Yön uutiskooste: Jyväskylän Palokan senioritalopalon tutkinta alkaa, presidentti Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa myös toimivaltansa ulkopuolisiin asioihin

HS: Presidentti Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa asioihin, jotka eivät suoraan kuulu presidentin toimivaltaan

Presidentti Sauli Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa myös asioihin, jotka eivät suoraan kuulu hänen toimivaltaansa, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehti analysoi laajassa artikkelissa presidentin vallankäyttöä. Se kysyi myös Niinistön näkemystä asiaan.

Niinistö sanoo HS:lle, että jos hänellä on käsitys jostakin vakavasta ilmiöstä, hän ilmaisee kantansa asiaan.

Niinistön mukaan ainoa presidentin valtaoikeuksiin liittyvä ongelma on Euroopan unioni ja erityisesti sen huippukokoukset.

Ongelma syntyy siitä, että Suomessa ulkopolitiikasta päättää presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa, mutta EU-politiikka kuuluu hallitukselle. EU:n huippukokouksissa Suomea edustaa pääministeri.

Niinistö ei kuitenkaan ota kantaa siihen, pitäisikö valtaoikeuksia EU-kysymyksessä jotenkin muuttaa.

Työholisteja on eniten esimiehissä

Noin 4–7 prosenttia työikäisistä suomalaisista tunnistaa itsessään työholistisia taipumuksia. Luvut ovat Työterveyslaitoksen tällä hetkellä käynnissä olevasta ja vielä julkaisemattomasta väestökyselystä.

Väestökyselyn perusteella työholisteja on eniten esimiehissä. Työholisti yleensä pyrkii asemaan, jossa on mahdollista tehdä rajattomasti työtä ja saa paljon vastuuta ja autonomiaa.

Media- ja mainonta-aloilla työholisteja on keskimääräistä enemmän. Julkisella sektorilla työholismi on yleisempää kuin yksityisellä sektorilla. Naisissa ja miehissä on työholisteja suunnilleen yhtä paljon.

Yksi kuoli henkilöauton ja säiliörekan törmäyksessä Lumijoella

Yksi ihminen kuoli lauantai-iltana henkilöauton ja säiliörekan törmäyksessä Lumijoella Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo Oulun poliisi tiedotteessa.

Onnettomuus tapahtui valtatie 8:lla noin seitsemän aikaan illalla. Tämänhetkisten tietojen mukaan henkilöauto törmäsi toistaiseksi tuntemattomasta syystä säiliörekan keulaan, jonka seurauksena rekka kierähti kyljelleen, poliisi kertoo.

Henkilöauto vaurioitui pahoin. Sen kuljettaja, 1990-luvun alkupuolella syntynyt oululainen mies, kuoli onnettomuudessa.

Säiliörekan kuljettaja vietiin tarkastettavaksi Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Autoissa ei ollut muita ihmisiä.

Tapahtumaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Jyväskylän senioritalon tulipalon tutkinta alkaa - nopeasti levinnyt palo ajoi lähes 170 ihmistä evakkoon

Poliisi ja pelastuslaitos aloittavat tänään aamulla tutkinnan Jyväskylän Palokan senioritalon tulipalosta.

Perjantai-iltana syttyneen palon vuoksi kolmesta senioritalosta evakuoitiin yhteensä 168 ihmistä. Myöhään perjantaina näytti siltä, että palo oli saatu rajattua, mutta hetken päästä palo levisi yllättäen uudelleen.

Palo aiheutti suuret aineelliset vahingot, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin asuntoihin pääsee käymään. Osassa asuntoja on sortumisvaara.

Onnettomuustutkintakeskus päättää huomenna, aloittaako se oman tutkintansa palosta.

Trump taipui paineen alla: Presidentti nähtiin ensimmäistä kertaa julkisuudessa suojamaski kasvoillaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nähty ensimmäistä kertaa julkisuudessa suojamaski kasvoillaan, kertovat useat kansainväliset mediat. Trumpilla oli kasvoillaan tumma maski hänen vieraillessaan Washingtonin lähistöllä sijaitsevassa Walter Reed -sotilassairaalassa.

Trump on suhtautunut maskeihin varsin nuivasti. Trump ei ole aiemmin suostunut kovasta paineesta huolimatta käyttämään maskeja esiintyessään julkisesti.

