Yön uutiskooste: Itärajan pintaan voi tänään sataa 10 senttiä lunta, Las Vegasin joukkoampumisen uhreille miljoonakorvaukset ja sähkötupakka puhuttaa USA:ssa

Kuopion kouluhyökkäyksestä epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti on tänään

Kuopion kouluhyökkäyksestä epäiltyä 24-vuotiasta miestä vaaditaan vangittavaksi tänään. Vangitsemisistunto alkaa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa aamuyhdeksältä. Miestä epäillään yhdestä murhasta ja yhdeksästä murhan yrityksestä.

Epäilty itse on vakavasti haavoittunut eikä tule paikalle käräjäoikeuteen. Häntä pyritään kuitenkin kuulemaan videoyhteyden välityksellä, poliisi kertoi.

Pääministeri Antti Rinne vierailee Kuopiossa ja on kansalaisten tavattavissa illalla

Pääministeri Antti Rinne (sd.) vierailee tänään Kuopiossa Savon ammattiopistossa tapahtuneen hyökkäyksen takia.

Rinne tapaa keskustelutilaisuudessa eri viranomaisten, kaupungin, oppilaitoksen ja nuorten edustajia sekä hoito- ja kriisityöhön osallistuneita.

Tilaisuuden jälkeen pääministeri on kansalaisten tavattavissa Kohtaamossa Kauppakeskus Apajassa klo 18.30.

Nainen kuoli ja yhdeksän muuta uhria haavoittui, kun opiskelijoiden ja opettajan kimppuun hyökättiin sapelityyppisellä teräaseella Kuopiossa Savon ammattiopistossa tiistaina.

Venäjälle myönnettävien ilmaisten e-viisumien pelätään aiheuttavan ongelmia rajatarkastuksissa

Venäjälle myönnettävien sähköisten viisumien pelätään aiheuttavan hankaluuksia rajatarkastuksissa. STT:n haastattelemat matkanjärjestäjät ja Suomen ulkoministeriö korostavat tarkkuutta e-viisumihakemuksen täyttämisessä ja kehottavat ottamaan tositteen matkavakuutuksesta mukaan.

Jos esimerkiksi henkilötiedot ovat viisumissa väärin, maahantulolupaa ei Venäjän raja-asemalla välttämättä myönnetä. Hakija on itse vastuussa henkilötietojensa oikeellisuudesta.

Sähköisiä viisumeita on myönnetty ilmaiseksi tiistaista alkaen.

Eduskunta äänestää työllisyys- ja talouspolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä

Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta, kun kansanedustajat ottavat kantaa välikysymykseen hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikasta.

Kokoomus teki välikysymyksen yhdessä Harry Harkimon Liike Nytin kanssa. Myös kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset kertoivat tiistaina kannattavansa hallitukselle esitettyä epäluottamusta.

Kokoomus syytti hallitusta riittämättömistä työllisyystoimista. Perussuomalaiset taas peräsivät sinivalkoista työllisyyspolitiikkaa.

Itärajan pintaan voi tulla jopa kymmenen senttiä lunta

Itä-Suomessa voi tänään iltaan mennessä sataa jopa kymmenen senttiä lunta, varoittaa Ilmatieteen laitos. Eniten lunta sataa Pohjois-Karjalassa itärajan tuntumassa. Kainuun, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnissa lunta kertyy päivän aikana sentistä viiteen senttiin.

Myös Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakunnissa voi tulla vähän lunta.

Etelässä ja lännessä sade tulee suurimmaksi osaksi vetenä lämpötilan liikkuessa nollan ja kahden asteen tuntumassa. Lapissa pakkasta voi olla viisikin astetta.

Pariisin puukottaja oli kääntynyt muslimiksi puolitoista vuotta sitten

Pariisissa neljä ihmistä kuoliaaksi keittiöveitsellä puukottanut poliisin tietohallinnon työntekijä oli kääntynyt muslimiksi puolitoista vuotta sitten, kertovat viranomaislähteet. 45-vuotias mies tappoi kolme poliisia ja yhden poliisin hallinnon työntekijän pääpoliisiasemalla kaupungin keskustassa eilen.

Poliisi ampui miehen. Martiniquella syntynyt mies oli ollut poliisin palveluksessa vuodesta 2003. Hänen työhistoriansa ennen veritekoa oli nuhteeton.

Miehen asuntoon on tehty kotietsintä ja hänen vaimonsa on viety kuulusteluihin. Teon motiivi on edelleen epäselvä. (Lähde: AFP)

Las Vegasin joukkoampumisen uhreille satojen miljoonien korvaukset

Las Vegasin joukkoampumisen uhrit ja heidän omaisensa saavat 800 miljoonan dollarin eli lähes 730 miljoonan euron korvaukset. Kahden vuoden takaisessa verilöylyssä sai surmansa 58 ihmistä ja yli 800 loukkaantui.

64-vuotias mies avasi tulen hotellihuoneensa ikkunasta kohti satoja kantrimusiikkifestivaaleilla olleita ihmisiä. Hän oli kuljettanut huoneeseensa yli 20 asetta ja ehti ampua toista tuhatta laukausta.

Korvauksista sovittiin hotellin omistavan MGM Resorts International -yhtiön kanssa. Las Vegasin joukkoampuminen on Yhdysvaltain verisin yhden tekijän tekemä joukkomurha. (Lähde: AFP)

WP: Trumpin asianajajaa varoitettiin luottamasta Ukrainasta saatuihin tietoihin Bidenien korruptiosta

Yhdysvaltojen ulkoministeriön entinen Ukrainan erityisedustaja varoitti presidentti Donald Trumpin yksityistä asianajajaa luottamasta Ukrainasta saatuihin tietoihin entisen varapresidentin Joe Bidenin ja tämän pojan Hunterin korruptiokytköksistä. Asiasta kertoo Washington Post lähdetietoihinsa vedoten.

Edustajainhuoneen demokraatit aloittivat eilen todistajien kuulemisen presidentti Trumpin virkarikostutkinnassa, ja entinen erityisedustaja Kurt Volker oli kuultavana.

Yhdysvaltojen kongressi julkaisi äskettäin ilmiantokirjeen, joka kuvaa presidentin painostavan puhelinkeskustelussa Ukrainan presidenttiä tutkimaan Bidenin ja tämän pojan toimia.

Sähkötupakkaan liitettyjä sairaustapauksia jo toista tuhatta Yhdysvalloissa, 18 ihmistä kuollut

Sähkötupakkaan liitetyistä keuhkosairauksista kärsivien määrä on noussut yli tuhannen Yhdysvalloissa, kertovat viranomaiset. Yhteensä 18 ihmistä on menehtynyt sairauksiin.

Viranomaisten mukaan uusia tapauksia on kirjattu 275 sitten viime viikon. Tapaukset koostuvat kahden viime viikon aikana sairastuneista sekä osin niistä, jotka ovat sairastuneet jo aikaisemmin, mutta heidät on kirjattu tilastoihin vasta nyt.

Viime kuussa New Yorkin osavaltio kielsi erilaisilla makuyhdisteillä makeutettujen sähkötupakoiden myynnin. Myös Michigan on kieltänyt makusähkötupakoiden myynnin. Massachusetts on puolestaan kieltänyt sähkötupakan kokonaan. (Lähde: AFP)