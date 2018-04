Yön uutiskooste: Harkimon ja Jungerin odotetaan kertovan lisää uudesta liikkeestä, Pohjois-Korea keskeyttää ydinkokeensa

Harkimon ja Jungnerin odotetaan kertovan lisää uudesta liikkeestä

Mikael Jungnerin ja Harry "Hjallis" Harkimon odotetaan kertovan tänään lisää tietoja uudesta liikkeestä.

Ylen mukaan Liike Nyt julkistetaan tänään aamupäivällä, kun kaksikko on Ylen Ykkösaamun haastateltavina. Kansanedustaja Harkimo on kymmenen jälkeen alkavan ohjelman vieraana ja viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Jungner on ohjelmassa haastateltavana.

Harkimo erosi toissapäivänä kokoomuksesta. Jungner on eronnut aiemmin SDP:stä.

Keskustan puoluevaltuuston kokous alkaa - sääntöihin tulossa Väyrys-pykälä

Keskustan puoluevaltuusto aloittaa tänään kaksipäiväisen kokouksensa Lahdessa. Esillä on muun muassa muutosesitys keskustan sääntöihin. Muutos estäisi eurokansanedustaja Paavo Väyrysen ehdokkuuden puheenjohtajavaalissa kesäkuun puoluekokouksessa.

Väyrynen ilmoitti eilen, että hän luopuu puheenjohtajaehdokkuudesta. Vaihtoehtona on hänen mukaansa jatkaa perustamassaan kansalaispuolueessa, josta hän kertoi eroavansa runsas viikko sitten.

Karjalainen: Suurimpien ammattiliittojen mukaan naisten työsyrjintä on iso ongelma

Puolet Suomen suurimmista ammattiliitoista nimeää naisiin kohdistuvan raskauteen ja vanhempainvapaisiin liittyvän syrjinnän yhdeksi suomalaisen työelämän suurimmista syrjintäongelmista. Asia käy ilmi Karjalaisen ammattiliitoille tekemästä kyselystä.

Puolet ammattiliitoista nostaa suurena ongelmana esille myös työntekijöiden epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja työpaikalta savustamisen.

Karjalaisen kyselyyn vastasi 20 Suomen suurimpiin kuuluvaa ammattiliittoa, jotka edustavat yhteensä yli 1,7 miljoonaa palkansaajaa.

Rautatieliikenteessä on häiriö – junat korvataan busseilla Jyväskylän ja Pieksämäen välillä

Jyväskylän ja Pieksämäen välillä kulkevat henkilöliikenteenjunat korvataan toistaiseksi linja-autoilla sähköratavaurion vuoksi. Liikenneviraston Rataliikennekeskuksen mukaan sähkörata vaurioitui eilen illalla Jyväskylän Vaajakoskella.

Arviota siitä, kuinka kauan korjaustöissä menee, ei toistaiseksi ole.

Aurinkosähkö kiinnostaa maaseudulla

Aurinkosähkön suosio osana maaseudun kiinteistöjen energiaratkaisuja kasvaa. MTK:n arvion mukaan alle prosentti maatiloista tuottaa tällä hetkellä aurinkoenergiaa, mutta määrän uskotaan lisääntyvän lähivuosina.

Taloudellisesti kannattavinta aurinkosähkön hyödyntäminen on isoilla kana- ja sikatiloilla, joissa tarvitaan runsaasti sähköä tuotantotilojen ilmastointiin aurinkoisella ilmalla. Maatilojen aurinkosähköinvestointeihin voi saada investointitukea 40 prosenttia.

Yonhap: Pohjois-Korea keskeyttää ydinkokeensa ja ballistiset mannertenväliset ohjuslaukaisunsa

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on päättänyt sulkea ydinaseiden testausalueen maan pohjoisosassa. Asiasta kertoo Etelä-Korean uutistoimisto Yonhap, joka lainaa Pohjois-Korean valtiollista uutistoimisto KCNA:ta.

Kimin mukaan pohjoisosan ydinaseiden testausalue suljetaan osoitukseksi siitä, että maa on sitoutunut lopettamaan ydinkokeet.

Yonhapin lainaaman KCNA:n mukaan Pohjois-Korea myös laittaa ydinasekokeet ja ballistiset mannertenväliset ohjuslaukaisut jäihin 21. huhtikuuta. (Lähde: AFP)

Trump Pohjois-Korean ydinaseilmoituksesta: Hyvä uutinen Pohjois-Korealle ja maailmalle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kuvaillut Pohjois-Korean ydinaseilmoitusta hyväksi uutiseksi. Twitterissä asiaan kantaa ottanut Trump sanoo, että uutinen on hyvä sekä Pohjois-Korealle että maailmalle.

Etelä-Korea on puolestaan sanonut, että päätös on merkittävää edistystä Korean niemimaan ydinaseriisunnassa. Pohjois-Korean ilmoituksen tervetulleeksi toivottanut Etelä-Korea sanoo myös, että päätös luo myönteisen ilmapiirin sekä Koreoiden väliselle huippukokoukselle että Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean väliselle huippukokoukselle. (Lähde: AFP)

Lähteet Telegraphille: Britannian hermomyrkkyiskun pääepäillyt tunnistettu

Brittilehti Telegraphin tietojen mukaan poliisi ja tiedustelupalvelut uskovat tunnistaneensa Britanniassa tehdyn hermomyrkkyiskun pääepäillyt. Epäiltyjen uskotaan olevan nyt Venäjällä.

Lehden tietojen mukaan Britanniaan tulleiden ja Britanniasta lähteneiden lentojen tutkinta on nostanut esille tiettyjä nimiä Skripalien salamurhaa yrittäneiden etsinnässä. Poliisi on myös tutkinut valvontakameramateriaaleja ja käynyt läpi autojen rekisterikilven tunnistuskameroita.

Venäläinen ex-agentti Sergei Skripal ja hänen Julija-tyttärensä löydettiin maaliskuussa myrkytettyinä puistosta Salisburyssa. Iskusta on syytetty Venäjää. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Britannian kuningatar Elisabet täyttää 92 vuotta

Britannian kuningatar Elisabet täyttää tänään 92 vuotta. Vuonna 1952 kuningattareksi kruunattu Elisabet on kaikkien aikojen pisimpään vallassa ollut brittimonarkki.

Kuningattaren syntymäpäivää juhlistaa esiintymisellään muiden muassa poptähti Sting.

Elisabetin viralliset syntymäpäiväjuhlat on vietetty perinteisesti huhtikuun sijasta kesäkuussa.

Winnipeg rynnisti jatkoon pudotuspeleissä, Philadelphia venytti ottelusarjan ratkaisua

Jääkiekon NHL:ssä Patrik Laineen ja Joel Armian Winnipeg on edennyt pudotuspelien toiselle kierrokselle. Jatkopaikka ratkesi, kun Mikko Koivun ja Mikael Granlundin Minnesota kaatui ottelusarjan viidennessä kohtaamisessa 5–0. Armia vastasi Winnipegin neljännestä maalista.

Puolestaan Philadelphia sai lisäaikaa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella, kun se voitti otteluparinsa Pittsburghin 4–2. Philadelphian 2–2-tasoitusmaalin teki Valtteri Filppula alivoimalla. Iskussa ollut Filppula keräsi myös kaksi syöttöpistettä. Jori Lehterä puolestaan syötti Filppulan maalin. Philadelphia kavensi ottelusarjan nyt 2–3:een.