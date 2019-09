Yön uutiskooste: Hurrikaani Dorian aiheuttanut laajaa tuhoa Bahamasaarilla – tuulet jopa 82 metriä sekunnissa, mätkyt erääntyvät tänään 200 000 suomalaisella

Hurrikaani Dorian aiheuttanut laajaa tuhoa Bahamasaarilla

Yhdysvaltoja lähestyvä hurrikaani Dorian on aiheuttanut laajalti vahinkoja iskettyään Bahamasaarille. Dorian saavutti Bahamasaarten pohjoisosan viidennen kategorian hurrikaanina, ja sen tuulet ovat puhaltaneet yli 82 metriä sekunnissa. Hurrikaani on tuonut mukanaan myös rankkasateita.

Saarilla ilmestyvän Tribune 242 -lehden nettisivuilla on julkaistu video, jossa vesi on noussut talojen kattojen korkeudelle ilmeisesti jossakin rannikkokaupungeista.

Eräässä sosiaaliseen mediaan ladatussa videossa näkyi ilmeisesti sisämaassa romuttuneita ja katolleen pyörähtäneitä autoja, katkenneita puhelinpylväitä ja puita sekä pahoin vaurioituneita taloja. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt vahvistamaan videon aitoutta. (Lähde: AFP)

Mätkyt erääntyvät tänään yli 200 000 veronmaksajalla

Osalla suomalaisista on tänään mätkyjen eli jäännösveron ensimmäisen erän viimeinen maksupäivä. Verohallinnosta kerrotaan, että jäännösveroja erääntyy syyskuussa 223 000 asiakkaalla yhteensä noin 130 miljoonaa euroa.

Osalla palkansaajista vastaava eräpäivä oli jo elokuussa. Maksueriä on kaksi, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän. Toiset eräpäivät ovat loka- tai marraskuussa. Mätkyjä maksavat ne, jotka ovat maksaneet vuoden aikana liian vähän veroja.

Korruptiotyöryhmän mukaan julkisten tehtävien yhtiöittäminen tarjoaa sumuverhon julkiselle rahankäytölle

Julkisten hankintojen läpinäkyvyys heikkenee, julkisuuslain ja hankintalain avoimuusvaatimukset eivät täyty, virkavastuu sumentuu ja korruptiota tai eturistiriitatilanteita on vaikeaa ehkäistä. Korruption ehkäisemisen keinoja tutkinut Harmaa talous ja hankinnat -työryhmä kritisoi varsin suorasukaisesti hallinnon yhtiöittämisen aiheuttamia puutteita esimerkiksi julkisen rahankäytön läpinäkyvyydelle. Julkista toimintaa on lisääntyvässä määrin siirretty esimerkiksi kuntien omistamille osakeyhtiöille. Kuntaliiton ja tilastokeskuksen luvuista selviää, että kuntaomisteisten yritysten lukumäärä on moninkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa ja samalla myös veroeuroja käytetään osakeyhtiöiden kautta yhä enemmän.

Työryhmä penää yhtiöille avoimuutta, valvontaa ja sääntelyä muun muassa lakimuutosten kautta.

Euroopan neuvoston asiantuntijat: Suomeen tarvitaan lisää naispoliiseja

Suomeen tarvitaan lisää naispoliiseja ja poliiseille lisää koulutusta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmä sanoo. Ryhmän mukaan myös seksuaalirikoksista langetettavissa rangaistuksissa olisi Suomessa nykyisellään kiristämisen varaa.

Suositukset sisältyvät raporttiin, jonka neuvosto on julkistanut siitä, miten Suomi on toimeenpannut naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä koskevan Istanbulin sopimuksen. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 2015, ja Suomen tilannetta arvioitiin sen valossa nyt ensi kertaa.

Rengaskasan palosta leviää terveydelle vaarallista savua Pietarsaaressa

Suuren rengaskasan palosta leviää ilmaan terveydelle vaarallisia kaasuja Pietarsaaressa Pohjanmaalla, kertoo pelastuslaitos. Se on antanut tilanteesta vaaratiedotteen.

Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Noin sata metriä pitkä ja parikymmentä metriä leveä rengaskasa syttyi tuleen iltayhdentoista aikoihin vanhalla kaatopaikalla Pietarsaaren eteläpuolella. Päivystävän palomestarin mukaan tuuli käy etelästä, minkä vuoksi savua leviää kaupungin suuntaan. Palomestari arvioi aamuyöllä kolmen aikoihin, että savuhaitta jatkuu vielä useita tunteja.

Kituvat kyläkaupat voitaisiin pelastaa henkilökunnattomilla älykaupoilla, teknologiayritykset uskovat

Suomessa ahdinkoon joutuneet kyläkaupat voisivat tulevaisuudessa toimia ilman henkilökuntaa ja sen tuomia kustannuksia, STT:n haastattelemat teknologiayritykset uskovat. Esimerkiksi teknologiayhtiö Nordic ID:stä kerrotaan, että uusia älykauppoja saatetaan avata harvaan asutuille seuduille jo ensi kesänä.

