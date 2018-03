Yön uutiskooste: Helle jätti sosiaalipalvelualan työriitaan sovintoehdotuksen

Valtakunnansovittelija Minna Helle jätti yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevaan työriitaan sovintoehdotuksen tänään hieman kello puoli kahden jälkeen yöllä. Osapuolet vastaavat sovintoehdotukseen tänään kello 17.

Jos osapuolet hylkäävät sovintoehdotuksen, yksityisiä päiväkoteja 7.–8. maaliskuuta uhkaava työnseisaus toteutuu.

Myöhemmin työnseisaukset laajenevat koskemaan muutakin hoiva-alaa, ja ne uhkaavat toteutua 12.–16. maaliskuuta 19.–21. maaliskuuta ja 26.–28. maaliskuuta. Lisäksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on ilmoittanut järjestävänsä raideliikenteeseen vaikuttavia tukilakkoja keskiviikkona.

Vain kokoomusjohdosta ja RKP:stä kuulutaan herrakerhoon

Suuremmista puolueista ainoastaan kokoomusjohto ilmoittaa kuuluvansa vain miehille avoinna olevaan yhdistykseen. Osa kokoomuksen kärkimiehistä kuuluu Helsingin Suomalaiseen Klubiin, joka ei hyväksy naisia jäsenikseen.

RKP:n yksi varapuheenjohtaja on Svenska Klubben i Helsingfors -yhdistyksen jäsen.

Muiden puolueiden johtajat tai puoluesihteerit kertovat yksissä tuumin, että he eivät tällaisiin yhdistyksiin kuulu. Yleensä perusteluna on, että naisilta jäsenyyden kieltävät seurat ovat mennyttä maailmaa tai edustavat ajattelultaan vieraita arvoja.

STT kysyi eduskuntapuolueiden näkemyksiä niin kutsutuista herrakerhoista viime viikolla.

Yliopistoalan työriidan sovittelu jatkuu tänään

Yliopistoalan työriidan sovittelu jatkuu tänään aamukymmeneltä. Asiasta kertoi hieman puolen yön jälkeen sovittelija Janne Metsämäki Twitterissä.

Työriidan keskeisenä kysymyksenä on ollut erimielisyys palkoista. Sivistystyönantajat on huolissaan kustannusten noususta.

Metsämäki jätti jo aiemmin yhden sovintoesityksen kiistan ratkaisemiseksi, mutta Sivistystyönantajat ei kelpuuttanut sitä.

Helsingin yliopisto oli viime keskiviikkona jo päivän ajan lakossa. Jos neuvottelutulokseen ei päästä, luvassa on lisää lakkoja. Seuraava niistä toteutuisi keskiviikkona ja koskisi Aalto-yliopistoa, Hankenia, Tampereen yliopistoa, Tampereen teknillistä yliopistoa, Taideyliopistoa sekä Vaasan yliopistoa.

Italiassa mikään ryhmittymä ei ole saamassa ehdotonta enemmistöä parlamenttiin

Italian parlamenttivaaleissa mikään ryhmittymä ei ole saamassa ehdotonta enemmistöä. Eniten paikkoja on Italian yleisradioyhtiö Rain ennusteen mukaan saamassa keskustaoikeistolainen koalitio. Se on ennusteen mukaan saamassa 225–265 paikkaa. Toiseksi eniten paikkoja on ennusteen mukaan saamassa populistinen Viiden tähden liike, joka saisi 195–235 paikkaa.

Keskustavasemmistolainen koalitio olisi saamassa 115–155 paikkaa ja LEU 12–20 paikkaa.

Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluu ex-pääministeri Silvio Berlusconin Forza Italia -puolue ja sen oikeistolaisia liittolaisia. Keskustaoikeistolaiseen koalitioon kuuluvien ryhmien johtohahmot haluavat kiristää maahanmuuttopolitiikkaa ja osa suhtautuu nihkeästi Euroopan unioniin. (Lähde: AFP)

Itä-Ghoutassa kuoli kymmeniä siviilejä sunnuntaina

Syyriassa Itä-Ghoutassa on kuollut sunnuntaina 34 siviiliä Syyrian hallituksen joukkojen pommituksissa, kertoo Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Kuolleista 11 oli järjestön mukaan lapsia.

Hallituksen joukot aloittivat aikaisemmin tässä kuussa suurhyökkäyksen Itä-Ghoutaan ilmaiskujen sekä tykistö- ja rakettitulen tukemina. Raskaat taistelut ovat vieneet yli 600 siviilin hengen.

