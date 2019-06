Yön uutiskooste: Helsinki Pride -viikko alkaa, Australia sallimassa Isis-lasten paluun maahan, saako Tukholma olympialaiset?

Etelässä paistaa, pohjoisessa päivä on epävakainen

Viikko alkaa etelässä aurinkoisena, mutta pohjoisessa sää on tänään epävakaista.

Ilmatieteen laitoksen mukaan päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 17:stä 23:een astetta. Maan keskiosassa tulee päivällä yksittäisiä sadekuuroja.

Pohjoisessa päivä on aluksi enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin sateinen. Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeämpää ja poutaa. Lapissa tulee päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 12:n ja 18:n asteen välillä.

Helsinki Pride -viikko alkaa

Helsinki Pride -viikko alkaa tänään ja kestää koko viikon. Tämän vuoden teema on liike. Tapahtumaa järjestävä Helsinki Pride -yhteisö ry kertoo, että se haluaa teemalla kunnioittaa juuriaan ja lisätä tietoa vähemmistöryhmien yhteisestä historiasta.

Viikon aikana on luvassa muun muassa luentoja ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja, taidetta ja kulttuuria, kuten myös useita juhlia.

Helsinki Pride on vuosittain järjestettävä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikko, joka huipentuu kulkueeseen ensi lauantaina. Pride-kulkue alkaa Senaatintorilta, josta suunnataan Puistojuhlaan Kaivopuistoon.

Trump ei näe tarvetta sauditoimittajan murhaan liittyville lisätutkimuksille

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei pidä tarpeellisena laajaa tutkintaa sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhasta, kirjoittaa muun muassa New York Times.

Presidentti Trump sanoi yhdysvaltalaisen NBC-televisioyhtiön haastattelussa, että Khashoggin tapaus on jo selvitetty perusteellisesti. Hän myös muistutti Saudi-Arabian roolista Yhdysvaltain merkittävänä kauppakumppanina.

Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa lokakuussa.

YK julkaisi viime viikolla raportin, jossa toivottiin Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n aloittavan tutkimukset murhasta. Lisäksi raportin mukaan YK:n pääsihteerin olisi syytä valtuuttaa kansainvälinen tutkimus asiasta.

USA-asiantuntija: Bidenille voittoa povaavat mielipidemittaukset voi heittää roskakoriin

Yhdysvalloissa tulevan demokraattien presidenttiehdokkuuden arvuuttelu on liian aikaista, koska yhtään televisioväittelyä ei ole vielä nähty, arvioi Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen.

Viimeaikaiset mielipidemittaukset ovat nostaneet entisen varapresidentin Joe Bidenin kärkiehdokkaaksi. Heiskasen mielestä mittauksilla ei ole mitään arvoa, ja esivaalit alkavat vasta ensi vuonna.

Biden on viime aikoina johtanut kansallisia mielipidemittauksia yli 30 prosentin kannatuksella. Kakkosena mittauksissa tuleva Bernie Sanders on saanut 16–18 prosentin kannatuslukemia.

Saudi-Arabian johtama koalitio: Yksi ihminen kuoli ja seitsemän haavoittui huthikapinallisten lentokenttäiskussa

Saudi-Arabian eteläisessä osassa yksi ihminen on kuollut ja seitsemän haavoittunut siviililentokentälle tehdyssä iskussa, sanoo Saudi-Arabian johtama koalitio. Koalition mukaan iskun takana on Jemenin huthikapinalliset.

Saudi-Arabian uutistoimiston julkaiseman tiedotteen mukaan kuollut oli Syyrian kansalainen.

Koalitio ei ole kertonut yksityiskohtia siitä, millainen lentokentälle tehty isku oli. (Lähde: AFP)

Australia sallimassa kahdeksan Isis-lapsen paluun maahan

Australia on sallimassa kahdeksan niin sanotun Isis-lapsen paluun Australiaan, kirjoittaa muun muassa Guardian.

Lapset on haettu pois Syyriassa sijaitsevilta pakolaisleireiltä. Kaikki ovat suuntaamassa Australiaan, mutta turvallisuussyistä tarkempia tietoja heidän olinpaikastaan ei annettu.

Lapsista viisi on australialaisen Isis-taistelijan Khaled Sharroufin perheenjäseniä. Sharrouf nousi maailmanlaajuisesti otsikoihin valokuvasta, jossa hänen pieni poikansa pitelee irti leikattua päätä.

Australian pääministeri Scott Morrison on vahvistanut tiedon lasten pelastamisesta.

Vuoden 2026 talviolympialaisten pitopaikka julki tänään

Vuonna 2026 järjestettävien talviolympialaisten kisaisäntä julkistetaan tänään. Kansainvälinen olympiakomitea KOK päättää asiasta illansuussa Sveitsin Lausannessa.

Ehdolla ovat Ruotsin Tukholma ja Italian Milano/Cortina d'Ampezzo.

Tukholma olisi ensimmäinen pohjoismainen olympiaisäntä sitten vuoden 1994 Lillehammerin talviolympialaisten. Edelliset Euroopassa pidetyt talviolympialaiset olivat Venäjän Sotshissa vuonna 2014. Sen jälkeen talviurheilijat suuntasivat Etelä-Koreaan 2018.

Vuoden 2022 talviolympialaiset järjestetään Kiinassa.