Brittilehti Guardianin mukaan hänestä kuitenkin levisi toukokuussa kuvia maski kasvoillaan. Hän oli käyttänyt maskia vieraillessaan kasvosuojaimia valmistavassa tehtaassa. Hän ei kuitenkaan nähtävästi pitänyt maskia kasvoillaan koko tehdaskierroksen ajan. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa jälleen uusi synkkä ennätys: Yli 66 500 uutta koronatartuntaa

Yhdysvalloissa on varmistettu edellisen vuorokauden ajalta yhteensä 66 528 uutta koronavirustartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Lauantai-iltana paikallista aikaa kirjattu luku on tähän mennessä korkein päivittäinen koronatapausten lisäys.

Yhdysvalloissa on varmistettu yhteensä yli 3,24 miljoonaa tartuntaa.

Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yhteensä yli 134 000. Kuolemien määrä kasvoi lauantaina 760:llä. (Lähde: AFP)

Brasiliassa yli tuhat uutta koronakuolemaa - Bolsonaron vaimon testi negatiivinen

Brasilia ilmoitti lauantaina yhteensä 1 071 uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Terveysministeriön mukaan maassa on kirjattu yhteensä noin 71 500 koronakuolemaa ja varmistettu lähes 1,84 miljoonaa tartuntaa.

Brasiliassa on maailmanlaajuisesti toiseksi eniten koronatartuntoja ja -kuolemia. Ministeriö ilmoitti CNN:n mukaan lauantaina noin 39 000 uudesta tartunnasta.

Brittilehti Guardianin mukaan Brasilian presidentin vaimo Michelle Bolsonaro kertoi lauantaina paikallista aikaa, että hänen ja hänen kahden tyttärensä koronatestit ovat olleet negatiivisia. Brasilian presidentillä Jair Bolsonarolla todettiin koronavirustartunta tiistaina.

Bollywood-legenda Amitabh Bachchan joutunut sairaalaan koronatartunnan vuoksi

Intiassa Bollywoodin näyttelijäveteraani Amitabh Bachchan on joutunut sairaalaan koronatartunnan vuoksi. Myös 77-vuotiaan intialaisen megatähden poika Abhishek Bachchan on joutunut sairaalaan samasta syystä. Myös nuorempi Bachchan on näyttelijä.

Amitabh Bachchan kertoi tartunnastaan ja sairaalahoidosta Twitterissä 43 miljoonalle seuraajalleen. Hänen poikansa kertoi niin ikään Twitterissä, että molempien oireet ovat lieviä.

Vanhempaa Bachchania kunnioitetaan syvästi Intiassa.

Intiassa varmistettujen koronatartuntojen kokonaismäärä oli lauantaina yli 820 000, mikä on kolmanneksi eniten koko maailmassa. Koronaan liittyviä kuolemia on kirjattu yli 22 000. (Lähde: AFP)

Bloomberg: Hajamielisyys aiheutti ketjureaktion, joka johti ukrainalaiskoneen alasampumiseen Iranissa tammikuussa

Iranissa tammikuussa tapahtuneen ukrainalaiskoneen alasampumisen taustalla on ollut inhimillinen tutkajärjestelmän säätämiseen liittyvä virhe, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg. Asia selviää Iranin ilmailuviranomaisen lauantaina julkaisemasta raportista.

Koneen pudottaneet ohjukset ammuttiin ilmatorjuntayksiköstä, joka oli luullut lentokonetta risteilyohjukseksi.

Raportin mukaan ilmatorjuntayksikön koneenkäyttäjä oli unohtanut säätää tutkajärjestelmänsä paikkaa vaihdettuaan. Tämä virhe vaikutti osaltaan siihen, että järjestelmän tiedot luettiin väärin.

Virheiden ketjureaktio johti lopulta lentoturmaan, jossa kuoli yli 170 ihmistä.

Puolassa järjestetään presidentinvaalin toinen kierros - luvassa tiukka kisa

Puolalaiset valitsevat tänään itselleen presidentin seuraavalle viisivuotiskaudelle. Etukäteen vaalista on ennustettu tiukkaa kisaa.

Vaalin toisella kierroksella vastakkain ovat istuva presidentti, konservatiivista Laki ja oikeus -puoluetta edustava Andrzej Duda ja oppositiopuolue Kansalaisfoorumin ehdokas, liberaali Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski.

Mielipidemittauksissa ehdokkaat ovat olleet lähes tasoissa.

Vaalihuoneistot avautuvat aamukahdeksalta Suomen aikaa.