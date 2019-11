Yön uutiskooste: Kahdeksan ihmistä pelastettiin yöllä tulipalojen alta, S-ryhmä lopettaa "halpuuttamisen", kertoo Maaseudun Tulevaisuus

Maaseudun Tulevaisuus: S-ryhmä lopettaa "halpuuttamisen" markkinoinnissaan

S-ryhmä lopettaa niin kutsutun halpuuttamisen markkinoinnissaan, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Muutos on osa S-ryhmän strategianvaihdosta.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo lehdelle, että halpuutuksen uutuudenviehätys on vähentynyt, eikä halpuutus ole jatkossa enää markkinoinnin aktiivisena kärkenä. S-ryhmä siirtää fokusta tarjonnan puolelle. Hintakilpailukyvyn hakeminen ei Heikkilän mukaan silti katoa minnekään.

S-ryhmä aloitti halpuuttamisen vuoden 2015 alussa. Lehden mukaan tuottajia sapetti, että halpuutuksen kärkeen otettiin arvokkaita brändejä.

Vantaalla omakotitalon keittiö syttyi tuleen – kaksi asukasta pääsi omin avuin ulos, savusukeltajat hakivat kolmannen

Vantaan Riipilässä syttyi omakotitalon keittiössä tulipalo keskellä yötä. Talon asukkaat olivat heränneet siihen, että jossain ritisi, savua muodostui ja palovaroitin piippasi.

Talossa oli kolme miestä, joista kaksi yritti herätellä kolmatta. Lukittujen ovien takana ollut ei kuitenkaan vastannut huhuiluun. Saavuttuaan paikalle pelastuslaitos mursi oven ja sai kolmannen asukkaan tuotua ulos kahden muun seuraksi.

Kaikki kolme olivat hengittäneet savua ja yhdellä oli jonkinasteisia palovammoja kasvoissa. Heidät kuljetettiin sairaalaan jatkotutkimuksiin.

Pelastuslaitos sammutti palon.

Kuopiossa tyhjillään oleva rakennus paloi täysin – pelastuslaitos evakuoi viereisestä rivitalosta viisi henkilöä

Kuopion Maaningassa syttyi alkuyöstä palamaan tyhjillään oleva 600 neliön suuruinen rakennus, kertoo Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Palokunnan yksikön saapuessa paikalle rakennus oli täyden palon vaiheessa ja yksikkö siirsi huomionsa noin 20 metrin päässä olevaan rivitaloon.

Palokunnan tehtävänä oli suojata tämä viiden huoneiston rivitalo ja talosta evakuoitiin yhteensä viisi henkilöä.

Tyhjillään ollut rakennus tuhoutui täysin palossa. Jälkisammutustyöt olivat käynnissä aamulla puoli kolmen aikoihin. Hälytys Satamatielle tuli alkuyöstä ennen puoli yhtä.

Verotiedot julki aamulla – Supercell-kaksikko hallitsi tulokärkeä vuosi sitten

Verohallinto julkistaa viime vuoden verotiedot tänään aamulla.

Tiedot eivät kerro kaikkea suomalaisten tulotasosta, sillä kaikki tulot eivät ole verotettavia. Palkkatuloja verotiedot kuvaavat varsin kattavasti, mutta pääomatuloja vain osin.

Vuosi sitten verotettavien tulojen kärkeä hallitsi Supercell-kaksikko Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Peliyhtiön toimitusjohtaja Paananen tienasi vuoden 2017 verotietojen mukaan yli 65 miljoonaa euroa ja luova johtaja Kodisoja 57,5 miljoonaa. Kolmanneksi ylsi kryptovaluuttasijoituksilla menestynyt Alexander Hanhikoski 24,6 miljoonalla.

Teollisuusliitto ja Pro vauhdittavat sopimusneuvotteluja ylityökielloilla

Syksyn työehtosopimusneuvottelujen ensimmäiset työtaistelutoimet ovat alkaneet tänään, kun Teollisuusliiton ja ammattiliitto Pron ylityökiellot tulivat voimaan.

Teollisuusliiton ylityökiellon piirissä on noin satatuhatta työntekijää muun muassa teknologiateollisuudessa ja pelti- ja teollisuuseristysalalla. Pron ylityökielto koskee kaikkia teknologiateollisuuden toimihenkilötehtäviä.

Liitot julistivat ylityökiellot, kun uusista työehdoista ei päästy sopuun ennen edellisten sopimusten umpeutumista lokakuun lopussa. Ylityökiellot jatkuvat ensi viikon perjantaihin asti.

Painajaisten ja psykiatristen ongelmien taustalta löytyi samoja geenejä

Painajaisiin vaikuttaa samoja geenejä kuin moniin mielenterveysongelmiin ja unen ominaisuuksiin, kuten unen pituuteen ja unihäiriöihin. Tieto selviää kansainvälisestä tutkimuksesta, jossa on ollut mukana myös suomalaistutkijoita.

