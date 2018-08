Yön uutiskooste: Iltapäivällä rajuja sateita, naista esitetään vangittavaksi Keuruun taposta, Turkki uhkaa Yhdysvaltoja vastatoimilla

Hellevaroitus edelleen voimassa osassa maata - iltapäivällä voi sataa paikoin reilusti vettä

Osassa maata on edelleen voimassa hellevaroitus. Ilmatieteen laitoksen varoitus tukalasta helteestä on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Keski-Suomessa, Etelä- ja Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa.

Iltapäiväksi isoon osaan maata on puolestaan annettu varoitus rankoista sateista. Vettä voi sataa yli 20 millimetriä tunnissa aina Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson korkeuksilta Savukoskelle asti.

Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa suurimmassa osassa maata.

Naista esitetään vangittavaksi Keuruun taposta

Keski-Suomen käräjäoikeudessa naista esitetään tänään vangittavaksi epäiltynä taposta, poliisi kertoi eilen. Vangitsemiskäsittely pidetään aamupäivällä Jyväskylässä.

Samassa jutussa vangittiin aiemmin 42-vuotias mies todennäköisin syin taposta epäiltynä. Keuruun sunnuntaisen epäillyn henkirikoksen uhri oli keski-ikäinen multialaismies.

Poliisilla on ollut kiinni otettuna ja pidätettynä neljä ihmistä, joista kaksi on vapautettu. Heistä toista epäillään edelleen rikoksesta ja toinen puolestaan on todistajan asemassa.

Tutkinnanjohtajan mukaan henkirikoksen epäillään tapahtuneen toisen jo vapautetun asunnossa Keuruun Ketvelniemessä.

USA:n kauppaedustaja: Harkitsemme Kiinalle aiemmin puhuttua kovempia tuontitulleja

Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer kertoo maan harkitsevan Kiinalle vielä kovempia tuontitulleja kuin aikaisemmin oli suunniteltu.

Aikaisemmin Yhdysvallat oli uhannut asettaa kymmenen prosentin tuontitullit joukolle kiinalaistuotteita, joita tuodaan Yhdysvaltoihin vuosittain 200 miljardilla dollarilla eli reilulla 170 miljardilla eurolla. Nyt presidentti Donald Trump on kuitenkin pyytänyt kauppaedustajaa harkitsemaan, että tullit olisivatkin 25 prosenttia.

Puheena olevat tullit tulisivat voimaan aikaisintaan syyskuussa. Sitä ennen saattaa tulla voimaan muita tullimaksuja. (Lähde: AFP)

Turkki uhkaa talouspakotteista asettanutta Yhdysvaltoja vastatoimilla

Turkki on reagoinut Yhdysvaltojen asettamiin talouspakotteisiin uhkaamalla Yhdysvaltoja vastatoimilla. Turkin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain asettamat pakotteet vahingoittavat merkittävästi pyrkimyksiä ratkaista ristiriidat maiden välillä. Ministeriö myös kutsuu pakotteiden asettamista aggressiiviseksi käyttäytymiseksi ja vaati Yhdysvaltoja peruuttamaan päätöksensä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö määräsi keskiviikkona talouspakotteita Turkin sisä- ja oikeusministereitä vastaan Turkissa vangitun, terrorismirikoksista syytetyn yhdysvaltalaisen pastorin tapauksen johdosta. (Lähde: AFP)

Zimbabwen hallinto sanoo nujertavansa opposition kannattajien vastarinnan tiukentamalla turvatoimia

Zimbabwen hallinto sanoo tiukentavansa turvatoimia nujertaakseen opposition kannattajien vastustuksen virallisille vaalituloksille. Hallinto syyttää oppositiota vaalien jälkeen leimahtaneista väkivaltaisuuksista.

Tiettävästi kolme ihmistä kuoli, kun maan armeija ampui tuliaseilla kohti oppositiota kannattaneita mielenosoittajia pääkaupunki Hararen keskustassa. Zimbabwen hallinto ei ole ottanut vastuuta armeijan voimankäytöstä.

Virallisen ääntenlaskennan mukaan valtapuolue Zanu-PF olisi voittamassa enemmistön parlamenttipaikoista. (Lähde: AFP)

Ainakin neljä kuoli äkkitulvassa Ranskan Korsikassa

Ranskassa Korsikan saarella ainakin neljä ihmistä on kuollut äkkitulvassa ollessaan vaeltamassa kanjonissa. Lisäksi yksi vaellusryhmän jäsenistä on kateissa.

Kuolleiden joukossa ovat seitsemänvuotias tyttö, tämän isä ja vaellusryhmän opas. Neljättä kuolonuhria ei ole vielä tunnistettu.

Kaksi vaeltajaa samasta ryhmästä selvisi tulvasta.

Paikallisviranomaisten mukaan ryhmän yli pyyhkäisi kolmimetrinen aalto. Korsikassa on viime päivinä satanut rankasti. (Lähde: AFP)

CNN: USA harkitsee turvatarkastusten lopettamista pienillä lentokentillä

Yhdysvaltojen liikenneturvallisuusviranomainen TSA harkitsee turvatarkastusten lopettamista yli 150 pienellä ja keskisuurella lentokentällä, kertoo CNN. Tieto perustuu nimettömiin lähteisiin ja CNN:n haltuunsa saamiin TSA:n sisäiseen käyttöön tarkoitettuihin asiakirjoihin.

Asiakirjojen mukaan turvatarkastusten lopettaminen korkeintaan 60-paikkaisten lentokoneiden käyttämillä kentillä heikentäisi lentoturvallisuutta vain vähän, mutta toisi 115 miljoonan dollarin eli vähän alle sadan miljoonan euron säästöt. Säästyneillä rahoilla voitaisiin tehostaa turvatarkastuksia suuremmilla lentokentillä.

CNN: Pohjois-Korea palautti USA:lle Korean sodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden jäännöksiä

Pohjois-Korea on palauttanut Yhdysvalloille Korea sodassa kaatuneiden amerikkalaissotilaiden jäännöksiä. Pohjois-Korean presidentti Kim Jong-un ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump olivat sopineet jäännösten palauttamisesta tavatessaan kesäkuussa.

CNN:n mukaan 55 lippuun käärittyä arkkua on lastattu lentokoneista Honolulussa Havaijilla. Varapresidentti Mike Pence osallistui seremoniaan, jolla sotilasvainajat toivotettiin tervetulleiksi kotimaahan.

Uuden-Seelannin pääministeri palasi töihin kuuden viikon äitiysloman jälkeen

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern palasi torstaina takaisin töihin oltuaan kuusi viikkoa äitiyslomalla. Hänen on määrä työskennellä kotonaan Aucklandissa viikonloppuun asti ja siirtyä sitten maan pääkaupunkiin Wellingtoniin.

38-vuotias Ardern on järjestyksessään toinen valtiojohtaja, joka on synnyttänyt vauvan virassa ollessaan. Ensimmäinen oli Pakistanin pääministeri Benazir Bhutto vuonna 1990.

Ardernin ollessa äitiyslomalla hänen virkaansa hoiti varapääministeri. (Lähde: AFP)