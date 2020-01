Yön uutiskooste: Jo 25 on kuollut Kiinassa koronavirukseen, Trump aikoo julkistaa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa

Jo 25 on kuollut Kiinassa koronavirukseen

Kiinassa koronaviruksen uhriluku on kasvanut 25:een, maan terveysviranomaiset kertoivat perjantaina. Viranomaisten mukaan tartunnan on saanut lähes 830 ihmistä.

Lisäksi tutkinnassa on lähes 1 100 epäiltyä tartuntatapausta.

Ensimmäinen tartunta havaittiin tiettävästi joulukuun lopussa. Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan ja Yhdysvaltoihin. Torstaina kerrottiin, että tartuntoja on havaittu myös Saudi-Arabiassa, Singaporessa ja Vietnamissa. (Lähde: AFP)

Trump aikoo julkistaa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa – tapaamiseen ei ole kutsuttu palestiinalaisia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on aikeissa julkistaa Lähi-idän rauhansuunnitelmansa ennen tiistaina alkavaa tapaamista Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa.

Presidentti kertoi aikeistaan toimittajille torstaina paikallista aikaa. Toimittajat olivat matkalla presidentin kanssa Floridaan Air Force One -lentokoneella.

Presidentin mukaan kyseessä on mahtava suunnitelma.

Palestiinalaiset ovat jo aikaisemmin torjuneet Yhdysvaltain suunnitelman. Palestiinalaisia ei ole kutsuttu Valkoisessa talossa pidettävään tapaamiseen. (Lähde: AFP)

Oikeus päättää tänään United Brotherhoodin määräämisestä väliaikaiseen toimintakieltoon

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden on määrä päättää tänään siitä, määrääkö se rikollisjärjestö United Brotherhoodin väliaikaiseen toimintakieltoon. Annettava ratkaisu on osa oikeusprosessia, jossa viranomaiset pyrkivät lakkauttamaan rikollisjärjestön.

Väliaikainen toimintakielto tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lakkautetun järjestön tunnuksia ei saa käyttää.

Jengi vastustaa lakkauttamista ja väliaikaista toimintakieltoa. United Brotherhoodin johtajana pidetyn miehen puolustus vetoaa muun muassa siihen, että jengi on jo lopettanut itse toimintansa.

Sinitaivaan voinee bongata suuressa osassa maata

Aamulla sää poutaantuu ja selkenee suuressa osassa Suomea, kun lumisadealue siirtyy yöllä itään, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan itä- ja länsiosiin on odotettavissa verrattain selkeää ja aurinkoista säätä. Myös Pohjois-Suomessa sää selkeytyy Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Eteläisessä Suomessa perjantai on todennäköisesti pilvisempi kuin muualla ja luvassa on joitakin sade- ja räntäkuuroja. Iltapäiväksi on luvattu selkeämpää säätä myös etelään.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä lähes koko maassa.

Kiinalaista uuttavuotta juhlitaan tänään – nyt alkaa rotan vuosi

Tänään juhlitaan kiinalaista uuttavuotta, sillä sian vuosi vaihtuu Kiinassa keskiyöllä rotan vuodeksi. Vuoden vaihtumista vietetään ympäri maailman. Kiinassa se on vuoden suurin juhla.

Tänä vuonna koronaviruksen leviäminen Kiinassa hillitsee kuitenkin juhlintaa, sillä viranomaiset rajoittavat matkustamista ja suurien väkijoukkojen kokoontumista.

Liverpoolin käsittämätön voittoputki sai jatkoa

Jalkapallon Englannin Valioliigaa dominoivan Liverpoolin huima voittoputki ei ota päättyäkseen. Liverpool nappasi torstai-iltana jo 14:nnen perättäisen voittonsa liigassa, kun se kaatoi vieraissa Wolverhamptonin 2–1.

Wolves oli lähellä aiheuttaa Liverpoolille pistemenetyksen, sillä peli oli vielä 10 minuuttia ennen loppua tasan 1–1. Roberto Firmino teki kuitenkin vieraiden voittomaalin 84. minuutilla.

Liverpoolin avausmaalista vastasi Jordan Henderson. Raul Jimenez teki Wolvesin tasoitusosuman toisen puoliajan alussa.

Liverpool johtaa Valioliigaa 16 pisteen erolla Manchester Cityyn. Wolverhampton on seitsemäntenä.

Thierry Neuville otti komennon Monte Carlon MM-rallissa – Teemu Suniselle keskeytys

Monte Carlon MM-ralli alkoi suomalaisittain vaisusti, kun torstain myöhäisillan kahden erikoiskokeen jälkeen paras sinivalkoinen kuski on Esapekka Lappi kuudennella sijalla.

Lappi on jäänyt kisaa johtavasta Hyundain Thierry Neuvillesta jo yli minuutin. Toyotan Kalle Rovanperä on kahdeksantena minuutin ja 18 sekuntia kärkeä perässä. Rovanperä säväytti rallin avauserikoiskokeella olemalla viidenneksi nopein, mutta jäisellä toisella pätkällä eroa tuli paljon.

Fordin Teemu Suninen keskeytti toisella erikoiskokeella teknisen vian vuoksi.

Hyundai-kuski Neuville oli ylivoimainen haastavalla toisella pätkällä. Kisan kuusi kertaa putkeen voittanut Toyotan Sebastien Ogier oli toiseksi vauhdikkain, mutta hävisi Neuvillen pohja-ajalle 25,5 sekuntia.

Kotiyleisön suosikki Barty eteni 16 joukkoon Australian avoimissa

Naisten maailmanlistan ykkönen Ahsleigh Barty on edennyt neljännesvälieriin tenniksen Australian avoimissa. Kotiyleisön suosikki Barty kaatoi kolmannen kierroksen kamppailussa Kazakstanin Elena Rybakinan suoraan kahdessa erässä 6–3, 6–2.

Turnauksessa 29:nneksi sijoitettu Rybakina ylsi avauserässä kahteen syötönmurtoon, mutta Barty mursi vastaavasti kolme kertaa. Toisessa erässä Barty piti omat syöttönsä.

Ykkössijoitettu Barty jahtaa Melbournessa uransa toista grand slam -voittoa. Kukaan australialaisnainen ei ole voittanut Australian avoimia sitten vuoden 1978.