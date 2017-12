Yön uutiskooste: Ilmatieteen laitos varoittaa vaarallisesta ajokelistä, tulipaloja Intiassa ja New Yorkissa

Päivi Nerg aikoo vahvistaa sote-uudistuksen viestintää

Vuoden alusta sote-uudistuksen johdossa aloittava Päivi Nerg aikoo vahvistaa uudistuksen ulkoista viestintää.

Nerg sanoo STT:n haastattelussa olevansa harmissaan siitä, että koko uudistus näyttäytyy poliittisena pelinä valinnanvapauden ympärillä, vaikka paljon hyviä asioita tapahtuu käytännön tasolla esimerkiksi maakuntien rakentamisessa.

Nerg lopetti joulun alla tehtävät sisäministeriön kansliapäällikkönä ja siirtyy vetämään sote-uudistusta valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä.

Pankkilakko jatkuu tänään, kiistan ytimessä viikonlopputyön ehdot

Rahoitusalan työnseisaus pitää suurimman osan pankkikonttoreista ja pankkien puhelinpalveluista kiinni myös tänään. Eri palveluissa voi olla myös viiveitä, ruuhkaa ja häiriöitä.

Ammattiliitto Pron, Ammattiliitto Nousun ja Danske Bankin henkilöstöyhdistyksen lakko alkoi torstaiaamuna ja päättyy tänään perjantaina keskiyöllä. Rahoitusalan työriidan taustalla ovat näkemyserot erityisesti viikonlopputyön teettämisen ehdoista.

Pankit avautuvat viikonlopun ja uudenvuoden jälkeen seuraavan kerran tiistaina 2. tammikuuta.

Aamun ajokeli on kehno miltei koko maassa

Ajokeli on huono tänään lähes koko maassa. Ilmatieteen laitos varoittaa mahdollisesti vaarallisesta ajokelistä koko maassa eteläisintä Suomea lukuun ottamassa.

Ajokeli muuttuu huonoksi yöstä alkaen jäätävän tihkusateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Lumisateet ja lauha sää pahentavat Ilmatieteen laitoksen mukaan todennäköisesti myös Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun tykkylumitilannetta. Tykkylumi on katkonut sähköjohtoja ja häirinnyt puhelinverkkoa.

Noin 10 000 yhä sähköttä Itä-Suomessa

Noin 10 000 kotitaloutta on yhä sähköttä itäisessä Suomessa. Eniten sähköttömiä talouksia on Energiateollisuuden häiriökartan mukaan Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueilla. Kaikkiaan sähkökatkoja esiintyy 29 kunnassa Elenian, Järvi-Suomen Energian, Loiste Sähköverkon ja PKS Sähkönsiirron verkoissa.

Sähkökatkoja on aiheuttanut tykkylumi, joka taivutti puiden runkoja ja oksia sähköjohdoille.

Tykkylumi on aiheuttanut Pohjois-Karjalassa häiriöitä myös puhelinverkossa.

Ministeriö valmistelee poliisien lisäämistä uuden alkoholialain myötä

Sisäministeriössä on aloitettu valmistelu poliisien määrän lisäämiseksi uuden alkoholilain takia.

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mukaan hallituksen esityksessä vaikutusarviot on laskettu ja niiden mukaisesti hän perustelee sisäministeriön tulevaa budjettiesitystä.

Vuodenvaihteen jälkeen ruokakaupassa myytävän alkoholin prosenttiraja nousee 5,5:een. Jatkossa ruokakaupassa saa myydä myös muutoin kuin käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia eli niin sanottuja limuviinoja.

Lisäksi ravintolat voivat jatkaa anniskelua pelkällä ilmoituksella kello neljään saakka.

Lännen Media: Työtuomioistuin linjasi: virkamiehillä ei jatkossakaan oikeutta osallistua poliittisiin lakkoihin

Työtuomioistuin linjasi, ettei valtion virkamiehillä ole oikeutta osallistua poliittisiin lakkoihin, kertoo Lännen Media. Työtuomioistuin tuomitsi palkansaajajärjestö Pardian 1 800 euron hyvityssakkoon siitä, ettei se valvonut syyskuussa 2015 työrauhavelvoitetta. Julkista valtaa käyttäviä virkamiehiä osallistui silloin järjestön päätöksellä mielenilmaukseen Helsingissä, jossa vastustettiin hallituksen työlainsäädäntöehdotuksia. Ehdotukset koskivat muun muassa arkipyhien palkattomuutta sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaamista.

