Yön uutiskooste: Israel voitti euroviisut, teurastamoihin halutaan valvontakamerat, poliisi ampui veitsihyökkääjän Pariisissa

Saara Aalto jäi toiseksi viimeiseksi, Israel vei viisuvoiton

Saara Aalto on sijoittunut Portugalissa järjestettävien Euroviisujen finaalin toiseksi viimeiseksi sijalle 25. Aalto sai yhteensä 46 pistettä. Laulukilpailun voiton vei Israelin edustaja Netta Toy-kappaleella.

Finaalissa ääniä antoivat kansalliset tuomaristot ja katsojat. Voitosta kisasi kaikkiaan 26 maata.

Euroviisut järjestettiin nyt 63. kerran.

Teurastamoihin esitetään pakollisia valvontakameroita

Teurastamoihin voi tulla pakollinen kameravalvonta, jos eläinsuojelulain uudistusehdotukseen sisältyvä pykälä menee läpi. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sijoittaisi kamerat ja tarkastuseläinlääkäri kävisi tallenteita läpi tarvittaessa. Teurastamoiden pitäisi sallia kameroiden asentaminen ja valvonta, jos Evira vaatii sitä.

Lakiehdotuksessa kameravalvontaa pidetään kustannustehokkaana tapana parantaa valvontaa verrattuna nykytilanteeseen, jossa valvonnassa on selkeitä aukkoja.

Mepit varpaillaan parlamentin putkistossa piilevän legionellavaaran takia

Euroopan parlamentissa sadat mepit ja tuhannet työntekijät ovat olleet viime keväästä lähtien varpaillaan vesiputkissa muhivan legionellabakteerin takia. Bakteeria löydettiin parlamentissa ensimmäisen kerran jo vuosia sitten ja uudelleen viime keväänä.

Parlamentin logistiikasta ja kiinteistöistä vastaava suomalainen pääjohtaja Leena Maria Linnus päätti viime vuonna esittää talon poliittiselle johdolle, että ainoa tapa suojella työntekijöitä ja meppejä on katkaista kuuma vesi kokonaan.

Kuuma vesi on katkaistu, koska legionellabakteerit leviävät nimenomaan kuuman vesihöyryn mukana. Putkia on myös puhdistettu ja umpinaisia putkenpätkiä poistettu.

Pariisin puukkohyökkäyksessä kuoli yksi ja haavoittui neljä, poliisi ampui veitsimiehen

Pariisin veitsihyökkäystä epäillään terroriteoksi, kertovat uutistoimistot. Uutistoimisto AFP:n mukaan hyökkäyksestä on avattu terroritutkinta.

Äärijärjestö Isis on ottanut nimiinsä Pariisissa eilen tapahtuneen veitsihyökkäyksen, kertoo tarkkailujärjestö SITE.

AFP:n ja BBC:n mukaan silminnäkijät kuulivat epäillyn hyökkääjän huutavan Allahu Akbar (jumala on suurin).

Yksi ihminen kuoli ja neljä haavoittui lauantaina, kun veitsellä varustautunut mies hyökkäsi ihmisten kimppuun Pariisissa vilkkaalla ravintola-alueella. Lisäksi surmansa sai epäilty tekijä, jonka poliisi ampui.

Kahdella haavoittuneista on vakavia vammoja. Kaikki neljä haavoittunutta ovat sairaalahoidossa.

Indonesiassa hyökätty kirkkoihin - ainakin kaksi kuollut, useita haavoittuneita

Indonesiassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja 13 haavoittunut perättäisissä pommi-iskuissa kirkkoihin. Haavoittuneiden joukossa on kaksi poliisia.

Kaikkiaan kolmeen kirkkoon tehtiin pommihyökkäys Indonesian toiseksi suurimmassa kaupungissa Surabayassa, Itä-Jaavan poliisi tiedottaa.

Räjähdykset tapahtuivat poliisin mukaan kymmenen minuutin sisällä toisistaan. Ensimmäinen räjähdys sattui puoli kahdeksalta aamulla paikallista aikaa.

Ensitietojen mukaan ainakin yksi räjähdyksistä aiheutui itsemurhaiskusta. Poliisi on nimennyt yhden iskujen kohteeksi joutuneista kirkoista, katolisen Santa Marian kirkon.

Mikään taho ei toistaiseksi ole ilmoittautunut iskujen tekijäksi. (Lähde: AFP)

Irlantilaiset joutuvat vielä odottamaan vastauksia Tuamin lasten joukkohaudasta

Irlannissa naimattomien äitien ja vauvojen koteja tutkinut ryhmä jatkaa työtään pahamaineisten laitosten olosuhteiden selvittämiseksi. Ryhmä on pyytänyt lisäaikaa ensi vuoden helmikuulle.

