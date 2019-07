Yön uutiskooste: Kaksi ihmistä kuoli noustuaan rekan eteen Kuutostiellä Luumäellä, myrkkyviina on tappanut 19 ihmistä Costa Ricassa, ankara helle piinaa Yhdysvaltoja

Kaksi ihmistä kuollut Luumäellä - nousivat Kuutostiellä autosta rekan eteen

Luumäellä Etelä-Karjalassa kaksi ihmistä on kuollut liikenneonnettomuudessa Kuutostiellä, kertoo poliisi.

Henkilöauto oli pysähtynyt aamuyöllä hieman ennen kahta Luumäen Jurvalassa Kuutostielle. Autosta nousi kaksi ihmistä tielle, ja takaa tullut rekka törmäsi heihin ja pysäköityyn autoon.

Tielle nousseet kuolivat heti, ja lisäksi yksi autossa sisällä ollut loukkaantui.

Poliisi tutkii tapahtunutta ja tiedottaa asiasta lisää päivällä.

Ravustuskausi käynnistyy puolilta päivin - saaliista odotetaan kohtalaista tai hyvää

Ravustuskausi alkaa tänään puolilta päivin. Rapusaaliista odotetaan tänä vuonna keskimääräistä tai jopa hyvää, arvioi Luonnonvarakeskus.

Etelä-Suomessa rapusaaliit nousevat vähintään kohtalaisiksi heti kauden alusta lähtien. Pohjoisempana kauden alku voi olla heikompi.

Saksiniekkoja saa pyytää lokakuun loppuun saakka.

Kalastusta ja ravustusta valvotaan tehostetusti tänä vuonna. Tehovalvonta on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa kalastuksenvalvontakampanjaa. Kampanjan toteuttavat Kalatalouden Keskusliitto ja sen jäsenjärjestöt.

HS: Venäjä pohti Karjalan myymistä 1991, suomalaisille ei kerrottu

Venäjä pohti vakavissaan Karjalan myymistä Suomelle Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991, kertoo silloinen varaulkoministeri Andrei Fjodorov Helsingin Sanomille. Fjodorovin mukaan keskustelut käytiin kuitenkin suljettujen ovien takana, eikä niistä kerrottu suomalaisille.

Venäjän johto oli Fjodorovin mukaan laatinut heinäkuussa 1991 listan alueista, joissa voi nousta esiin autonomiaa vaativia ääriliikkeitä. Listalla oli myös Karjala. Myöhemmin samana vuonna venäläiset laskivat Karjalalle 15 miljardin dollarin kauppahinnan.

Fjorodovin mukaan vuonna 1994 päätettiin, että Karjalan kysymys on suljettu.

Ankara helleaalto riivaa 150 miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa

Vaarallisen kova helleaalto on kurittanut Yhdysvaltoja viikonloppuna. Suurista kaupungeista ainakin New Yorkissa, Washingtonissa ja Philadelphiassa lämpötila on kohonnut 38 celsiusasteeseen.

Kuumat kelit ovat ulottuneet Yhdysvaltojen Keskilännestä Atlantin rannikolle. Alueella asuu lähes 150 miljoonaa ihmistä. Helleaallon odotetaan jatkuvan ainakin sunnuntai-iltaan saakka.

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä juomaan tarpeeksi ja pysymään sisätiloissa mahdollisimman paljon. Ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen. Joukossa on muun muassa entinen amerikkalaisen jalkapallon NFL-pelaaja Mitch Petrus, joka kuoli torstaina 32-vuotiaana lämpöhalvaukseen. (Lähde: AFP)

Ukrainalaiset ovat uurnilla jälleen: nyt vuorossa ovat parlamenttivaalit

Ukrainassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Vaalit oli alun perin tarkoitus järjestää lokakuussa, mutta Ukrainan tuore presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti hajottavansa maan parlamentin vannottuaan virkavalansa toukokuussa.

Murskavoiton presidentinvaaleissa vieneen Zelenskyin puolue näyttäisi nappaavan voiton myös parlamenttivaaleissa. Vaalien alla tehdyissä mielipidekyselyissä uusi Kansan palvelija -puolue on ollut Ukrainan suosituin poliittinen liike. Nimi on peräisin televisiosarjasta, jossa Zelenskyi näytteli presidenttiä ennen kuin nousi tosielämän presidentiksi.

Yli 20 000 mielenosoittajaa vaati Moskovassa reiluja paikallisvaaleja

Moskovassa yli 20 000 ihmistä on osoittanut lauantai-iltana mieltään reilujen paikallisvaalien puolesta. Mielenosoittajat on saanut liikkeelle vaaliviranomaisten päätös jättää suosittuja opposition ehdokkaita ehdokaslistojen ulkopuolelle. Viranomaisten mukaan opposition ehdokkaat ovat väärentäneet nimikirjoituksia kannattajakortteihin. Mielenosoittajat pitävät väärennysväitteitä absurdeina.

Moskovassa järjestetään kaupunginvaltuuston vaalit syyskuussa. Kaupungissa on ollut ehdokasasetteluun liittyviä pienempiä mielenosoituksia pitkin viikkoa. (Lähde: AFP)

Myrkkyviina on tappanut 19 ihmistä Costa Ricassa

Costa Ricassa 19 ihmistä on kuollut juotuaan myrkyllistä alkoholia. Uhrien juomassa alkoholissa on ollut 30–50 prosenttia metanolia.

Viranomaisten mukaan ei ole tiedossa, kuinka suuri määrä peukaloitua alkoholia on liikkeellä. Viranomaiset ovat takavarikoineet noin 30 000 pulloa ja tekevät maanlaajuista tutkintaa tapahtuneesta.

Costa Rican terveysministeriön mukaan kaikkiaan 34 ihmistä on saanut myrkytyksen kesä-heinäkuun aikana, ja heistä 19 on nyt kuollut. Valtaosa uhreista on kodittomia ja alkoholisteja. (Lähde: AFP)

Jenna Laukkanen karsiutui jatkosta MM-kisojen 200 metrin sekauinnissa

Uimari Jenna Laukkanen on karsiutunut jatkosta naisten sekauinnin 200 metrillä MM-kisoissa Etelä-Koreassa.

Laukkasen aika oli 2.16,28. Hän jäi kärjestä 9,26 sekuntia ja oli kokonaistuloksissa 23:s. Jatkoon meni 16 uimaria.

Laukkaselle sekauinti on sivumatka. Hänen päälajinsa ovat 50 metrin ja 200 metrin rintauinnit.

Karsintojen nopeimman ajan ui unkarilaistähti Katinka Hosszu. Toiseksi tullut Kiinan Ye Shiwen jäi Hosszusta 2,43 sekuntia.