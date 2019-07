Yön uutiskooste: Joka toinen seurakuntatalous tekee miinusmerkkistä tulosta, näyttelijä Kevin Spaceya seksuaalisesta ahdistelusta syyttänyt kieltäytyi todistamasta

Uutissuomalainen: Puolet seurakuntatalouksista tekee miinusmerkkistä tulosta

Yhä useampi seurakuntatalous tekee miinusmerkkistä tulosta, kertoo Uutissuomalainen. Viime vuonna jo joka toinen seurakuntatalous teki negatiivisen tuloksen.

Toisaalta seurakuntatalouksien yhteenlasketut tulokset ovat edelleen kirkkaasti plussan puolella.

Tämä johtuu siitä, että muutamat kaupunkiseudut kasvavat ja muu Suomi kuihtuu.

Seurakuntatalous tarkoittaa taloudellisesti itsenäistä seurakuntaa tai seurakuntayhtymää. Niitä oli viime vuonna 278.

Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa jengiläisen kiristysjutussa

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu jutussa, jossa syyttäjä hakee jengiläiselle tuomiota muun muassa törkeän kiristyksen yrityksestä. Yksi syytetyistä, United Brotherhood -rikollisjärjestöön syyttäjän mukaan kuuluva mies pakoili viranomaisia Albaniassa. Hänet oli etsintäkuulutettu, koska mies haluttiin Suomeen suorittamaan aiempaa tuomiota huumausaine- ja ampuma-aserikoksista. Hänet palautettiin Suomeen toukokuussa.

Jengiläistä ja kahta muuta miestä syytetään törkeän kiristyksen yrityksestä, ryöstön yrityksestä ja törkeästä vapaudenriistosta. Syyttäjän mukaan kolmikko kiristi uhrilta rahaa sen takia, mitä uhri olisi puhunut poliisille toisen rikosjutun esitutkinnassa.

Saturnus on kirkkaimmillaan ensi yönä - planeetta on horisontin yläpuolella auringon laskun jälkeen

Ensi yönä voi tähtitaivaalla nähdä Saturnuksen, kertoo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa nettisivuillaan.

Rengasplaneetta on tänään oppositiossa, eli vastakkaisessa suunnassa kuin valonlähde, ja täten kirkkaimmillaan.

Planeetta on horisontin yläpuolella auringonlaskun ja -nousun välisen ajan. Sen voi löytää, kun suuntaa katseensa matalalle etelään. Ursan mukaan Saturnus nousee Etelä-Suomessa vain 8 asteen korkeudelle.

Planeetan renkaat ovat reilusti kallistuneena Maata kohti. Suurimman ja kirkkaimman kuun, Titanin voi yhdistyksen mukaan erottaa pienellä kaukoputkella.

Kreikan tuore pääministeri nimitti jo ministereitä

Kreikan pääministeriksi valittu Kyriakos Mitsotakis on valinnut kabinettiinsa konkareita, joista ainakin osa on toiminut aiemminkin ministereinä. Kabinettiin on valittu vain kourallinen naisia.

Uudeksi valtiovarainministeriksi nimitettiin Christos Staikouras, 45, jonka ratkottavaksi tulee Kreikan talous. Maan valtionvelka on 180 prosenttia bruttokansantuotteesta. (Lähde: AFP)

Dohan pöydässä valettiin perustukset Yhdysvaltojen ja talebanien Afganistan-neuvotteluiden jatkolle

Afganistanin hallinnon ja talebanien neuvottelut päättyivät maanantaina yhteiseen lupaukseen väkivallan vähentämisestä Afganistanissa, kertoo Saksan Afganistanin-lähettiläs Markus Potzel.

Neuvotteluissa valettiin perustukset Yhdysvaltojen ja talebanien jatkoneuvotteluille. Yhdysvallat eivät olleet suoraan mukana kaksipäivisissä neuvotteluissa, mutta valtion edustajat palaavat neuvottelupöytään talebanien kanssa jo tänään.

Neuvotteluja ehdittiin käydä jo kuuden päivän ajan, ennen kuin ne tauottiin viikonlopun keskustelujen ajaksi. Tavoitteena on saada päätös 18-vuotiselle veriselle konfliktille. (Lähde: AFP)

Trump ja Macron ovat keskustelleet Iranin pattitilanteesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut ranskalaiskollegansa Emmanuel Macronin kanssa Iranin ydinsopimuksen pattitilanteesta, Valkoinen talo kertoo.

Sen mukaan presidentit keskustelivat siitä, miten voidaan varmistaa, että Iran ei saa ydinasetta. Valkoisen talon tiedotteessa kerrotaan presidenttien pohtineen, "miten lopettaa Iranin Lähi-itää horjuttava toiminta". (Lähde: AFP)

Kevin Spacey saattaa välttää oikeudenkäynnin - tähteä ahdistelusta syyttänyt kieltäytyi todistamasta

Näyttelijä Kevin Spaceya seksuaalisesta ahdistelusta syyttänyt kieltäytyi todistamasta oikeudenkäynnissä. Päätös horjuttaa Hollywood-tähteä vastaan nostettujen syytösten käsittelyn ja Spacey saattaa välttää oikeudenkäynnin.

William Little syytti 59-vuotiasta näyttelijää siitä, että tähti oli kourinut häntä baarissa Massachusettsin osavaltiossa vuoden 2016 kesäkuussa.

Little kieltäytyi todistamasta oikeudenkäynnissä, koska pelkäsi todistavansa itseään vastaan. Littlen pelot johtuvat siitä, että hänen todistusaineistona oleva kännykkänsä ja täten myös hänen oma toimintansa on joutunut epäilyksenalaiseksi. (Lähde: AFP)

Tunisia löi Ghanan pilkuilla, Afrikan mestaruusturnauksen puolivälieräparit selvillä

Jalkapallon Afrikan mestaruusturnauksen puolivälieräparit ovat selvillä. Turnauksen viimeisessä neljännesvälieräottelussa maanantai-iltana Tunisia kaatoi Ghanan rangaistuspotkuilla.

Varsinainen peliaika päättyi 1–1, Ghana tuli tasoihin aivan ottelun lopussa, kun Tunisian Rami Bedoui puski pallon omaan maaliin.

Pilkkukisa päättyi Tunisian hyväksi 5–4. Ainoa epäonnistuja oli Caleb Ekusan, jonka yrityksen nimenomaan rangaistuspotkuja varten jatkoajan lopussa kentälle vaihdettu Farouk Ben Mustapha torjui.

Puolivälierissä Tunisia saa vastaansa yllättäjä Madagaskarin. Muissa puolivälierissä Senegal kohtaa Beninin, Nigeria Etelä-Afrikan ja Algeria Norsunluurannikon.