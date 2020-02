Yön uutiskooste: Jari Sillanpään seksuaalirikosjutun käsittely alkaa – syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, Etelä-Koreassa jo yli 1 100 koronavirustartuntaa

Jari Sillanpään seksuaalirikosjutun käsittely alkaa - syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään viihdetaiteilija Jari Sillanpään seksuaalirikosjutun käsittely.

Sillanpäätä syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Koska kyseessä on seksuaalirikosasia, sitä käsitellään suljettujen ovien takana.

Syyttäjä on kertonut, että rikosepäilyissä on kyse yhdestä uhrista. Syytteen julkisten tietojen mukaan epäillyn hyväksikäytön tekoaika on elokuussa 2017 ja laittoman materiaalin levittämisen syyskuussa 2017.

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset varoittivat koronaviruksen tulosta - osakekurssit laskivat heti

Yhdysvalloissa osakekurssit päätyivät tiistaina jo toisena päivänä peräkkäin jyrkästi miinukselle. New Yorkin pörssissä keskeiset osakeindeksit S&P 500 ja Dow Jones laskivat molemmat noin kolme prosenttia.

Syytä pörssikurssien laskuun etsitään maailmalla leviävän koronaviruksen vaikutuksista. Tiistaiaamun kevyt optimismi haihtui erityisesti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain tautikeskus CDC sanoi olevan vain ajan kysymys milloin koronavirustartunnan alkavat levitä myös Yhdysvalloissa.

Helsingissä pörssi puolestaan vajosi tiistaina lähes kaksi prosenttia miinukselle. (Lähde: AFP)

Etelä-Koreassa jo yli 1 100 koronavirustartuntaa

Koronavirus jatkaa leviämistään Kiinan ulkopuolella. Etelä-Korea kertoi keskiviikkoaamuna 169 uudesta todetusta tartunnasta, mikä nostaa maassa tartunnan saaneiden määrän lähes 1 150:een.

Etelä-Koreassa on todettu eniten tartuntoja Kiinan ulkopuolella. Maan viranomaisten mukaan Etelä-Koreassa on nyt kuollut viruksen seurauksena 11 ihmistä.

Kiina puolestaan kertoi 52 uudesta koronaviruskuolemasta. Luku on pienin päivittäinen lisäys yli kolmeen viikkoon. Yhteensä Kiinassa on maan viranomaisten mukaan kuollut viruksen seurauksena nyt 2 715 ihmistä.

Uusi koronavirus on levinnyt viime päivinä nopeasti Kiinan ulkopuolella. Esimerkiksi Italiassa oli tiistaihin mennessä todettu yhteensä 325 tartuntaa. 11 Ihmisen on Italiassa kerrottu kuolleen tartunnan seurauksena. (Lähde: AFP)

Sandersille sateli sanallisia iskuja demokraattien tv-väittelyssä

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokaskilpaa johtava Bernie Sanders on joutunut kovaan myllytykseen tuoreimmassa demokraattien televisioväittelyssä Etelä-Carolinassa. Väittely on viimeinen ennen lauantaista Etelä-Carolinan esivaalia ja ensi viikon niin sanottua supertiistaita, jolloin esivaaleja ja vaalikokouksia käydään yli kymmenessä osavaltiossa.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevat Sandersin kilpakumppanit pyrkivät väittelyn alussa vuoron perään haastamaan Sandersia.

Esimerkiksi ex-varapresidentti Joe Biden syytti Sandersia lepsusta suhtautumisesta aseidenkäytön valvontaan. New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg taas sanoi, että Venäjä pyrkii edesauttamaan Sandersin valintaa presidenttiehdokkaaksi.

Joe Bidenin lipsautukset jatkuvat - kertoi pyrkivänsä Yhdysvaltain senaattiin

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkaaksi mielivä Joe Biden on jälleen päästellyt suustaan lipsahduksia.

Biden sanoi maanantaina kannattajilleen kampanjoivansa pääsystä Yhdysvaltain senaattiin. Biden oli senaattorina yli kymmenen vuotta sitten yhteensä 36 vuoden ajan.