Löydöt ovat ensimmäisiä todisteita siitä, että yksilöiden geneettiset vaihtelut eli geenivariantit ovat yhteydessä painajaisten näkemiseen.

Tutkijat käyttivät aineistonaan kolmea geenitutkimusta, joissa on ollut mukana tuhansia ihmisiä Suomesta ja Yhdysvalloista.

Hitlerin salamurhaa yrittänyt Georg Elser saa muistomerkin synnyinkuntaansa

Saksassa paljastetaan tänään muistomerkki natsijohtaja Adolf Hitlerin surmaa yrittäneelle Georg Elserille. Niukasti epäonnistuneesta yrityksestä tulee ensi perjantaina kuluneeksi 80 vuotta.

Muistomerkin paljastustilaisuuteen Elserin synnyinkunnassa Hermaringenissä osallistuu Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier.

Elserin rakentama aikapommi räjähti müncheniläisessä oluttuvassa 8. marraskuuta 1939. Hitler pelastui, koska hän oli poistunut ravintolasta etuajassa vain 13 minuuttia aiemmin.

Yhdysvaltojen Teheranin-suurlähetystön valtauksesta on kulunut 40 vuotta

Tänään tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä kun ryhmä radikaaleja opiskelijoita valtasi Yhdysvaltojen Teheranin-suurlähetystön ja otti 52 ihmistä panttivangeiksi.

Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei ilmoitti sunnuntaina tapahtuman muistopuheessa, ettei maa ole vieläkään valmis neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa.

Valtaus tehtiin alle yhdeksän kuukautta sen jälkeen kun Yhdysvaltojen tukema Iranin shaahi oli syösty vallasta. Opiskelijat vaativat Yhdysvaltoja luovuttamaan entisen hallitsijan, jota hoidettiin yhdysvaltalaisessa sairaalassa.

Kriisi kesti 444 päivää ja päättyi vasta 20. tammikuuta 1981. Kriisi johti Yhdysvaltojen ja Iranin diplomaattisuhteiden katkeamiseen. (Lähde: AFP)

McDonald'sin toimitusjohtaja sai kenkää – suhde työntekijään oli liikaa pikaruokajätille

Pikaruokajätti McDonald's on antanut lähtöpassit toimitusjohtajalleen Steve Easterbrookille. Yritys kertoi asiasta sunnuntaina paikallista aikaa.

McDonald'sin mukaan Easterbrook osoitti harkintakyvyn puutetta ryhtyessään suhteeseen yrityksen työntekijän kanssa. Yrityksen lausunnon mukaan suhde olisi ollut yhteisymmärrykseen perustuva. Lausunnon mukaan pikaruokaketjun hallitus koki Easterbrookin myös rikkoneen yrityksen toimintaperiaatteita.

Easterbrookin korvaa McDonald's USA:ta johtanut Chris Kempczinski. (Lähde: AFP)

Hamilton jatkoi valtakauttaan ja ajoi kuudenteen F1-mestaruuteensa – Bottas ohitti tallitoverinsa ja voitti

Mercedeksen Lewis Hamilton on varmistanut F1-sarjan mestaruuden sijoittumalla Yhdysvaltain gp:ssä toiseksi. Mestaruus on Hamiltonille uran kuudes. Kaikkien aikojen listalla hänen edellään on vain seitsemän mestaruuden Michael Schumacher.

Austinissa ajetun Yhdysvaltain gp:n ykköseksi ajoi Mercedeksen Valtteri Bottas, joka varmisti samalla MM-sarjan kakkossijansa. Viikonloppu oli Bottakselle komea, sillä hän ajoi lauantaina paalupaikalle ja vei lopulta voiton myös kisassa ohitettuaan Hamiltonin muutamaa kierrosta ennen maalia. Voitto on Bottaksen uran seitsemäs.

Yhdysvaltain gp:n kolmoseksi ylsi Red Bullin Max Verstappen. Alfa Romeon Kimi Räikkönen sijoittui 11:nneksi. F1-kautta on jäljellä kaksi kilpailua.

Markkanen jäi 11 pisteeseen Bullsin tappiossa

Lauri Markkasen Chicago Bulls ei pystynyt haastamaan Indiana Pacersia koripallon NBA:ssa. Indiana voitti Bullsin kotikentällään 108–95.

Markkasella oli suhteellisen vaisu ilta. Hän teki 11 pistettä ja otti kuusi levypalloa. Kolmosia suomalainen upotti vain yhden. Chicagon pelaajista Zach LaVine upotti 21 ja Wendell Carter Jr. 20 pistettä.

Bulls on nyt hävinnyt tällä kaudella viisi ottelua ja voittanut vain kaksi.