottajan mukaan hallitus toivoo nyt, että erosopimus saataisiin hyväksyttyä ennen kuin uudet europarlamentaarikot aloittavat työnsä Brysselissä. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Britannian eroprosessi on pahasti jumissa, sillä maan parlamentti on hylännyt hallituksen neuvotteleman erosopimuksen jo kolme kertaa. May on yrittänyt löytää ulospääsyä umpikujasta, mutta opposition kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet tuloksettomia.

Maiden pakkolunastuksia valkoisilta lupaavalle puolueelle povataan kovinta kasvua Etelä-Afrikan parlamenttivaaleissa

Etelä-Afrikassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa valtapuolue ANC:n alamäen ennustetaan jatkuvan.

Suurinta kannatuksen kasvua gallupit lupaavat vasemmistopopulistiselle EFF-puolueelle. Se on kampanjassaan ajanut kiivaasti kiisteltyjä maiden pakkolunastuksia valkoisilta eteläafrikkalaisilta.

Mielipidekyselyjen mukaan ANC näyttäisi säilyttävän asemansa selvästi suurimpana puolueena. Sen suosiota ovat kuitenkin syöneet poliitikkojen korruptioskandaalit, Etelä-Afrikan heikko talouskasvu sekä ennätyslukuihin kivunnut työttömyys.

Vaaleista saadaan alustavia tuloksia huomenna. (Lähde: AFP)

Venezuela nostaa syytteitä kansannousuun osallistuneita parlamentin edustajia vastaan

Venezuelassa seitsemän kansanedustajaa saa syytteet tuettuaan viime viikon kapinaa. Maan korkein oikeus on pyytänyt oikeusministeriä ottamaan käsittelyyn rikostutkinnan, jossa opposition edustajia epäillään maanpetoksesta ja salaliitosta.

Kapinan alullepanija, oppositiojohtaja Juan Guaido ei kuitenkaan ole syytteensaajien joukossa.

Viime viikon tiistaina Venezuelan oppositio yritti syrjäyttää presidentti Nicolas Maduron rauhanomaiseksi kutsumassaan kapinassa. Yritys kuitenkin epäonnistui. (Lähde: AFP)

Liverpool tarjoili jymy-yllätyksen ja eteni Mestarien liigan finaaliin

Ihmettä kotistadionillaan Anfieldilla toivonut ja jahdannut Liverpool voitti vieraansa Barcelonan 4–0 jalkapallon Mestarien liigan välierän toisessa osassa, ja eteni kesäkuun alussa Madridissa pelattavaan Mestarien liigan loppuotteluun yhteismaalein 4–3.

Liverpoolin lähtöasetelma oli vaikea, sillä Barcelona tuli Anfieldille vapunpäivänä ottamansa 3–0-voiton turvin.

Divock Origi vei Liverpoolin 1–0-johtoon jo 7. minuutilla, ja toisen puoliajan ensimmäisellä kymmenminuuttisella rävähti: kaksi maalia, ja yhteismaalit 3–3.

Liverpoolin historiaan nimensä kirjasi hollantilainen Georginio Wijnaldum. Hän tuli vaihdosta kentälle toisen puoliajan alkuun, ja iski 54. minuutilla 2–0 ja vain pari minuuttia myöhemmin 3–0.

Kotijoukkueen neljäs maali syntyi 79. minuutilla, kun Trent Alexander-Arnold löysi kulmapotkullaan Origin täysin vapaana rangaistusalueella, ja Origi käytti paikan.