Yön uutiskooste: Ilmavoimat vähentää merkittävästi Lapinmajan käyttöä Lemmenjoella, Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä on kulunut 30 vuotta, Yhdysvallat aikoo lisätä teknologiajättien valvontaa

Tytöt uskovat naisjohtajien kohtaavan syrjintää ja häirintää, kertoo tutkimus

Valtaosa tytöistä haluaisi johtajiksi, mutta yhdeksän kymmenestä tytöstä uskoo, että silloin joutuisi kokemaan epäoikeudenmukaista kohtelua ja lähentelyä, kertoo tuore tutkimus.

Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin tutkimuksen mukaan 60 prosenttia tytöistä uskoi myös, että naisjohtajien täytyy työskennellä ankarammin kuin miesjohtajien.

Plan on koonnut tutkimustulosten pohjalta suositukset tavoista, joilla tyttöjen tasa-arvoista pääsyä johtoasemaan voi edistää. Näistä keskeisimpiä ovat koulutus, perheen tuki ja varhaiset mahdollisuudet johtamiseen.

Plan International haastatteli tutkimukseensa lähes kymmentätuhatta 15–24-vuotiasta tyttöä 19 maassa. Tutkimuksessa on mukana myös 516 suomalaistyttöä.

Väitös: Maahanmuuttajilla esteitä infektiosairauksien seulontoihin pääsyssä

Maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoilla on esteitä infektiosairauksien palveluun ja terveysneuvontaan pääsyssä, kertoo tuore väitöstutkimus.

Hepatiitti B (HBV) ja hepatiitti C (HCV), kuppa sekä hiv ovat sairauksia joihin on olemassa tehokas lääkehoito. Niiden seuranta olisi tärkeää sekä yksilöille että sairauksien leviämisen ehkäisemiseksi, sanoo terveydenhuollon erikoislääkäri Paula Tiittala väitöksessään.

Tiittalan mukaan turvapaikkahakemuksen käsittely- ja kotoutumisvaiheet tarjoaisivat mahdollisuuden näiden kohderyhmien tavoittamiseen.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati on Rovaniemellä

Tämänvuotinen Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestetään Rovaniemellä puoliltapäivin, ja sen ottaa vastaan Ilmavoimien komentaja Pasi Jokinen.

Ohjelmassa on paraatin ohella muun muassa kalustonäyttely ja Hornetin esityslento. Kaikkiaan paraatiin osallistuu noin tuhat ihmistä ja viitisenkymmentä ajoneuvoa sekä Ilma- ja Maavoimien lentävää kalustoa.

Ohimarssin ylilennoissa on Hornetien lisäksi Hawk-suihkuharjoituskoneita sekä Maavoimien helikoptereita.

Päivän vietto alkaa seppeleenlaskulla Rovaniemen sankarihautausmaalla ja sitä seuraavalla lipunnostolla Lordin aukiolla.

Keskisuomalainen: Ilmavoimat vähentää merkittävästi Lapinmajan käyttöä Lemmenjoella

Ilmavoimat vähentää merkittävästi kohutun Lapinmajan käyttöä Inarin Lemmenjoella, kertoo Keskisuomalainen. Lehden mukaan muutos johtuu Pääesikunnan tuoreesta määräyksestä.

Puolustusvoimien yhteistoiminta- ja sidosryhmätilaisuudet järjestetään vastedes ensisijaisesti Puolustusvoimien omissa tai valtionhallinnon yhteisissä tiloissa, joista ei synny tilakustannuksia. Lemmenjoen Lapinmajaa hallinnoi Ilmavoimien Lapinmaja -säätiö, joka perii majan käytöstä tilavuokraa.

Uusi linjaus on myös se, että vapaaehtoisten harjoitusten käyttö sidosryhmä- ja virkistystoimintaan kielletään yksiselitteisesti.

Karjalan lennosto järjesti syksyllä 2017 Lemmenjoen Lapinmajalla vapaaehtoiseksi harjoitukseksi kutsutun sidosryhmätilaisuuden, jonka jälkipyykkiä pestään rikostutkinnassa ja oikeudessa.

Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä on kulunut 30 vuotta

Kiinan Pekingin Taivaallisen rauhan aukion verilöylystä on kulunut 30 vuotta. Kansan vapautusarmeijan panssarivaunut etenivät aukiolle 4. kesäkuuta vuonna 1989 pitkään jatkuneiden demokratiamielenosoitusten takia.

