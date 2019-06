Yön uutiskooste: Huumetynnyrijutun tuomio, Trump kritisoi Japania, Venezuelan presidentin väitetty salamurhayritys

Hovioikeus antaa tänään tuomionsa huumetynnyrijutussa, jossa Jari Aarnio tuomittiin käräjillä kymmeneksi vuodeksi vankilaan

Hovioikeus antaa tänään tuomionsa niin sanotussa tynnyrijutussa, jossa yhtenä pääsyytettynä on Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Tuomio on määrä antaa kello 9.30.

Aarnio tuomittiin aiemmin käräjillä kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Oikeuden mukaan Aarnio järjesteli vuosina 2011–2013 Hollannista noin 800 kiloa hasista metallitynnyreihin pakattuna.

Käräjäoikeus katsoi syyttäjien tavoin, että Aarnio oli huumeorganisaatiota huumepoliisin sisältä luotsannut Pasilan mies.

Aarnio kiistää järjestelleensä huumeita Suomeen. Puolustuksen mukaan käräjäoikeus on sivuuttanut tuomiossaan syyttäjän näyttöä horjuttavia seikkoja.

Demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivät ottavat yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssä

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi pyrkivät ottavat parhaillaan yhteen ensimmäisessä televisioväittelyssä. Päähuomio kohdistuu Elizabeth Warreniin, joka on väittelyyn osallistuvista suosituin ehdokas.

Warren sai ensimmäisen puheenvuoron ja käytti sen vaatimalla talousuudistuksia, joiden avulla myös vähäosaiset saataisiin hyötymään myönteisestä talouskehityksestä.

Presidentti Donald Trumpin haastajaksi pyrkijöitä on niin paljon, että väittely on jaettu kahdelle päivälle. Toisessa osassa mukana on kisan ennakkosuosikki Joe Biden sekä häntä haastava Bernie Sanders.

Väittely on ehdokkaille ensimmäinen kunnon tilaisuus esiintyä koko kansan edessä. Matka on kuitenkin pitkä, sillä demokraattien presidentinvaaliehdokas valitaan vasta ensi helmikuussa alkavissa osavaltiokohtaisissa esivaaleissa. Presidentinvaalit pidetään marraskuussa 2020.

Trump kritisoi liittolaismaa Japania: Jos Yhdysvaltoihin hyökätään, he voivat vain seurata sitä Sony-televisioistaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut epätasapuolisena pitämäänsä puolustusliittoa maansa läheisen liittolaisen Japanin kanssa. Trump kertoi Fox Businessin haastattelussa pitävänsä epäreiluna, että Yhdysvaltojen täytyy auttaa Japania, mutta Japani ei ole velvoitettu tulemaan Yhdysvaltojen apuun.

Trump sanoi, että jos Yhdysvaltoihin hyökätään, japanilaiset "voivat katsoa hyökkäystä Sony-televisiosta". Trump sanoi myös, että monet muutkin maat käyttävät Yhdysvaltoja hyväkseen.

Trump osallistuu perjantaina Japanin Osakassa alkavaan G20-kokoukseen, jossa hän tapaa myös Japanin pääministerin Shinzo Aben.

Boris Johnson kontrolloisi Britannian työperäistä maahanmuuttoa Australian tapaan

Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson kertoo haluavansa maahan Australian mallia muistuttavan pisteytykseen perustuvan maahanmuuttojärjestelmän.

Johnson sanoi olevansa avoin ulkomaiselle osaamiselle ja maahanmuutolle, mutta sen täytyy olla kontrolloitua. Australia edellyttää, että työperäisten maahanmuuttajien on täytettävä tietyt kriteerit esimerkiksi osaamisesta ja kielitaidosta.

Johnson ja hänen haastajansa ulkoministeri Jeremy Hunt kertoivat torstaina tarkemmin, millaista politiikkaa he ajaisivat pääministerinä. BBC:n mukaan Hunt sanoi haluavansa helpottaa nuorten yrittäjien asemaa, jos he onnistuvat työllistämään yli 10 ihmistä viiden vuoden aikana. Tällöin yrittäjien ei tarvitsisi maksaa opintoja varten otettua lainaa takaisin.

Viestintäministeri: Venezuelan sotilaat aikoivat salamurhata Maduron mutta vallankaappaus epäonnistui

Venezuelan sosialistihallitus kertoo estäneensä vallankaappausyrityksen, jossa presidentti Nicolas Maduro oli tarkoitus salamurhata.

Viestintäministeri Jorge Rodriguez kertoi keskiviikkona, että vallankaappauksen piti tapahtua sunnuntaina ja maanantaina. Armeijan nykyisistä ja eläköityneistä sotilaista koostuneiden salaliittolaisten kerrotaan juonineen Maduron tilalle kenraalia.

Rodriguez väitti, että vallankaappauksen takapiru on Kolumbian oikeistolainen presidentti Ivan Duque. Myös Chilen konservatiivipresidentti Sebastian Pinera ja Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton olivat viestintäministerin mukaan osallisia vallankaappausyrityksessä. (Lähde: AFP)

USA:n ilmailuviranomaiset havaitsivat uuden mahdollisen riskitekijän Boeingin turmakonemallissa

Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiset ovat havainneet uuden mahdollisen riskitekijän Boeingin turmakonemallissa, joka on ollut laajassa lentokiellossa kahden tuhoisan turman jälkeen.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA edellyttää Boeingin puuttuvan ongelmaan ennen kuin konetyypin lentokielto voidaan kumota.

Boeingin 737 Max -kone putosi viime lokakuussa Indonesiassa ja maaliskuussa Etiopiassa. Molemmat turmat tapahtuivat pian nousun jälkeen ja konemallin ohjelmistoja on epäilty vialliseksi.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat toivoneet, että koneet saataisiin ilmaan kesälomakaudella. Yhdysvaltain ilmailuhallinto on arvioinut, että paluussa menee kauemmin. (Lähde: AFP)

Salah osui, Egypti varmisti jatkopaikan

Isäntämaa Egypti on varmistanut jatkopaikkansa jalkapallon Afrikan mestaruusturnauksessa. Egypti otti toisen perättäisen voittonsa kaatamalla Kongon demokraattisen tasavallan 2–0.

Maalinteossa onnistui tällä kertaa myös Liverpoolin hyökkääjätähti Mohamed Salah, joka iski Egyptin toisen maalin hieman ennen taukoa. Kotijoukkueen avausosuman oli tehnyt Ahmed Elmohamady.

A-lohkon aiemmassa ottelussa keskiviikkona Uganda ja Zimbabwe pelasivat 1–1-tasapelin. Egyptille riittää lohkon päätöspelissä sunnuntaina tasapeli Ugandaa vastaan lohkovoittoon.