Yhdysvallat tuomitsi sunnuntaina Venäjän tukeman suurhyökkäyksen. Yhdysvallat syytti Venäjää YK:n tulitaukovaatimuksen rikkomisesta ja siviilien surmaamisesta tekaistujen terrorinvastaisten taisteluiden varjolla. (Lähde: AFP)

Eteläkorealainen delegaatio suuntaa harvinaiselle naapurivierailulle

Etelä-Korea lähettää tänään harvinaisen valtuuskunnan Pohjois-Koreaan.

Delegaation tarkoituksena on pyrkiä edistämään Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen välistä keskustelua ydinaseista sekä neuvotella tavoista, joilla niemimaan jännitteitä voitaisiin lievittää.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-inin valtuuttamana erityislähettiläänä Pohjois-Koreaan matkustaa ainakin Etelä-Korean tiedustelutoiminnan johtajan Suh Hoon.

Kymmenhenkinen delegaatio viipyy maassa tiistaihin asti. Sen jälkeen ryhmä matkustaa Yhdysvaltoihin Washingtoniin kertomaan keskusteluiden tuloksista. (Lähde: AFP)

Tokion pörssi avasi hienoisessa laskussa, taustalla huoli kauppasodasta

Japanissa Tokion pörssi on avannut laskusuunnassa. Taustalla on yhä huoli kauppasodasta. Pörssin pääindeksi Nikkei 225 oli pörssin avautuessa 0,43 prosenttia miinuksella ja Topix-indeksi 0,44 prosenttia pakkasella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla määräävänsä 25 ja 10 prosentin tuontitullit teräkselle ja alumiinille. Tullien ensisijainen kohde on Kiina, mutta ajatus on raivostuttanut Yhdysvaltain kauppakumppaneja ympäri maailmaa. EU on kertonut ryhtyvänsä toimiin, jos Trump toteuttaa aikeensa. Trump puolestaan uhkasi lätkäistä lisää veroja Euroopasta tuotaville autoille, mikäli EU ryhtyy toimiin alumiini- ja terästulleja vastaan. (Lähde: AFP)

Parhaan naissivuosan Oscar Allison Janneylle, miessivuosa Sam Rockwellille

Parhaan naissivuosan Oscarin on voittanut Allison Janney roolityöstään taitoluistelija Tonya Hardingin kylmänä ja ivallisena äitinä elokuvassa I, Tonya. Janney on voittanut samasta roolistaan muitakin arvostettuja palkintoja.

Parhaasta miessivuosasta palkittiin Sam Rockwell roolityöstään rasistisena, väkivaltaisena poliisina Dixonina elokuvassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Rockwell on ennenkin saanut tunnustusta synkistä, yhteiskunnan ulkopuolella elävistä hahmoista. Myös Rockwell on palkittu Oscarin tuoneesta Dixonin roolistaan jo useilla muilla elokuvapalkinnoilla. (Lähde: AFP)

Suomalaiset laukoivat maaleja yön NHL-kierroksella

Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaajat ovat laukoneet yön kierroksella maaleja. Floridan Aleksander Barkov teki joukkueensa avausmaalin ottelun ensimmäisessä erässä. Florida vei voiton Philadelphialta maalein 4–1.

Barkov oli lisäksi syöttämässä Floridan kolmatta maalia ottelun toisessa erässä.

Coloradon Mikko Rantanen iski puolestaan maalin Nashvillea vastaan pelatussa ottelussa. Rantanen on tehnyt tällä kaudella 22 maalia. Jatkoajalle venynyt ottelu päättyi kuitenkin Nashvillen 4–3 voittoon.

Myös New Jersey Sami Vatanen teki maalin ottelussa Las Vegasia vastaan. Las Vegas voitti 3–2.

Lähteet Guardianille: Estejuoksutähti Ruth Jebet kärynnyt dopingista

Kenialaissyntyinen estejuoksutähti Ruth Jebet on antanut positiivisen doping-näytteen, kertovat useat lähteet sanomalehti Guardianille.

Doping-viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoa, eikä Guardian ole tavoittanut Jebetiä kommentoimaan väitteitä.

Lähteiden mukaan 21-vuotias Jebet on ilmeisesti käyttänyt kiellettyä epo-hormonia.

Jebet on lajinsa olympiavoittaja ja maailmanennätysnainen. Hän on kotoisin Keniasta ja harjoittelee siellä, mutta edustaa Bahrainia.