Armeija avasi tulen kohti ihmisiä, jotka pyrkivät aukiolle ja estivät armeijan etenemistä. Arviot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat useista sadoista tuhansiin.

Kiinassa verisestä lähihistoriasta puhumista rajoitetaan. Valtio lisää valvontaa kaduilla ja verkossa Taivaallisen rauhan aukion tapahtumien vuosipäivän aikaan.

Tämän vuoden toukokuussa Kiina sulki verkkokäyttäjien pääsyn Wikipedia-sivustolle.

Trumpin Britannian-vierailu jatkuu pääministeri Mayn tapaamisella, suurmielenosoitus luvassa

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Britannian-vierailu jatkuu tänään tapaamisella pääministeri Theresa Mayn kanssa. Eilen Valkoinen talo sanoi, että Trump haluaa kunnianhimoisen kauppasopimuksen Britannian kanssa brexitin jälkeen.

Samaan aikaan kun Trump ja May tapaavat, Lontooseen on kutsuttu koolle suurmielenosoitus presidentin vierailua vastaan. Myös Britannian opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn on kehottanut ihmisiä lähtemään kaduille.

Yhdysvallat aikoo lisätä Facebookin, Googlen ja muiden teknologiajättien valvontaa

Yhdysvalloissa viranomaiset ja lainsäätäjät suunnittelevat lisäävänsä teknologiajättien valvontaa. Edustajainhuoneen oikeusvaliokunta ilmoitti maanantaina käynnistävänsä tutkinnan digitaalisten markkinoiden kilpailukäytännöistä.

Oikeusministeriö ja liittovaltion kauppakomissio FTC ovat puolestaan sopineet työnjaosta, jossa oikeusministeriö vastaa Appleen ja Googleen kohdistuvista tutkinnoista ja kauppakomissio arvioi Facebookin ja Amazonin kilpailukäytäntöjä. Asiasta uutisoi muun muassa Wall Street Journal.

Yhtiöitä on arvosteltu viime vuosina laajasti muun muassa käyttäjätietojen väärinkäytöstä ja disinformaation levittämisestä.

Facebookin, Googlen ja Amazonin osakekurssit sukelsivat maanantaina uusiin tutkintoihin liittyvien huolien painamina.

Yhdysvallat pidätti Venäjä-tutkinnan todistajan lapsipornon hallussapidosta

Yhdysvalloissa yksi Venäjä-tutkinnan todistajista on pidätetty epäiltynä lapsipornon hallussapidosta, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö.

Pidätetty George Nader työskenteli presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa Lähi-idän yhteyshenkilönä. Hänet pidätettiin maanantaina lentokentällä New Yorkissa. Naderia uhkaa vähintään 15 ja enimmillään 40 vuoden vankeustuomio.

Venäjä-tutkinnassa erikoissyyttäjä Robert Mueller pyrki selvittämään, tekikö vaalikampanja kiellettyä yhteistyötä venäläisten kanssa ja syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Mueller ei löytänyt näyttöä vehkeilystä Venäjän kanssa. Sen sijaan Mueller jätti auki kysymyksen siitä, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen haittaamalla tutkintaa. (Lähde: AFP)

Venäjä vaatii Tinderiä jakamaan käyttäjätietojaan turvallisuusviranomaisille

Suosittu treffisovellus Tinder joutuu vaadittaessa jakamaan Venäjällä käyttäjätietojaan turvallisuusviranomaisten kanssa, kertoo Venäjän viestintäviranomainen Roskomnadzor.

Tinder on lisätty Venäjällä rekisteriin, jossa olevien yhtiöiden täytyy varastoida venäläisten käyttäjien tietoja Venäjällä kuusi kuukautta ja antaa niitä pyydettäessä viranomaisille. Jos yhtiö kieltäytyy, viranomaiset voivat sulkea sen palvelut. Määräys koskee myös Tinderissä lähetettyjä viestejä.

Venäjän viranomaiset ovat tehostaneet sosiaalisen median ja suosittujen verkkosivujen valvontaa, koska oppositio käyttää niitä aktiivisesti muun muassa mielenilmauksien järjestämiseen. (Lähde: AFP)