Toisessa kömmähdyksessä Biden sanoi neuvotelleensa vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimusta Kiinan Deng Xiaopingin kanssa. Deng kuoli vuonna 1997.

Biden on tunnettu lipsautuksistaan. Tuoreimmat möläytykset tulivat hankalalla hetkellä, kun Biden yrittää päästä takaisin kärkeen ehdokaskamppailussa kehnosti menneen esivaalikiertueen alun jälkeen. Ne antavat myös polttoainetta arvostelijoille, jotka ovat epäilleet 77-vuotiaan Bidenin kykyä hoitaa presidentin tehtävää. (Lähde: AFP)

EU moittii Kiinaa ruotsalaisen kirjakauppiaan vankeustuomiosta

EU moittii Kiinaa kirjakauppias Gui Minhaille langetetusta vankeustuomiosta. Kiinalaistaustainen Gui on Ruotsin kansalainen, jonka kerrottiin tiistaina saaneen Kiinassa kymmenen vuoden vankeustuomion. Guin syytteet liittyivät tietojen vuotamiseen ulkomaille.

EU:n mukaan Kiina ei ole kunnioittanut Guin oikeuksia. EU:n lausunnon mukaan Guin tilannetta on käsitelty keskusteluissa Kiinan kanssa aiemmin ja EU aikoo pitää asiaa esillä edelleen.

Kiina on väittänyt Guin olevan nykyään Kiinan kansalainen, sillä hän olisi hakenut kansalaisuutensa palauttamista vangittuna ollessaan. Ruotsin mukaan Kiinan väite ei pidä paikkaansa, koska kansalaisuuden voivat peruuttaa vain Ruotsin viranomaiset. (Lähde: AFP)

Disneyn toimitusjohtaja vaihtuu

Viihteen jättiyhtiö Walt Disneyn toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiötä 15 vuotta johtanut Bob Iger jättää tehtävän heti, mutta toimii hallituksen puheenjohtajana ensi vuoden loppuun saakka, Disney kertoi tiedotteessaan.

Uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Bob Chapek, joka on työskennellyt yhtiössä 27 vuotta.

Igerin aikana Disney kasvoi viihteen suuryhtiöksi. Se hankki muun muassa animaatiostudio Pixarin sekä Lucasfilm-tuotantoyhtiön, minkä seurauksena se sai oikeudet Star Wars -elokuviin. (Lähde: AFP)

Bayern musersi vieraissa Chelsean - Napoli ja Barcelona tasapeliin

Bayern München on voittanut Chelsean jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierän avausosassa Lontoossa 3–0. Kaikki maalit nähtiin toisella puoliajalla. Serge Gnabry teki saksalaisseuralle kaksi maalia ja Robert Lewandowski yhden.

Illan toisessa neljännesvälierän avausosassa kotijoukkue Napoli ja Barcelona pelasivat 1–1-tasapelin. Dries Mertens vei Napolin johtoon avauspuoliajalla, mutta Antoine Griezmann tasoitti 57. minuutilla.

Otteluparien toiset osaottelut pelataan 18. maaliskuuta.

Carolinan Aho jatkoi suvereenia pisteputkeaan, Dallasin Hintz mätti hurjat tehot

Carolina Hurricanesin Sebastian Aho jatkoi jo 13 ottelun mittaiseksi venynyttä pisteputkeaan jääkiekon NHL:ssä. Aho teki Carolinan ainoa maalin, joka ei millään muotoa riittänyt pidättelemään hyvässä vedossa ollutta Dallas Starsia.

Erityisesti Dallasin suomalaishyökkääjä Roope Hintz oli pidättelemättömässä vauhdissa. Hintz teki yhden maalin ja syötti kaksi, mikä oikeutti tehopisteisiin 1+2=3.

Länsilohkon toiseksi noussut Dallas vei voiton itälohkon 8. sijalla olevasta Carolinasta luvuin 4–1.

Carolinaan vastikään Ahon ja Teuvo Teräväisen seuraksi siirretty Sami Vatanen ei vielä päässyt jalkavammansa takia kaukaloon.