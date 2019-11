Yön uutiskooste: Jo miltei neljännes suomalaisista kannattaa perussuomalaisia, kertoo Ylen gallup, Lufthansan laaja lakko vaikuttaa tänään myös Suomen-lentoihin

Ylen gallup: Perussuomalaiset kasvatti jälleen johtoasemaansa, SDP valahti neljänneksi

Perussuomalaiset on entistä vankemmin Suomen suosituin puolue, kertoo Ylen gallup. Oppositiopuolueen kannatus on noussut edellisestä kyselystä 2,1 prosenttiyksikköä ja on nyt 23 prosenttia.

Kokoomus on kakkosena lähes kuuden prosenttiyksikön päässä 17,3 prosentissa.

Vihreät on noussut kolmanneksi ohi pääministeripuolue SDP:n, jonka kannatuksesta suli 1,7 prosenttiyksikköä. Vihreiden kannatus on nyt 14,2 ja SDP:n 13,9 prosenttia.

Keskusta jatkaa viidennellä sijalla 12,9 prosentilla.

Kyselyn toteutti loka-marraskuussa Taloustutkimus, joka haastatteli yli 3 400 ihmistä. Virhemarginaali on 1,4 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lufthansan saksalainen matkustamohenkilökunta laajassa lakossa, vaikutuksia myös yhtiön Suomen-liikenteeseen

Lentoyhtiö Lufthansan saksalainen matkustamohenkilökunta on lakossa torstain ja perjantain. Saksalaislehti Deutsche Wellen mukaan yhtiö on perunut torstaina 600 ja perjantaina 700 pääasiassa Saksasta lähtevää lentoa.

Finavian mukaan lakko vaikuttaa myös osaan Lufthansan lennoista Frankfurtin ja Helsingin sekä Münchenin ja Helsingin välillä. Muun muassa Helsingistä saksalaiskaupunkeihin lähtevät aamun ensimmäiset lennot on peruttu.

Lufthansan työntekijät tavoittelevat ulosmarssilla palkankorotuksia sekä muita työehtojen parannuksia.

Uudet opetussuunnitelmaperusteet lupaavat lukioille lisää vapautta opintojen suunnitteluun

Parin vuoden päästä lukioissa suoritetaan kurssien sijaan opintopisteitä, saadaan aiempaa enemmän opinto-ohjausta ja opiskellaan ehkä erilaisia kokonaisuuksia kuin naapurilukiossa.

Linjaukset löytyvät Opetushallituksen torstaina julkaistavista uusista lukion opetussuunnitelman perusteista. Päivitys esimerkiksi tuo lukioille enemmän koulukohtaista vapautta suunnitella opintoja.

Ensimmäisinä uuteen opetussuunnitelmaan siirtyvät syksyllä 2021 opintonsa aloittavat lukiolaiset.

Uudistuksen taustalla vaikuttaa tavoite, että vuoteen 2030 mennessä puolet 25–34-vuotiaista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Nyt luku on 41 prosenttia.

THL: Yhä suuremmat silakat kelpaisivat vientiin – ympäristömyrkkypitoisuudet laskussa Selkämerellä

Itämeren silakat sisältävät yhä vähemmän ympäristömyrkkyjä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Ympäristömyrkyiksi määriteltyjen dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat viimeisten 40 vuoden aikana pienentyneet jopa 80 prosenttia.

EU:n lainsäädännössä on määritetty, että yli 17 sentin mittainen silakka on dioksiinien vuoksi vientiin kelpaamatonta.

Kalakas- ja Tukala-hankkeiden mittaustulokset kuitenkin osoittavat, että tällä hetkellä alle 19-senttinen Selkämeren silakka alittaisi EU:n raja-arvot.

Ilmailun avaruussääkeskus aloittaa Helsingissä – lentoturvallisuus kohenee

Ilmailun maailmanlaajuinen avaruussääkeskus aloittaa toimintansa Helsingissä tänään. Avaruussääkeskus Pecasusta johtaa Ilmatieteen laitos.

Avaruussäätietojen avulla lennonjohto ja lentoyhtiöt voivat suunnitella lentoreitit ja aikataulut turvallisesti, kertoo koordinaattori Ari-Matti Harri Pecasus-konsortion tiedotteessa.

Tiedot avaruussäästä syntyvät kymmenen maan yhteistyönä.

Tienvarsimainonnan ja -ilmoitusten säännöt muuttuvat tänään

Tienvarsimainonnan ja -ilmoitusten säännöt muuttuvat tänään. Uusi määräys vapauttaa tienkäyttäjille suunnattujen mainosten sijoittamista. Toisaalta muutos parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta, sillä se rajoittaa mainosten ja ilmoitusten sijoittamista jalkakäytävän ja pyörätien alku- tai ylityskohdan läheisyyteen.

Ilmoitukset eivät jatkossakaan saa aiheuttaa vaaraa tielläliikkujille eikä mainos saa olla näköesteenä.

Yleishyödylliseen tai yksityishenkilön ilmoitukseen ei tarvita lupaa ely-keskukselta.

Tilapäinen ilmoitus pitää poistaa tienvarrelta viikon kuluessa juhlan tai muun vastaavan tilaisuuden jälkeen.

KSML: Alle kaksivuotias poika hukkui hevosten juottokaukaloon Pihtiputaalla

Vuoden ja kahdeksan kuukauden ikäinen poika hukkui hevosten juottokaukaloon Pihtiputaalla Keski-Suomessa, kertoo Keskisuomalainen. Poliisi vahvistaa sanomalehdelle, että asiaa tutkitaan kuolemansyyntutkintana, eikä asiassa siis epäillä rikosta.

