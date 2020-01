Yön uutiskooste: Iran hamuaa Kanadan tiedustelutietoja, Sanna Marin tapaa Viron pääministeri Rataksen

Iran pyytää Kanadaa jakamaan ukrainalaiskoneen alas ampumista tukevat tiedustelutiedot

Iranin johto on pyytänyt Kanadaa jakamaan kanssaan tiedustelutiedot, joiden mukaan Iran ampui vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen.

Lisäksi Iranin ulkoministeriö kutsuu lentokonevalmistaja Boeingin mukaan tutkimaan koneen maahansyöksyä.

Ukrainalainen matkustajakone putosi Iranin Teheranissa keskiviikkona pian lentoonlähtönsä jälkeen. Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagonin lähteiden mukaan Iran ampui konetta kahdella ilmatorjuntaohjuksella.

Kanadan pääministerin Justin Trudeaun mukaan Iranissa pudonnut ukrainalainen matkustajakone ammuttiin alas. Trudeau sanoi, että heillä on tietoa ja todisteita useista tiedustelulähteistä. (Lähde: AFP)

NYT:n julkaisemalla videolla näkyy, kuinka ohjus osuu lentokoneeseen Iranissa

New York Times -lehti on saanut haltuunsa videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen Iranissa lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalainen matkustajakone lakkasi keskiviikkona samalla alueella lähettämästä signaalia ennen kuin se putosi. New York Times on tarkistanut, että video on aito.

Videolla kuuluu räjähdys, kun ohjus osuu koneeseen, mutta kone ei räjähdä. Kone jatkoi lentämistä useita minuutteja ja kääntyi takaisin kohti lentokenttää, lehti on määritellyt.

Videolta saatavat visuaaliset ja äänijohtolangat sopivat yhteen ukrainalaiskoneen lentoratatietojen ja putoamisalueelta saatujen satelliittikuvien kanssa.

USA:n edustajainhuone äänesti Trumpin Iran-toimien rajoittamisesta - demokraatit saivat tahtonsa läpi

Yhdysvaltain edustajainhuone pyrkii rajoittamaan presidentti Donald Trumpin valtaa mahdollisissa tulevissa Iraniin kohdistuvissa sotatoimissa.

Edustajainhuone äänesti asiasta torstaina paikallista aikaa. Päätöslauselma hyväksyttiin demokraattiedustajien äänillä.

Edustajainhuoneen demokraatit toivat asian esiin sen jälkeen, kun Trump oli määrännyt iranilaiskenraali Qassem Suleimanin surmattavaksi. Demokraatteja on huolettanut, ettei hallinto neuvotellut Suleimanin surmanneesta lennokki-iskusta kongressin kanssa.

Edustajainhuoneessa läpi mennyt päätös on ennen muuta symbolinen, eikä se toistaiseksi sido hallintoa. (Lähde: AFP)

Marin tapaa tänään Viron pääministeri Jüri Rataksen

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapaa tänään Tallinnassa Viron pääministeri Jüri Rataksen. Vierailun agendalla on liuta asioita, mutta tärkeintä on pääministerien tutustuminen toisiinsa.

Vierailulla keskustellaan ainakin Viron ja Suomen kahdenvälisistä suhteista. Marinin esikunnasta kerrotaan STT:lle, että keskusteluissa korostunevat energiakysymykset, digitalisaatio ja turismi.

EU-asioista keskusteluun noussee monivuotinen rahoituskehys, brexit ja EU:n laajentuminen. Todennäköisesti ministerit keskustelevat myös ilmastoasioista ja Itämeren alueen turvallisuudesta.

Tallinnassa vierailun päätteeksi pääministeri Marin tekee kohteliaisuuskäynnin Viron presidentti Kersti Kaljulaidin luokse.

EU:n ulkoasianneuvoston ylimääräinen kokous käsittelee Irakia ja alueellista tilannetta

EU:n ulkoasiainneuvosto kokoontuu tänään Brysseliin ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Irakin tilannetta ja mahdollisuuksia jännitteiden vähentämiseen alueella. Esillä on myös Libyan tilanne.