Äitien ja vauvojen kodit nousivat otsikoihin muutama vuosi sitten, kun Tuamissa paljastui vauvojen ja lasten merkitsemätön joukkohauta. Hauta löydettiin sen jälkeen, kun paikallinen historian harrastaja kävi läpi nunnien kirjoittamia kuolintodistuksia ja huomasi, ettei noin 800 kuollutta vauvaa ja lasta ole haudattu virallisille hautausmaille.

Vuosi sitten päättyneissä kaivauksissa tontilta löydettiin "merkittävä määrä ihmisjäänt

Trump kiittää Pohjois-Koreaa päätöksestä purkaa ydinkoealue

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kiittänyt Pohjois-Koreaa maan päätöksestä purkaa ydinkoealueensa. Trump kuvaili Twitterissä päätöstä fiksuksi ja arvokkaaksi.

Pohjois-Korea ilmoitti purkavansa ydinkoealueensa ja kutsuvansa ulkomaisia toimittajia tarkkailemaan asiaa. Purkaminen alkaa Pohjois-Korean valtiollisena äänitorvena toimivan KCNA-uutistoimiston mukaan tässä kuussa.

Purkuseremonia on määrä pitää 23.–25. toukokuuta.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentin Trumpin on määrä tavata 12. kesäkuuta Singaporessa. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakiista ei vielä heijastunut suomalaisiin pörssiyhtiöihin

Yhdysvaltojen ja Kiinan nokittelu kauppapolitiikassa ei heijastunut suomalaisten pörssiyhtiöiden tuloksiin vielä tammi-maaliskuussa. Euron vahvempi arvo kuitenkin niukensi dollareissa myyvien yhtiöiden euromääräistä liikevaihtoa, kertoo S-Pankin pörssimittari.

Pörssiyhtiöistä 60 prosenttia paransi liiketulostaan. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia, ja liikevaihtoaan kasvatti 65 prosenttia yhtiöistä.

Voimakkainta yhtiöiden kasvu oli metsäteollisuuden alalla.

Leijonat loistopelillä voittoon Kanadasta

Suomi toipui komeasti Tanska-tappiostaan jääkiekon MM-alkulohkossa, ja kaatoi lauantaina turnauksen ykkössuosikkeihin lukeutuvan Kanadan peräti 5–1. Mikko Rantanen teki kaksi maalia, ja kerran osuivat Janne Pesonen, aikuisten MM-debyyttinsä pelannut Eeli Tolvanen ja Teuvo Teräväinen. Maalivahti Harri Säteri torjui 30 kertaa.

Suomi on lohkossa toisena 12 pisteellään viidestä ottelusta. Pisteen edellä on samoin viisi peliä pelannut Yhdysvallat, ja pisteen Suomea perässä on kuusi ottelua pelannut kisaisäntä Tanska. Kanada on koonnut viidestä ottelusta kymmenen pistettä.

Suomi pelaa alkulohkossa vielä sunnuntaina Saksaa ja tiistaina Yhdysvaltoja vastaan.

Suomi pelaa Saksaa vastaan

Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen kuudennessa alkulohko-ottelussaan Saksan. Peli alkaa Herningissä kello 21.15 Suomen aikaa.

Suomi on voittanut viidestä ottelustaan neljä ja hävinnyt vain Tanskalle.

Saksa on voittanut viidestä ensimmäisestä alkulohkopelistään vain yhden. Saksan tappioista kaksi on tullut voittolaukauskisan jälkeen.

Armia ja Laine ahkeroivat maalinteossa, Winnipeg niskan päälle länsilohkon loppuotteluväännössä

Jääkiekon NHL:ssä Winnipeg kampesi itsensä niskan päälle, kun länsilohkon loppuotteluvääntö käynnistyi. Winnipeg kaatoi vastustajansa Las Vegasin 4–2.

Winnipegin maaleista puolet syntyi suomalaislaukaisuista, kun Patrik Laine ja Joel Armia löivät kumpikin kiekon verkkoon kerran.

Laine ja Armia iskivät maalinsa perätysten ottelun avauserässä. Ensin maalihommiin ryhtyi Laine ajassa 6.49 ja seuraavaksi Armia vajaa minuutti myöhemmin.

Laineelle maalipaikan petasivat Blake Wheeler ja Paul Stastny. Armiaa avusti puolestaan Ben Chiarot.