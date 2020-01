Yön uutiskooste: Iranissa kuohuu, kokenut palomies menehtyi, Lauri Markkaselle vuoden avausvoitto

Trump Iranin mielenosoituksista: Uutta joukkomurhaa ei saa tapahtua

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittasi lauantai-iltana paikallista aikaa, että uutta joukkomurhaa ei tule tapahtua Iranissa. Tviitillään presidentti viittasi marraskuun mielenosoituksiin, joissa ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan kuoli yli 300 ihmistä.

Iranissa osoitettiin lauantaina mieltä omaa hallintoa vastaan, kun maan johto myönsi Iranin ampuneen vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen.

Hän tviittasi englanniksi ja farsiksi seuraavansa maan mielenosoituksia ja olevansa Iranin kansan puolella.

Britannian Iranin-suurlähettiläs oli hetken aikaa pidätettynä Teheranissa

Britannian Iranin-suurlähettiläs oli lyhyen aikaa pidätettynä Teheranissa lauantaina. Suurlähettiläs Rob Macaire pidätettiin hallituksen vastaisen mielenosoituksen yhteydessä.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab kutsui pidättämistä räikeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi.

Iranilainen Tasnim-uutistoimisto kertoi, että suurlähettilästä epäiltiin mielenosoituksen järjestämisestä. Hän oli pidätettynä yli tunnin.

Iranissa puhkesi lauantaina hallituksen vastaisia mielenosoituksia sen jälkeen, kun maan johto myönsi Iranin ampuneen vahingossa alas ukrainalaisen matkustajakoneen.

Libyan konfliktiin näyttäisi syntyvän tulitauko

Libyassa sotapäällikkö Khalifa Haftar on suostunut tulitaukoon taistelussaan maan kansainvälisesti tunnustettua GNA-hallintoa vastaan.

Venäjä ja Turkki olivat tällä viikolla kehottaneet Libyan konfliktin osapuolia tulitaukoon. Haftar sanoi ensin jatkavansa taistelua, mutta lauantai-iltana Haftarin joukot kertoivat aloittavansa tulitauon puoliltaöin. He kuitenkin varoittivat iskevänsä takaisin, jos vastapuoli rikkoo tulitaukoa.

Haftar aloitti huhtikuussa hyökkäyksensä pääkaupunki Tripolin valtaamiseksi, mutta toistaiseksi se ei ole onnistunut. Turkki lähetti tällä viikolla joukkoja Libyaan GNA-hallinnon tueksi.

Ex-presidentin poika Abela nousee Maltan pääministeriksi kohussa ryvettyneen Muscatin tilalle

Yllättäjä Robert Abela nousee Maltan uudeksi pääministeriksi. Abela äänestettiin työväenpuolueen johtoon, mikä merkitsee sitä että hän korvaa sunnuntaina väistyvän Joseph Muscatin maan pääministerinä.

Abela, 42, on asianajaja ja kansanedustaja, jonka isä George Abela toimi Maltan presidenttinä vuosina 2009–2014.

Muscat taipui eropäätökseen marraskuun lopussa, kun hänen hallituksensa oli ryvettynyt korruptiota tutkineen toimittaja Daphne Caruana Galizian murhaskandaalissa. Muscatin on syytetty suojelleen liittolaisiaan Caruana Galizian murhan tutkimuksissa.

Kokenut palomies sai surmansa Australian paloissa

Australiassa kokeneen palomiehen kerrotaan kuolleen sammutustöissä Victorian osavaltiossa, kertovat useat australialaismediat. Kaatuvan puun on kerrottu osuneen mieheen.

Medioiden mukaan 60-vuotias mies oli työskennellyt palokunnassa 40 vuotta.

Pääministeri Scott Morrison kertoi sunnuntaina hallituksensa harkitsevan paloja tutkivan komitean perumista

Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin 27 ihmistä on kuollut Australian kuukausia jatkuneissa maastopaloissa.