Älykauppa tai miehittämätön kauppa on myymälä, jossa ei ole henkilökuntaa. Asiakas tekee ostoksensa kameravalvonnassa. Eri puolilla Suomea on tällä hetkellä muutamia henkilökunnattomia liikkeitä.

Suuret kauppaketjut kuitenkin kertovat STT:lle, ettei niillä ole lähitulevaisuuden suunnitelmissa laajentaa älykauppoihin.

Saamelaiskäräjien vaalit alkavat – äänestäminen kestää koko syyskuun

Saamelaiskäräjien vaalit alkavat tänään. Käräjille valitaan yhteensä 21 henkilöä, joiden joukossa on vähintään kolme edustajaa kustakin saamelaisten kotiseutualueen neljästä kunnasta. Äänestysaika kestää koko syyskuun. Vaalien tulos vahvistetaan 2. lokakuuta.

Saamelaisten itsehallintoelimen puheenjohtajan Tiina Sanila-Aikion mukaan vaalien suuria ajankohtaisia teemoja saamelaisten kannalta ovat muun muassa ilmastonmuutos, Jäämeren ratahanke, saamelaisten perinteisten elinkeinojen sekä saamen kielten tulevaisuus.

Yli sadan pelätään kuolleen Jemenissä ilmaiskussa pidätyskeskukseen

Jemenissä yli sadan ihmisen uskotaan kuolleen ilmaiskussa pidätyskeskukseen, kertoo kansainvälinen Punainen risti. Ainakin 40 ihmistä on haavoittunut.

Ilmaiskun teki Saudi-Arabian johtama liittouma. Se kertoo kohdistaneensa iskun huthikapinallisten asevarastoon, mutta kapinallisten mukaan hyökkäyksessä tuhoutui vankilarakennus.

YK:n mukaan kuolleiden joukossa on 50 pidätettyä, ja lisäksi lähes 70 pidätettyä on kadoksissa.

Kymmeniätuhansia ihmisiä on kuollut vuoden 2015 jälkeen huthikapinallisten ja Saudi-Arabian tukemien hallituksen joukkojen välisissä yhteenotoissa Jemenissä. (Lähde: AFP)

Talouskurimuksessa painiva Argentiina aloitti valuuttasäännöstelyn

Argentiina aloittaa valuuttasäännöstelyn. Maa ilmoitti sunnuntaina toimista, joilla se pyrkii pysäyttämään valuuttansa peson jyrkän heikkenemisen.

Vientiyhtiöiden on tästä lähtien pyydettävä Argentiinan keskuspankilta lupaa ulkomaisen valuutan ostamiseen. Rahan siirtämiseen ulkomaille tarvitaan myös valtion lupa.

Yksittäisille kansalaisille asetettiin 10 000 dollarin kuukausittainen raja dollarien ostamiseen. Dollarien nostamista pankkitileiltä ei kuitenkaan rajoiteta.

Argentiina ajautui viime vuonna taantumaan ja kärsii yli 50 prosentin inflaatiosta. Viime viikkoina Argentiinan peson arvo on laskenut nopeasti. (Lähde: AFP)

Malissa 15 ihmistä kuoli talon romahdettua

Länsi-Afrikassa Malissa ainakin 15 ihmistä kuoli sunnuntaina kolmikerroksisen talon romahdettua. Paikallisen median mukaan rakenteilla ollut talo luhistui "kuin korttitalo" pääkaupunki Bamakossa.

Rakenteilla ollut kolmas kerros romahti kahden alemman kerroksen päälle, joissa oli jo asukkaita. Pelastustyöntekijät pelastivat talon raunioista hengissä 26 ihmistä, mukaan lukien neljävuotiaan tytön.

Malissa vastaavat onnettomuudet ovat yleisiä, sillä taloja rakennetaan usein ilman rakennuslupia. (Lähde: AFP)

Kontinen ja Schuurs etenivät puolivälieriin US Openin sekanelinpelissä

Henri Kontinen on edennyt puolivälieriin tenniksen Yhdysvaltoin avointen sekanelinpelissä. Kontinen ja hänen hollantilaisparinsa Demi Schuurs pudottivat toisella kierroksella Yhdysvaltain Jennifer Bradyn ja Denis Kudlan.

Turnauksessa kuudenneksi sijoitetut Kontinen ja Schuurs hävisivät avauserän, mutta nousivat lopulta voittoon katkaisupelin kautta. He voittivat ottelun 4–6, 7–6 (7–2), [10–8].

Kontisen tie katkesi miesten nelinpelissä jo lauantaina.