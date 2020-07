Yön uutiskooste: Hypo ennustaa Suomelle taloudelle seitsemän prosentin takapakkia, Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä nousee edelleen rajusti

Suomalaisten korkeakoulujen suhtautuminen syksyn vaihtoihin vaihtelee

Pandemian vaikutukset näkyvät myös korkeakouluopiskelijoiden elämässä. Korkeakoulut päättävät itse lähettävätkö ja vastaanottavatko ne vaihto-opiskelijoita ja harjoittelijoita ensi syksynä.

Opetushallituksen tiedon mukaan kolmasosa korkeakouluista ei aio lähettää eikä vastaanottaa opiskelijoita. Myös mahdollisten tutkinto-ohjelmiin kuuluvien pakollisten ulkomaanjaksojen järjestelyissä on koulukohtaisia eroja.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeiden pisteytyksessä havaittu virhe korjataan

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeiden pisteytyksessä havaittu virhe korjataan, Itä-Suomen yliopisto kertoo.

Virheen vuoksi osalle hakijoista on kirjattu miinuspisteitä tehtävistä, joihin hakija on ruksinut ei vastausta -kohdan.

Valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistui 620 hakijaa. Virhe koskee suurta osaa kokeen toiseen vaiheeseen osallistuneista. Yliopiston mukaan kaikkia valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistuneita on tiedotettu asiasta sähköpostitse.

Yliopiston mukaan virhe korjataan oikaisemalla opiskelijavalintapäätöstä eikä se edellytä hakijoilta toimenpiteitä.

Laskuvirheen korjaaminen voi vaikuttaa kaikkiin hakijoihin, mukaan lukien hyväksytyksi tulleet. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ensi maanantaina.

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnassa ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistot.

Hypo ennustaa Suomelle taloudelle seitsemän prosentin takapakkia

Asuntorahoitukseen erikoistunut Hypo ennustaa, että Suomen talous supistuu tänä vuonna seitsemän prosenttia.

Useat talouslaitokset ovat koronakriisin aikana ennustaneet, kuinka paljon tarkalleen Suomen talous notkahtaa tänä vuonna. Hypon kanssa samassa linjassa olevaa seitsemän prosentin laskua ovat esittäneet myös Suomen Pankki ja Kuntarahoitus kesäkuussa sekä Nordea toukokuussa.

Ensi vuodelle Hypo ennustaa Suomen bruttokansantuotteeseen neljän prosentin kasvua.

Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä nousee edelleen rajusti - vuorokaudessa yli 65 000 uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa koronavirustartuntojen määrä jatkaa rajua nousua. Torstaina maassa kerrottiin yli 65 500 uudesta tartunnasta, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys. Luku perustuu baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurantaan.

Edellinen vuorokausiennätys, noin 60 200 tartuntaa, on tiistailta.

Yhteensä tartuntoja on todettu jo yli 3,1 miljoonaa, mikä on eniten maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 133 000, mikä sekin on maailmanlaajuisesti korkein maakohtainen luku. (Lähde: AFP)

Bolivian presidentillä todettu koronavirustartunta, myös neljä ministeriä sairastunut

Bolivian väliaikaisella presidentillä Jeanine Anezilla on todettu koronavirustartunta. Presidentti kertoi tartunnastaan Twitterissä. Hän ilmoitti voivansa hyvin, jatkavansa töitään ja pysyvänsä karanteenissa 14 päivää.

Myös neljällä Bolivian hallituksen ministerillä on viime päivinä todettu tartunta.

Etelä-Amerikassa koronatartuntoja on tavattu myös useiden muiden maiden korkeimmassa johdossa. Esimerkiksi Brasilian presidentin Jair Bolsonaron koronatartunnasta kerrottiin tiistaina.

11 miljoonan asukkaan Boliviassa on todettu yhteensä noin 43 000 tartuntaa ja noin 1 500 virukseen liittyvää kuolemaa.

Noin 210 miljoonan asukkaan Brasiliassa tartuntoja on puolestaan yli 1,7 miljoonaa. Kuolemia on tilastoitu lähes 68 000. (Lähde: AFP)

Yhdysvallat rankaisee korkea-arvoisia kiinalaisviranomaisia uiguureihin kohdistuneista ihmisoikeusloukkauksista

Yhdysvallat ilmoitti torstaina sanktioista kiinalaisviranomaisille, joiden epäillään olevan vastuussa muun muassa uiguureihin kohdistuvista ihmisoikeusloukkauksista, kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

BBC:n mukaan yksi viranomaisista on kommunistisen puolueen johtohahmo uiguurien asuttaman Xinjiangin autonomisella alueella.

Uutiskanava CNN kertoo, että kolmelle viranomaiselle ja heidän perheilleen asetetaan viisumirajoituksia. BBC:n mukaan osa sanktioista on myös taloudellisia.

Trumpin ex-asianajaja passitettiin takaisin vankilaan - rikkoi kotiarestin sääntöjä

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisenä asianajajana tunnettu Michael Cohen on siirretty takaisin vankilaan. Cohenin kerrottiin rikkoneen kotiarestinsa sääntöjä.

Cohen suoritti kolmen vuoden tuomiota liittovaltion vankilassa Otisvillessa New Yorkissa, kun hän pääsi kotiarestiin toukokuun lopulla. Cohenin päästäminen pois vankilasta liittyi toimiin, joilla yritettiin estää koronaviruksen leviäminen vankiloissa.

Cohen sai joulukuussa 2018 tuomion muun muassa kongressille valehtelusta ja veropetoksesta.

Viime viikolla Cohen kuvattiin aterioimassa ravintolassa Manhattanilla. (Lähde: AFP)

Saksan valtion viestinnässä työskennellyttä miestä epäillään Egyptin vakoojaksi

Saksassa valtionhallinnon viestintäosastolla työskennellyttä miestä epäillään Egyptin vakoojaksi, kertoo torstaina julkaistu viranomaisraportti.

Uutistoimisto AFP:n mukaan mies jäi kiinni joulukuussa 2019. Hänen epäillään toimittaneen tietoja Egyptin turvallisuuspalvelulle vuosien ajan.

Asian tutkinta on kesken. Viestintäosasto ei kommentoinut asiaa AFP:lle kesken olevaan tutkintaan vedoten.

Bild-lehden mukaan miehen työtehtävä liittyi vierailijoiden vastaanottoon viestintäosastolla, jota johtaa liittokansleri Angela Merkelin tiedottaja Steffen Seibert. (Lähde: AFP)