Yön uutiskooste: Jäätyvät tienpinnat huonontavat ajokeliä maan keskiosissa, Hongkongissa mielenosoittajat ja mellakkapoliisit ottivat yhteen jouluaattona

Räntä ja jäätyvät tienpinnat huonontavat ajokeliä maan etelä- ja keskiosissa

Joulupäiväksi luvatut räntä- ja lumisateet huonontavat ajokeliä paikoin maan etelä- ja keskiosissa, kertoo Tampereen tieliikennekeskus. Tienpinnat voivat myös jäätyä, keskus muistutti aamuyöllä.

Ilmatieteen laitos varoittaan niin ikään huonosta ajokelistä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Pohjanmaan korkeudelta koko keskiseen ja eteläiseen Suomeen ulottuvalla alueella.

Forecan mukaan etelässä ja idässä sataa aamulla vettä tai räntää, päivän kuluessa sää poutaantuu etelässä. Maan keskiosasta leviää lumisateita illaksi Pohjois-Pohjanmaalle. Lapissa on enimmäkseen pilvipoutaa.

Hongkongissa mielenosoittajat ja mellakkapoliisit ottivat yhteen kauppakeskuksissa jouluaattona

Hongkongissa jouluaattoa sävyttivät mielenosoittajien ja mellakkapoliisin yhteenotot kauppakeskuksissa.

Tuhannet mielenosoittajat jalkautuivat kaduille Tsim Sha Tsuin ostosalueella. Mellakkapoliisit olivat nopeasti paikalla ja käyttivät kyynelkaasua protestien hajottamiseen.

Poliisin mukaan mielenosoittajat olivat tehneet ilkivaltaa myymälöissä.

Harbour Cityn ylellisessä kauppakeskuksessa poliisi käytti paprikasumutetta mielenosoittajia kohtaan, kun aktivistit ympäröivät ryhmän siviiliasuisia poliiseja.

Kauppakeskukset ovat olleet yleisiä mielenosoitusten paikkoja Hongkongin yli puoli vuotta kestäneen poliittisen kuohunnan aikana. (Lähde: AFP)

Ulkomaalaisten maakauppoja suitsivat lait tulevat voimaan

Viime vuosina kiivaan keskustelun kohteena olleet ulkomaalaisten maakaupat joutuvat pian tiukempaan syyniin. Vuoden alussa astuvat voimaan lait, joiden nojalla kaikki EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat kiinteistön ostajat tarvitsevat luvan puolustusministeriöltä. Lait koskevat siten esimerkiksi venäläisiä ja kiinalaisia.

Puolustusministeriö voi evätä luvan kansallisen turvallisuuden perusteella. Käytännössä laki vaikuttaisi esimerkiksi kiinteistöihin, jotka sijaitsevat lähellä lentotukikohtia, tutka-asemia ja huoltovarmuusvarastoja. Merkitystä on myös sillä, mihin tarkoitukseen kiinteistöä ostaa ja kuka on ostaja.

Maastopalot tuhosivat yli sata kotia Chilen Valparaisossa

Chilen Valparaisossa maastopalot ovat tuhonneet ainakin 120 kotia, kertoo muun muassa BBC.

Nopeasti levinneiden palojen tieltä evakuoitiin suuri määrä ihmisiä. Lisäksi 90 000 kodista katkaistiin sähköt varotoimenpiteenä.

Valparaison pormestarin mukaan palot oli sytytetty tahallisesti. Kovat tuulet ja kuumuus kiihdyttivät palojen leviämistä.

Tyynenmeren rannalla sijaitseva Valparaiso tunnetaan historiallisesta keskustastaan ja on suosittu turistikohde.

Burkina Fasossa 35 siviiliä kuoli jihadistien hyökkäyksessä

Länsi-Afrikan Burkina Fasossa 35 siviiliä kuoli tiistaina jihadistien hyökkäyksessä sotilastukikohtaan ja läheiseen kaupunkiin maan pohjoisosassa. Asiasta kertoi Burkina Fason presidentti Roch Marc Christian Kabore.

Burkina Fason armeija kertoi aiemmin, että hyökkäyksessä kuoli seitsemän sotilasta ja 80 jihadistia.

Naapurimaa Malista levinnyt jihadistiväkivalta on piinannut Burkina Fasoa viime vuosina, ja kuolonuhreja on tullut satoja. (Lähde: AFP)

Uusi huume-epidemia kylvää tuhoa Afganistanissa - metamfetamiinista on tullut nopeasti iso ongelma

Afganistanissa maan huumeongelmaa syventää metamfetamiini, jota on tavattu maassa vasta muutamia vuosia.

Metamfetamiinin saapuminen Afganistaniin on hälyttävää, sillä maassa on jo ennestään valtava huumeongelma. Viranomaiset laskivat vuonna 2015, että Afganistanin 37-miljoonaisesta kansasta noin kolme miljoonaa on huumeidenkäyttäjiä. Asiantuntijat sanovat, että määrä on sen jälkeen vain kasvanut.

Kansainvälisesti huolena on, että paikallinen metamfetamiini alkaa levitä ulkomaille samoja salakuljetusreittejä kuin oopiumi, jonka maailmanlaajuisesta määrästä Afganistan tuottaa nykyisin 90 prosenttia. (Lähde: AFP)

Romanian Nicolae Ceausescu teloitettiin 30 vuotta sitten

Tänään on kulunut 30 vuotta siitä, kun Romanian diktaattori Nicolae Ceausescu ja hänen vaimonsa Elena teloitettiin. Pariskunta teloitettiin kansannousun päätteeksi armeijan käännyttyä johtajaansa vastaan.

Ennen teloitusta Ceausescut olivat paenneet Bukarestista helikopterilla vihaisten mielenosoittajien keskeytettyä Nicolae Ceausescun puheen.

Paavi pitää perinteisen urbi et orbi -puheensa

Paavi Franciscus pitää tänään Vatikaanissa perinteisen joulupäivän urbi et orbi -puheensa.

Paavi antaa Pietarinkirkon parvekkeelta juhlallisen siunauksensa Rooman kaupungille ja koko maailmalle. Urbi et orbi (kaupungille ja maailmalle) -puhe pidetään kahdesti vuodessa: pääsiäisenä ja jouluna.

Paavilla on ollut myös tapana ottaa siunauksessaan kantaa ajankohtaisiin asioihin. Viime vuonna paavi toivoi puheessaan rauhaa konfliktialueille, kuten Syyriaan ja Jemeniin.

Pietarinkirkon aukiolle odotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä seuraamaan puhetta, joka alkaa Suomen aikaa kello 13.

Paavi korosti jouluyön messussa Jumalan rakkautta pahimpiakin ihmisiä kohtaan

Paavi Franciscus korosti jouluyön messussaan Jumalan rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan. Paavi sanoi Vatikaanin Pietarinkirkossa pidetyssä messussa Jeesuksen syntymän muistuttavan ihmisiä siitä, että Jumala rakastaa kaikkia, jopa kaikkein pahimpia ihmisiä.

Roomalaiskatolisen kirkon johtaja kehotti ihmisiä keskittymään itsensä parantamiseen eikä vaatimaan muita ihmisiä muuttumaan.

Paavi on perinteisesti pitänyt jotakin teemaa esillä jouluyön messussa. Viime vuonna paavi tuomitsi ahneuden ja materialismin. (Lähde: AFP)