Brittikuninkaalliset pitävät kriisikokouksen Harryn ja Meghanin kohupäätöksestä

Britannian kuningasperhe pitää maanantaina kriisikokouksen selvittääkseen prinssi Harryn ja tämän puolison herttuatar Meghanin ilmoitusta vetäytyä kuningasperheen ytimestä.

Kokous pidetään brittimedian mukaan kuningatar Elisabetin kartanossa Sandringhamissa, ja läsnä ovat kuningattaren ja prinssi Harryn lisäksi ainakin Harryn isä prinssi Charles ja veli prinssi William. Meghan osallistuu kokoukseen Kanadasta puhelimitse.

Kuninkaallisten on tarkoitus pohtia muun muassa sitä, kuinka paljon rahaa Harry ja Meghan jatkossa saavat ja mitä heidän titteleilleen tapahtuu.

Kuningasperheen on kerrottu pahastuneen Harryn ja Meghanin päätöksestä, jonka he julkistivat keskiviikkona.

Mopoautot ja traktorit voidaan pian hätistellä hitaamman liikenteen kaistoille tai teille

Uusi vähimmäisnopeuden määräävä liikennemerkki ei tällä tietoa tule käyttöön heti kesän alussa, vaikka sen mahdollistava laki tulee silloin voimaan. Toistaiseksi on auki, milloin ja millä tieosuuksilla vähimmäisnopeutta ensimmäisenä sovelletaan, kerrotaan Väylävirastosta.

Uudistuksen päätarkoitus on ohjata mopoautojen ja traktoreiden tapaisia ajoneuvoja joko hitaamman liikenteen kaistoille tai kokonaan toisille reiteille.

Suunnitelmissa ei ole ottaa liikennemerkkiä laajaan käyttöön. Vähimmäisnopeuksia ei tule esimerkiksi teille, joilla myös pyöräily on sallittu.

Tavallisin omakotitalon rakennuslaina Suomessa on nyt vajaat 300 000 euroa

Omakotitalojen rakentamiseen myönnettävät lainat ovat Suomessa tavallisimmin noin 250 000–300 000 euron arvoisia, Danske Bankista kerrotaan. Pääkaupunkiseudulla keskimääräinen rakennuslaina on hieman suurempi kuin muualla Suomessa. Rakennuslainoissa on yleensä mukana suuri omarahoitusosuus.

Nooa Säästöpankin mukaan selvästi suurin osa rakentamiseen myönnetyistä lainoista on niin sanottuja avaimet käteen -talopaketteja varten.

Alkuperäisen budjetin ylittyminen on rakennuslainoissa yleistä. Yllätyksiä tulee usein esimerkiksi maarakennustöistä.

Bulls katkaisi kuuden ottelun tappioputkensa

Lauri Markkasen Chicago Bulls on katkaissut koripallon NBA-kauden pisimmän tappioputkensa. Kuusi edellistä otteluaan hävinnyt Bulls voitti vieraissa Detroit Pistonsin 108–99.

Voitto on Chicagolle kalenterivuoden 2020 ensimmäinen.

Markkanen teki 14 pistettä, otti seitsemän levypalloa ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä. Zach LaVine oli tuttuun tapaan Bullsin paras pistemies 25 pisteellään.

Bulls otti johtoaseman avausneljänneksen puolivälissä eikä siitä enää luopunut, vaikka Detroit kävi päätösneljänneksellä vain kahden pisteen päässä.

Rask torjui Bostonin voittoon ja NHL:n kärkipaikalle

Tuukka Raskin Boston Bruins on noussut jääkiekon NHL:n sarjataulukon piikkipaikalle. Boston haki lauantaina 3–2-vierasvoiton New York Islandersista, ja samaan aikaan liigaa johtanut Washington Capitals hävisi sarjan häntäpään joukkueisiin kuuluvalle New Jersey Devilsille peräti 1–5.

Boston nousi tasapisteisiin Washingtonin kanssa, mutta sillä on parempi maaliero.

Rask torjui Islandersia vastaan 35 laukausta. Suomalaisvahti sai myös syöttöpisteen Patrice Bergeronin voittomaaliin jatkoajalla.