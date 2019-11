Yön uutiskooste: Hangon terveyskeskuksessa tulipalo – 12 ihmistä evakuoitiin, PAU käsittelee tänään Posti-lakon jatkotoimenpiteitä

Hangon terveyskeskuksen katto syttyi palamaan – 12 ihmistä evakuoitu rakennuksen toiseen päätyyn

Hangon terveyskeskuksen katto on tulessa, kertoi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos varhain perjantaiaamuna. Päivystävä palopäällikkö kertoi STT:lle, että terveyskeskuksen potilaat ja henkilökunta eli yhteensä 12 ihmistä evakuoitiin tulipalon alta pois ja siirrettiin rakennuksen toiseen päätyyn. Kukaan ei loukkaantunut palossa.

Päivystävän palopäällikön mukaan rakennus tyhjennetään kokonaan, jos palo leviää lisää. Aamukuuden aikaan palo oli saatu rajattua rakennuksen kattoon.

Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Hälytys tulipalosta tuli hieman ennen aamuneljää.

PAUn hallitus kokoontuu tänään käsittelemään kaksiviikkoisen lakon jatkotoimenpiteitä

PAUn hallitus kokoontuu tänään käsittelemään kaksiviikkoisen lakon jatkotoimenpiteitä. Esille nousee myös syytös siitä, että Posti käyttää korvaavaa työvoimaa lakon rikkomiseen. Posti itse on kertonut rekrytoivansa normaalin määrän kausityöntekijöitä joulusesongin ajaksi.

PAU vahvisti eilen, että se aloittaa maanantaina kaksiviikkoisen lakon.

Työntekijäjärjestö PAUn mukaan valtakunnansovittelijan johtamat neuvottelut päättyivät torstaina ja sovitteluja jatketaan vasta ensi keskiviikkona. Neuvotteluissa ei liiton mukaan edistytty, eikä valtakunnansovittelijalla ollut edellytyksiä jättää sovintoesitystä.

PAU ei ole hyväksynyt Postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Posti on pitänyt kiinni vaihdoksesta.

WHO:n tavoite vähentää verenpainepotilaiden määrää neljänneksellä on suomalaisnaisten saavutettavissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ennusteen mukaan suomalaisnaiset voisivat saavuttaa Maailman terveysjärjestö WHO:n asettaman verenpainetavoitteen. WHO haluaa laskea kohonnutta verenpainetta sairastavien osuutta kansainvälisesti 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Miehillä tavoitteen saavuttaminen vaatisi aiempaa nopeampaa verenpainetasojen laskua.

Vuonna 2025 THL:n mukaan 25–64-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa korkea verenpaine olisi naisista 19,1 prosentilla ja miehistä 32 prosentilla.

30 vuotta täyttäneistä naisista oli toissa vuonna korkea verenpaine 37 prosentilla. Miehillä vastaava osuus oli 45 prosenttia.

New Yorkin entinen pormestari Bloomberg harkitsee lähtevänsä Yhdysvaltojen presidenttikisaan

New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg harkitsee lähtevänsä kisaamaan demokraattien presidenttiehdokkuudesta vuoden 2020 presidentinvaaleihin, yhdysvaltalaismedia uutisoi. Muun muassa New York Times kuitenkin kertoo, ettei Bloomberg ole vielä tehnyt lopullista päätöstä asiasta.

Vielä maaliskuussa 77-vuotias Bloomberg sanoi, ettei aio lähteä kisaan, mutta hänen neuvonantajansa mukaan Bloomberg on pohtinut ehdokaskamppailuun lähtemistä jo useita viikkoja.

Bloomberg harkitsi presidenttikilpaan lähtemistä sitoutumattomana ehdokkaana vuonna 2016, muttei lopulta lähtenyt ehdolle.

Mediamiljardööri Bloomberg on yksi Yhdysvaltojen rikkaimmista ihmisistä. (Lähde: AFP)

Tuomari määräsi Trumpin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyssäätiönsä väärinkäytöstä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrätty maksamaan kaksi miljoonaa dollaria eli noin 1,8 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyssäätiönsä väärinkäytöstä. Trumpin syytettiin käyttäneen säätiötä omien poliittisten intressiensä ja liikeasioidensa edistämiseen.

New Yorkin osavaltion tuomari Saliann Scarpulla määräsi Trumpin maksamaan summan voittoa tavoittelemattomille hyväntekeväisyysjärjestöille.

Maksumääräys on sovitteluratkaisu siviilikanteeseen, jonka New Yorkin osavaltion yleinen syyttäjä Letitia James nosti viime vuoden kesäkuussa. Kanteen mukaan Trump käytti säätiötään vuoden 2016 presidentinvaalikampanjansa hyväksi. (Lähde: AFP)

Epäonnistuneesta salamurhayrityksestä Hitleriä vastaan 80 vuotta

Saksassa muistetaan tänään Georg Elseriä, joka yritti surmata Adolf Hitlerin 80 vuotta sitten Münchenissä. Hitler pelastui täpärästi, koska hän oli poistunut natsien tilaisuudesta Bürgerbräukeller-oluttuvasta etuajassa vain 13 minuuttia ennen Elserin virittämän pommin räjähtämistä.

Pommi-iskussa kuoli kahdeksan ihmistä ja kymmeniä haavoittui.

Elser pyrki marraskuun 1939 pommi-iskun jälkeen Sveitsiin, mutta jäi melko pian kiinni ja joutui lopulta keskitysleirille. Hänet teloitettiin kuitenkin vasta toisen maailmansodan loppupäivinä syksyllä 1945.

Chilen presidentti esitteli toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään väkivaltaisia mielenosoituksia

Chilen presidentti Sebastian Pinera julkisti torstaina useita toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään viikkoja jatkuneita väkivaltaisia mielenosoituksia. Lakialoitteissa muun muassa tarjotaan enemmän suojaa poliisille ja kielletään mielenosoittajia käyttämästä naamioita. Pinera kertoi lähettävänsä lakipaketin kongressin hyväksyttäväksi.

Protestit alkoivat lokakuun loppupuolella julkisen liikenteen lippujen hinnankorotuksesta, mutta ovat laajenneet koskemaan maan sosiaalisia ja taloudellisia epäkohtia.

Mielenosoituksissa on kuollut 20 ihmistä. Poliisi kertoi torstaina, että lähes 10 000 on otettu kiinni levottomuuksien aikana, mutta suurin osa on vapautettu pian. (Lähde: AFP)

Sebastian Ahon maali ei riittänyt Carolinan voittoon

New York Rangers on voittanut Carolina Hurricanesin 4–2 jääkiekon NHL:ssä. Rangers oli pelin johdossa ensimmäisestä erästä lähtien eikä Carolinan kiri riittänyt tasoitukseen.

Carolinan Sebastian Aho laukoi joukkueensa toisen maalin kolmannessa erässä. Joukkuetoveri Teuvo Teräväinen sai syöttöpisteen Carolinan ensimmäisestä maalista, jonka joukkue teki toisessa erässä.

Rangersin Kaapo Kakko ei onnistunut maalinteossa, mutta peliaikaa hänelle kertyi lähes 14 minuuttia.