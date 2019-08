Yön uutiskooste: Henkilöauto ajoi ulos tieltä ja törmäsi puuhun – yksi kuoli, HS-gallup: Perussuomalaiset jatkaa selvästi suosituimpana puolueena

Henkilöauto ajoi ulos tieltä ja törmäsi puuhun – yksi kuoli

Pohjois-Karjalassa Liperissä yksi ihminen on kuollut henkilöauton ulosajossa, kertoo pelastuslaitos.

Onnettomuus sattui Ylämyllyntiellä lähellä valtatie 9:ää.

Poliisin kertoo, että ajoneuvo oli ajautunut ulos tieltä ja törmännyt puuhun. Yksi ihminen löytyi menehtyneenä auton ulkopuolelta. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa oli osallisena vain yksi ihminen.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman kello yhden jälkeen keskiviikkoaamuyöllä.

Onnettomuuden yksityiskohtia selvitetään vielä. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin lisää.

HS-gallup: Perussuomalaiset jatkaa selvästi suosituimpana puolueena

Perussuomalaiset on yhä selvästi suosituin puolue, kertoo Helsingin Sanomien gallup. Perussuomalaisten kannatus on pudonnut 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt tasan 20 prosenttia.

Muutokset gallupissa ovat heinäkuuhun verrattuna muutenkin pieniä. Sekä kokoomus että pääministeripuolue SDP kasvattivat kannatustaan 0,7 prosenttiyksiköllä ja ovat nyt 17,4:ssä ja 17,2 prosentissa.

Vihreitä äänestäisi 13,7 ja keskustaa 12,1 prosenttia vastaajista.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja siihen haastateltiin 29. heinäkuuta–23. elokuuta yli 2 200 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmilla puolueille 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Poliisin pitää esittää Porvoon ampumisesta epäiltyjä vangittavaksi viimeistään tänään

Poliisin on esitettävä kahden Porvoon ampumisesta epäillyn mahdollista vangitsemista käräjäoikeudelle viimeistään tänään.

Poliisi sai sunnuntain vastaisena yönä hälytyksen Porvoon pienteollisuus- ja yritysalueelle. Paikan päällä kaksi miestä avasi tulen kahta poliisia vastaan. Poliisi otti ampumisista epäillyt miehet kiinni rajun takaa-ajon jälkeen sunnuntai-iltana Tampereen lähistöllä.

Poliisi on kertonut, että toisella epäillyistä miehistä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus. Toinen on Ruotsin kansalainen. STT:n tietojen mukaan 30- ja 25-vuotiaat miehet ovat veljeksiä.

Ministeriöt aloittavat neuvottelut ensi vuoden budjetista

Valtiovarainministeriön (VM) ja muiden ministeriöiden väliset neuvottelut valtion ensi vuoden budjetista alkavat tänään.

Ennakkoon eniten mielenkiintoa kohdistuu huomenna pidettäviin neuvotteluihin VM:n sekä opetus- ja kulttuuriministeriön välillä.

Valtiovarainministeri Mika Lintilällä (kesk.) ja toisella keskustaministerillä, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososella (kesk.) on ollut eriäviä näkemyksiä korkeakoulujen ensi vuoden rahoituksesta.

VM:n budjettiehdotuksessa yliopistoille olisi luvassa vain kymmenen miljoonaa euroa ja ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa uutta rahaa.

Uutissuomalainen: Kaikkonen on piirijohtajien lievä suosikki keskustan puheenjohtajaksi

Antti Kaikkosella on keskustan piirijohtajien keskuudessa lievästi enemmän kannatusta puolueen puheenjohtajaksi kuin Katri Kulmunilla. Tämä käy ilmi Uutissuomalaisen kyselystä.

Piirijohtajista kahdeksan tukee Kaikkosta ja viisi Kulmunia. Seitsemän ei vielä ole tehnyt valintaansa ja yksi ei äänestä kumpaakaan.

Uutissuomalainen tavoitti 19 piirin puheenjohtajaa tiistai-iltaan mennessä. Yhdestä piiristä tavoitettiin toiminnanjohtaja. Lisäksi yksi piirijohtaja, jota ei tavoitettu, on ilmaissut julkisesti tukensa Kulmunille.

Keskustan puheenjohtaja valitaan syyskuussa.

Latvian presidentti työvierailulle Suomeen

Latvian presidentti Egils Levits tekee tänään työvierailun Suomeen. Hän keskustelee vierailua isännöivän presidentti Sauli Niinistön kanssa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Euroopan turvallisuuskysymyksistä ja ilmastonmuutoksesta.

Kyseessä on Levitsin ja Niinistön ensitapaaminen. Latvian parlamentti valitsi Levitsin presidentiksi toukokuussa. Hän toimi aiemmin pitkään tuomarina EU-tuomioistuimessa.

