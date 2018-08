Yön uutiskooste: Hovissa käsitellään uusnatsijärjestön lakkauttamista, hallituksen budjettiriihi alkaa...

Turun hovioikeus käsittelee uusnatsijärjestön lakkauttamista

Turun hovioikeus käsittelee uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkauttamista. Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi aiemmin, että uusnatsijärjestö ajaa demokraattisten arvojen kanssa yhteensopimattomia tavoitteitaan laittomin ja räikeästi hyvän tavan vastaisin keinoin. Samalla oikeus päätti lakkauttaa Pohjoisen perinteen, joka on oikeuden mukaan perustettu PVL:n talousasioiden hoitamista varten.

Valituksessaan vastarintaliikkeen vastuuhenkilöt ja Pohjoinen perinne ry perustelevat päätöksen purkamista muun muassa epätäsmällisyydellä hyvän tavan määrittelemisessä ja vähäisellä oikeuskäytännöllä rekisteröimättömistä yhdistyksistä. Lisäksi valituksen mukaan Pohjoinen perinne ei olisi yhdistyslain tarkoittamalla tavalla Pohjoismaiseen vastarintaliikkeeseen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys.

Lelusalakuljettaja Adhamin syytteiden käsittely alkaa - epäillään muun muassa keränneen rahaa ilman lupaa

Syyrian lelusalakuljettajana tunnettua Rami Adhamia koskevien syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Adhamia vastaan on nostettu kaikkiaan 18 syytettä, muun muassa törkeästä rahanpesusta sekä rahankeräysrikoksesta.

Syytteet liittyvät Suomi-Syyria-yhteisöön, jonka päätöksenteko on ollut poliisin mukaan käytännössä yksin Adhamin varassa. Keskusrikospoliisi on epäillyt muun muassa, että Adham nosti yhdistyksen tililtä noin 300 000 euroa, joista osa päätyi Adhamin henkilökohtaiselle tilille ja osalla on ostettu Suomesta puutarhamökki.

Adhamin mukaan kaikki varat ovat menneet Syyrian avustuskohteisiin.

Verotuksesta raavittu kipinää tänään alkavan budjettiriihen alla

Hallituksen budjettiriihi alkaa tänään. Etukäteen suurinta kipinää on syntynyt veroratkaisuista.

Suomen talous kasvaa, mutta valtion ensi vuoden budjetista on tulossa edelleen alijäämäinen. Esillä budjettiriihessä ovat jälleen mahdolliset uudet työllisyystoimet.

Pöydälle budjettiriihessä nousevat varmasti myös kuivuuden tuomat ongelmat maataloudelle. Ongelmat ovat vaihdelleet hyvin paljon maan eri osissa, ja tämän takia mahdollisten tukitoimien kohdentaminen eniten kuivuudesta kärsineille on vaikeaa.

Ruotsalaisten velkaantuneisuus aiheuttaa huolta - korkojen ennakoitu nousevan

Ruotsin kotitalouksien voimakas velkaantuminen aiheuttaa edelleen huolta. Vanhempi ekonomisti Hanna Putkuri Suomen Pankista arvioi, että velkaantuneisuus on riski talouskehitykselle.

Niin Euroopan keskuspankki kuin Ruotsinkin keskuspankki ovat ennakoineet, että lähitulevaisuudessa on edessä koronnostoja. Korkojen nousu vaikuttaisi myös asuntovelallisiin, koska velanhoito rasittaisi näiden lompakkoa entistä enemmän.

Kasvavat velanhoitokustannukset voisivat olla pois ruotsalaisten kulutuksesta ja säästämisestä, ekonomisti Putkuri sanoo. Jos Ruotsin talous alkaisi tällaisessa tilanteessa yskiä, sillä voisi olla vaikutuksia myös Suomeen.

Valkoinen talo lopetti suruliputuksen poikkeuksellisen aikaisin McCainin kuoleman jälkeen - laskettiin myöhemmin takaisin

Yhdysvalloissa Valkoisen talon liput laskettiin jälleen paikallista aikaa maanantaina iltapäivästä puolitankoon senaattori John McCainin kuoleman johdosta, kertoo muun muassa Washington Post. Liput oli poikkeuksellisesti aiemmin päivällä nostettu täyteen korkeuteensa, vaikka yleensä senaattorin kuollessa Valkoisen talon liput on pidetty puolitangossa hautajaisiin asti.

Lippujen nostaminen ylös kirvoitti voimakasta kritiikkiä, minkä jälkeen presidentti Donald Trump allekirjoitti julistuksen lippujen laskemisesta uudestaan puolitankoon, lehti kertoo.

Perusta lennätettiin 100 venezuelalaista hallinnon piikkiin takaisin kotiin

Lähes 100 venezuelalaista siirtolaista on maanantaina lennätetty Perusta Venezuelaan maan hallinnon piikkiin.

Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tarjous lennättää venezuelalaisia takaisin on osa sosialistisen hallinnon Palaa kotimaahan -hanketta. Hankkeella taistellaan massiivista maastamuuttoa vastaan ja yritetään houkutella nuoria venezuelalaisia palaamaan kotimaahansa töihin.

Venezuelasta on lähtenyt 1,6 miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun maassa puhkesi vuonna 2015 kriisi.

YK:n mukaan päivittäin Ecuadoriin, Peruun, Kolumbiaan ja Brasiliaan pakenee noin 4 000 ihmistä. (Lähde: AFP)

Myös Kanadan ja USA:n kauppaneuvottelut saattavat nytkähtää eteenpäin - Trumpilla ja Trudeaulla "rakentava" keskustelu

Kanadan pääministerillä Justin Trudeaulla ja Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla oli rakentava keskustelu Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Naftasta, kertoo Trudeaun kanslia. Trump ja Trudeau keskustelivat maiden välisestä kaupasta sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Meksiko pääsivät sopuun kauppasopimuksen uudistamisesta.

Kanadan kauppaneuvottelija, ulkoministeri Chrystia Freeland matkustaa tiistaina Washingtoniin kauppaneuvotteluita varten. (Lähde: AFP)

Meksikon tuleva presidentti: USA:n ja Meksikon Nafta-sopu vasta ensimmäinen askel - Kanada halutaan mukaan

Meksikon tuleva presidentti Andres Manuel Lopez Obrador haluaa myös Kanadan mukaan uudistettuun vapaakauppasopimukseen. Hänen mukaansa Yhdysvaltojen ja Meksikon sopu vapaakauppasopimus Naftan uudistamisesta oli vasta ensimmäinen askel.

Obrador sanoo Meksikon olevan todella kiinnostunut pysymään kolmen maan sopimuksessa, sillä hänen mukaansa sopimus pitää pitää alkuperäisen kaltaisena.

Yhdysvallat ja Meksiko ovat viime viikkojen ajan viimeistelleet Naftan uudistamista, ja Suomen aikaan eilen ilmoitettiin, että maat pääsivät asiasta sopuun.

Kanadan mukaantulo on kuitenkin vielä epäselvää. (Lähde: AFP)

Ihailijat saavat kahden päivän ajan hyvästellä soullegenda Aretha Franklinin

Edesmenneen yhdysvaltalaisen soullegendan Aretha Franklinin kahden päivän mittaiset julkiset ruumiinvalvojaiset alkavat tänään. Laulajan maalliset jäännökset ovat nähtävissä hänen kotikaupungissaan Detroitissa afroamerikkalaisen historian museossa tänään ja huomenna keskiviikkona.