Maanantaina sattunut kuolemantapaus sattui, kun lapsi pääsi ulkona ollessaan hetkeksi karkaamaan näköpiiristä rakennuksen taakse. Lapsen äiti löysi pojan juottokaukalosta, joka oli korkeudeltaan lähes lapsen mittainen, eikä tämän pitänyt päästä putoamaan sinne.

Pelastuslaitoksen paikalle tullessa mitään ei ollut enää tehtävissä.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat paljastetaan tänään

Monen kirjallisuuden ystävän lukulista päivittyy tänään, kun Suomen kirjasäätiö julkistaa kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoa tavoittelevat teokset.

Ehdolle on jo pitkään asetettu yleensä kuusi teosta, vaikka sääntöjen mukaan ehdokkaita voisi olla myös vähemmän, kuitenkin vähintään kolme. Palkinnonsaajan valitsee tänä vuonna Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Finlandia-palkinto jaetaan vuosittain kolmessa kategoriassa, joista jokaisessa palkintosumma on 30 000 euroa. Palkinnot jaetaan 27. marraskuuta.

Tukholman edustalla karille ajanut matkustajalaiva tutkitaan perusteellisesti, Suomen-matkan aikataulusta ei tietoa

Princess Anastasia -matkustajalaiva tutkitaan perusteellisesti Tukholmassa ennen kuin se pääsee jälleen jatkamaan matkaansa. Tukholmasta Helsinkiin matkalla ollut laiva ajoi keskiviikkoiltana karille Tukholman liepeillä, kun laivan moottorit sammuivat ilmeisesti sähkökatkon seurauksena.

Ruotsin meripelastuskeskuksesta kerrotaan, että Tukholman satamaan hinatun aluksen tarkastus aloitetaan aamulla, eikä sen liikkeellelähdöstä ole toistaiseksi tietoa.

Aluksella oli illalla 1 065 matkustajaa. Uutistoimisto TT:n mukaan matkustajat ovat voineet lähteä alukselta maihin odottamaan lähtöä.

Kaksi entistä Twitterin työntekijää ja kolmas mies syytettyinä Saudi-Arabian lukuun vakoilusta Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa kahta entistä Twitterin työntekijää ja kolmatta ihmistä syytetään Saudi-Arabian lukuun vakoilusta mikroblogipalvelussa. Oikeusministeriön mukaan syytetyt yrittivät paljastaa etenkin Saudi-Arabian kuningasperheeseen kriittisesti suhtautuvien Twitter-tilien omistajatietoja.

Syytteessä olevista miehistä kaksi on Saudi-Arabian kansalaisia ja yksi Yhdysvaltain kansalainen. Oikeuden pöytäkirjojen mukaan miehet saivat ohjeita suoraan korkealta taholta Saudi-Arabiasta, joka Washington Postin tietojen mukaan olisi ollut kruununprinssi Mohammed bin Salman. (Lähde: AFP)

Trumpin virkarikostutkinnassa ensimmäiset julkiset kuulemiset ensi viikolla – lauteille astelee presidentistä suorat sanat lausunut Ukrainan-lähettiläs

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin virkarikostutkintaan liittyvä ensimmäinen julkinen kuuleminen järjestetään ensi viikolla. Yhdysvaltain Ukrainan-lähettilään William Taylorin sekä ulkoministeriön Eurooppa-osastoa johtavan George Kentin on määrä saapua kongressin kuultavaksi keskiviikkona.

Tayloria on aiemmin kuultu suljettujen ovien takana. Hänen on kerrottu sanoneen, että Trump käytti Yhdysvaltojen Ukrainalle myöntämää sotilasavustusta neuvotteluvälineenä ja kiristi presidentti Volodymyr Zelenskyitä aloittamaan korruptiotutkinnan demokraattien Joe Bidenia ja tämän poikaa vastaan. (Lähde: AFP)

Bullsille vakuuttava vierasvoitto, Markkasen kolmoset upposivat hyvin

Lauri Markkasen Chicago Bulls on ottanut kauden vakuuttavimman voittonsa koripallon NBA:ssa. Bulls kaatoi Atlanta Hawksin vieraskentällä 113–93.

Markkanen oli jälleen paremmassa vireessä heikon edellisen ottelunsa jälkeen. Suomalainen teki 17 pistettä, otti kuusi levypalloa ja antoi neljä koriin johtanutta syöttöä. Kolmosten osalta ottelu oli Markkaselta kauden paras, hän onnistui kaaren takaa neljä kertaa.

Bullsin paras pistemies oli 27 pistettä rohmunnut Tomas Satoransky.

Chicagolla on nyt kolme voittoa yhdeksästä ottelusta.

PSG varmisti Mestarien liigassa jatkopaikan, Hradeckyn Leverkusen otti ensimmäisen voittonsa

Paris Saint-Germain on varmistanut jatkopaikan jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälieriin 16 parhaan joukkoon. PSG voitti A-lohkossa Club Bruggen 1–0.

D-lohkossa Suomen maajoukkuevahti Lukas Hradeckyn Leverkusen otti Mestarien liigan avausvoittonsa, kun kotijoukkue kukisti Atletico Madridin 2–1.

Jatkopaikkansa varmistivat aiemmin Bayern München ja Juventus. Neljännesvälieriin on jaossa vielä 13 paikkaa.