Levits tapaa Helsingissä myös eduskunnan varapuhemiehen Tuula Haataisen sekä vierailee Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa.

Venetsian elokuvajuhlat alkavat – Polanskin elokuvan pääsy pääsarjaan herättänyt närää

Venetsian vuotuiset elokuvajuhlat alkavat tänään Italiassa. Jo ennen festivaalin alkua on kuultu vastalauseita siksi, että Roman Polanskin uusi elokuva valittiin ohjelmistoon.

Polanskin elokuva J'Accuse kisaa elokuvajuhlien pääsarjassa festivaalin keskeisestä tunnustuksesta, Kultaisesta leijonasta. Tositapahtumiin perustuva tarina kertoo ranskalaisupseeri Dreyfussin vakoilutuomiosta.

Puolalaissyntyinen Polanski on kiistanalainen henkilö. Hän pakeni vuonna 1978 Yhdysvalloista välttääkseen tuomion alaikäisen raiskauksesta.

Elokuvajuhlia vietetään Venetsiassa ensi viikon lauantaihin asti.

Bolsonaro on sittenkin valmis ottamaan ulkomaista avustusrahaa Amazonin metsäpalojen sammuttamiseen

Brasilia hyväksyy sittenkin ulkomaisen avun Amazonin metsäpalojen sammuttamiseksi sillä ehdolla, että maa saa itse hallita sille tarjottuja rahoja. Asiasta kertoo presidentin tiedottaja.

Eilen Brasilian presidentti Jair Bolsonaro torjui G7-maiden tarjoaman avun. Myöhemmin Bolsonaro sanoi, että voi ottaa avun vastaan, jos Ranskan presidentti Emmanuel Macron peruu loukkauksensa. Macron ja Bolsonaro ovat ajautuneet sanasotaan.

Presidentin tiedottaja sanoo nyt, että Brasilia on valmis ottamaan rahaa yrityksiltä ja jopa muilta mailta, jos Brasilian kansa saa hallita rahoja. (Lähde: AFP)

Kaksi palestiinalaispoliisia kuoli räjähdyksessä Gazassa – ministeriön mukaan alue on hätätilassa

Gazassa kaksi palestiinalaispoliisia on kuollut ja yksi loukkaantunut räjähdyksissä tiistai-iltana, kertovat palestiinalaisviranomaiset. Alueen terveysministeriön mukaan poliisit kuolivat kahdessa räjähdyksessä, jotka oli kohdistettu poliisin tarkastuspisteille. Ministeriön mukaan Gaza oli räjähdysten jäljiltä hätätilassa.

Viranomaiset eivät heti tarkentaneet, millaisista räjähdyksistä oli kyse. Israelin armeijan mukaan maa ei tehnyt ilmaiskuja Gazaan illalla.

Sen sijaan aiemmin tiistaina Israel teki ilmaiskun Gazaan Hamas-järjestön johtajia vastaan. Israelin mukaan isku tehtiin sen jälkeen, kun Hamasin taistelijat olivat ampuneet kranaatteja rajan yli. (Lähde: AFP)

Arkeologit löysivät yli 200 lapsiuhrin haudan Perusta

Arkeologit ovat jälleen löytäneet Perusta joukkohaudan, johon on laskettu yli 220 uhratun lapsen ruumiit. Arkeologien mukaan löytö tehtiin muinaisella uhrauspaikalla, jota esikolumbialaisen Chimu-kulttuurin tiedetään käyttäneen. Iältään 4–14-vuotiaat lapset on uhrattu rituaalissa Chimu-kulttuurin jumalille.

Arkeologien mukaan kyseessä on suurin koskaan löytynyt uhrattujen lasten joukkohauta.

Chimu-kulttuurin kulta-aika oli 1200–1400-luvuilla. Lapsia uhrattiin muun muassa El Nino -sääilmiön lepyttelemiseksi. (Lähde: AFP)

Nelossijoitettu Thiem kärsi yllätystappion heti US Openin avauskierroksella

Neljänneksi sijoitettu Dominic Thiem on pudonnut tenniksen Yhdysvaltain avoimista heti ensimmäisellä kierroksella. Italialainen Thomas Fabbiano kaatoi itävaltalaisen Thiemin New Yorkissa neljässä erässä 6–4, 3–6, 6–3, 6–2.

Kaksinkertainen Ranskan avointen finalisti Thiem putosi avauskierroksella myös edellisessä Grand slam -turnauksessa Wimbledonissa.

Sijoittamaton Fabbiano ylsi yllätykseen myös Wimbledonin avauskierroksella. Tuolloin hän pudotti kuudenneksi sijoitetun kreikkalaisen Stefanos Tsitsipasin. (Lähde: AFP)