Suomi tuomitsee kriisinhallintajoukkoihin kohdistuneen iskun ja pitää tärkeänä, että se ei toistu. Lisäksi pidetään ensisijaisena, että jännitteitä vähennetään kaikin mahdollisin keinoin, ja keskusteluyhteyksiä osapuolten välillä pyritään avaamaan.

EU:n tulisi Suomen mielestä toimia asiassa läheisessä yhteistyössä Lähi-idän maiden sekä muiden maiden kanssa, jotka voivat toimia välittäjinä.

Suomea edustaa kokouksessa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Eurofighteria esitellään Ilmavoimien testeissä Pirkkalassa

Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajaehdokkaiden testit ovat alkaneet Suomessa. Tänään medialle esitellään Satakunnan lennostossa Pirkkalassa yhteiseurooppalaista Eurofighter Typhoonia, joka on testausvuorossa ensimmäisenä.

Paikalla tilaisuudessa ovat muun muassa kaikkien Eurofighter-kumppanimaiden eli Britannian, Saksan ja Italian Suomen-suurlähettiläät.

Jokainen viidestä ehdokkaasta tuo vuorollaan koneitaan Pirkkalaan noin viikoksi. Testit päättyvät helmikuun lopussa.

Australiassa kuuma, kuiva ja tuulinen päivä voi lietsoa maastopaloja

Australiassa korkeiden lämpötilojen ja kovien tuulien pelätään jälleen kiihdyttävän maastopaloja perjantain aikana.

Vakavin tilanne on ollut Victorian osavaltiossa, jossa neljälle alueelle on annettu evakuoitumiskäsky. Kolme niistä sijaitsee osavaltion vuoristoisessa pohjoisosassa, jonne on luvattu tälle päivälle noin 40 asteen lämpötiloja. Lisäksi asukkaita on käsketty evakuoitumaan East Gippslandin alueella osavaltion itäosassa. Siellä sijaitsevassa Combienbarin kaupungissa asukkaita evakuoidaan helikopterin avulla.

Myös monille muille Victorian itä- ja pohjoisosan alueille on annettu hätävaroituksia.

Etelä-Australiassa turistien suosimalla Kangaroo Islandilla riehuu yhä vakavia maastopaloja, mutta perjantaina viileän sään ja sateiden toivotaan helpottavan tilannetta saarella.

Peru sanoo istuttavansa miljoona puuta Machu Picchun alueelle - maa haluaa estää maastopaloja

Peru suunnittelee istuttavansa miljoona puuta muinaisen Machu Picchun inkakaupungin alueelle. Tavoitteena on suojella historiallista aluetta mutavyöryiltä ja maastopaloilta. Kampanjasta kertoi Perun presidentti Martin Vizcarra.

Vizcarran mukaan kunnianhimoiseen tavoitteeseen ovat sitoutuneet niin valtio, aluehallinto kuin kansalaisetkin.

Peru on viime vuosina yrittänyt suojella arvokasta maamerkkiään eri keinoin. Vuonna 2017 Peru päätti, että Machu Picchun alueella saa käydä päivässä korkeintaan 6 000 ihmistä kahdessa ryhmässä. (Lähde: AFP)

Kotkaniemen 2-0-osuma ei riittänyt viemään Montrealia voittoon

Montreal Canadiensin Jesperi Kotkaniemi onnistui maalinteossa NHL-liigan ottelussa Edmonton Oilersia vastaan. Kotkaniemi vei rannelaukauksellaan joukkueensa 2–0-johtoon toisen erän alussa. Maali oli Kotkaniemelle kauden kuudes. Syöttäjäksi merkittiin Montrealin toinen suomalaisvahvistus Artturi Lehkonen.

Edmonton nousi päätöserässä kuitenkin Montrealin ohi ja lopulta voitti ottelun lukemin 4–2.

Maalivahti Mikko Koskinen oli tällä kertaa huilivuorossa, kun Edmontonin maalia vartioi Mike Smith.