Valtion virkaehtosopimuslaki kieltää valtion virkamiehiltä osallistumisen poliittisiin työtaisteluihin.

Tahallaan sytytetyt lastenvaunut aiheuttivat uhkaavan kerrostalopalon Vantaalla - kaksi sairaalaan

Kerrostalon rappukäytävässä palamaan sytytetyt lastenvaunut aiheuttivat vakavan vaaratilanteen alkuyöllä Vantaan Malminiityssä.

Kuusikerroksisen kerrostalon porraskäytävässä katutasossa olleet vaunut sytytettiin pelastuslaitoksen mukaan tahallaan tuleen. Palo täytti porraskäytävän savulla.

Pelastuslaitos sai vaunut sammutettua jauhesammuttimella.

Yhdeksän ihmistä hengitti savua ja kaksi heistä vietiin sairaalaan. Pelastuslaitos kuvaili savulle altistumisia lieviksi.

Suurkaupungit kiristävät turvatoimiaan uudenvuoden juhlien lähestyessä

Maailman suurkaupungit kiristävät turvatoimiaan uudenvuoden juhlinnan ajaksi. Poliisipartioita, tiesulkuja ja muita turvatoimia lisätään keskeisille juhlapaikoille eri puolilla maailmaa. Turvatoimia kiristämällä varaudutaan muun muassa mahdollisiin terrori-iskuihin.

Esimerkiksi Yhdysvaltain New Yorkissa uuttavuotta vastaanottamaan odotetaan yli kahta miljoonaa juhlijaa. Australian Sydneyssä vuoden vaihtumista juhlitaan arviolta yli miljoonan ihmisen voimin, ja Lontoossa juhlijoita odotetaan satoja tuhansia.

Niin New Yorkissa, Sydneyssä kuin Lontoossa aseistettuja poliiseja partioi uutenavuotena tavallista enemmän. Paikallisviranomaisten mukaan tiedossa ei kuitenkaan ole suoraa uhkaa tiettyä kaupunkia kohtaan.

New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä kuoli rakennuspalossa

New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut useita asuntoja sisältäneen rakennuksen palossa. Kuolonuhrien määrästä kertoo New Yorkin pormestari.

Rakennuspalo syttyi torstai-iltana paikallista aikaa. Mediatietojen mukaan palo sai alkunsa monikerroksisen rakennuksen kolmannesta kerroksesta.

Pelastuslaitoksen mukaan osa loukkaantuneista on saanut vakavia vammoja. (Lähde: AFP)

Ainakin 15 kuoli tulipalossa Intiassa

Intiassa Mumbaissa ainakin 15 ihmistä on saanut surmansa rakennuspalossa, kertovat paikallisviranomaiset. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Palo syttyi aamuyöllä perjantaina paikallista aikaa.

Kyseessä oli ostos- ja ravintolakeskus Kamala Mills. Palo syttyi mediatietojen mukaan keskuksen ylimmässä kerroksessa.

Uhreista useimmat olivat BBC:n mukaan naisia, jotka olivat osallistumassa rakennuksessa järjestettyihin juhliin. (Lähde: AFP)

YK:n turvallisuusneuvosto esti pohjoiskorealaisten laivojen pääsyn kansainväliseen satamaan

YK:n turvallisuusneuvosto esti torstaina neljän pohjoiskorealaisen laivan pääsyn kansainväliseen satamaan, diplomaatit kertovat uutistoimisto AFP:lle. Laivojen epäiltiin kuljettaneen kauppatavaroita, jotka kielletään YK:n asettamissa pakotteissa.

Pakotteilla rajoitetaan merkittävästi muun muassa jalostetun ja raakaöljyn kuljetuksia Pohjois-Koreaan. Päätöslauselman mukaan kaikki maat velvoitetaan myös tarkkailemaan, pidättämään ja takavarikoimaan Pohjois-Koreaan meneviä ja sieltä saapuvia laivakuljetuksia, jos niiden epäillään sisältävän laitonta rahtia. (Lähde: AFP)