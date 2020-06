Yön uutiskooste: Kaksi kolmasosaa suomalaisista hakee uutisia suoraan verkkosivuilta ja sovelluksista

Suomalaisista jo runsaat kaksi kolmasosaa menee uutisia etsiessään suoraan uutismedioiden verkkosivuille ja sovelluksiin. Asia käy ilmi Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin kyselytutkimuksesta.

Suomalaisten suosituimpia uutislähteitä ovat nyt sanomalehtien omat verkkosivustot ja sovellukset, kun edellisinä vuosina suosituimpia olivat tv-uutiset. Myös sosiaalisen median uutiskäyttö yleistyi viime vuodesta.

Kuten aiemminkin, Suomessa luotetaan uutisiin eniten kaikista tutkimukseen osallistuneista maista. Tutkimus vertaa uutisten käyttöä 40 maassa.

Kaksi kolmesta suomalaisesta luottaa useimpiin seuraamiinsa uutisiin. Muiden maiden tapaan luottamus on kuitenkin laskenut aiemmasta.

Poikkeusolot päättyvät tänään – osa rajoituksista ja suosituksista on kuitenkin edelleen voimassa

Koronaepidemiasta johtuvat poikkeusolot päättyvät tänään. Hallitus arvioi eilen, että valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä voidaan luopua.

Valmiuslain pykäliä otettiin käyttöön maaliskuun puolivälissä. Ne toivat mahdollisuuden puuttua esimerkiksi terveydenhoidon työntekijöiden työehtoihin.

Osa rajoituksista ja suosituksista jää kuitenkin edelleen voimaan, sillä poikkeusolojen aikana rajoituksia on säädetty muun kuin valmiuslain perusteella. Esimerkiksi ravintoloiden ja kahviloiden toimintaa on rajoitettu tartuntatautilain nojalla.

Hallitus arvioi näitä rajoituksia ja suosituksia keskiviikkona.

Onko Suomen terrorismirikoslakeja syytä kiristää? – Työryhmän mietintö julkaistaan

Terrorismirikoslakien uudistusta pohtinut työryhmä luovuttaa tänään mietintönsä oikeusministerille. Työryhmä on arvioinut Suomen terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuutta ja sen vastaavuutta etenkin muiden Pohjoismaiden lainsäädännön kanssa.

Erityisesti arvioinnin kohteena ovat olleet terroristiryhmään tai -järjestöön kuulumisen ja sen toimintaan osallistumisen kriminalisointi. Tällä hetkellä ne eivät ole rikoksia Suomessa.

Terrorismirikoslakien arviointi liittyy hallituksen joulukuiseen päätökseen kotiuttaa suomalaisia al-Holin leiriltä Syyriasta.

Eurooppaministerit pohjustavat juhannusaaton neuvotteluja EU:n jättimäisestä elpymispaketista

Eurooppaministerit pohjustavat tänään jäsenmaiden neuvotteluja EU:n monivuotisesta budjetista sekä ehdotetusta 750 miljardin euron koronaelpymisvälineestä. Varsinaiset neuvottelut alkavat juhannusaattona, kun EU-maiden johtajat kohtaavat videohuippukokouksessa.

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) mukaan tässä vaiheessa suuria avoimia kysymyksiä ovat elpymisvälineen koko, siitä jaettavien avustusten ja lainan suhde sekä se, millä kriteereillä tukia jaetaan.

Hallitus on linjannut, ettei ehdotus ole sellaisenaan Suomen hyväksyttävissä. Hallitus haluaa muun muassa pienentää elpymisvälineen kokoa ja kasvattaa lainojen osuutta.

Miltä näyttää Suomen talous? VM julkistaa tuoreimman katsauksensa

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään tuoreimman taloudellisen katsauksensa. Katsauksessa käsitellään talousnäkymiä sekä talouspolitiikkaa ja julkista taloutta.

Huhtikuussa ministeriö ennusti, että Suomen talous supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia. Tuolloin arvioitiin, että koronaviruksen leviämistä rajoittavat sulkutoimet syövät bruttokansantuotetta eniten vuoden toisella neljänneksellä, minkä jälkeen kasvu elpyy.

Ministeriö ennakoi huhtikuussa, että talous kääntyisi taas nousuun tulevina vuosina. Ennusteen perusteena oli se, että rajoitustoimet ovat voimassa kolme kuukautta.

Pekingissä jo toista sataa lihatoriin kytköksissä olevaa koronatartuntaa

Kiinassa on vuorokauden aikana raportoitu 27 uutta kotoperäistä koronavirustartuntaa Pekingissä, kertoivat terveysviranomaiset. Pekingistä on viiden viimeksi kuluneen päivän aikana löydetty jo 106 uutta tartuntaa.

Pekingin naapurimaakunnasta Hebeistä löydettiin lisäksi neljä tartuntaa ja Sichuanista maan lounaisosasta yksi.

Kiinan viranomaisten mukaan kaikki nyt löydetyt tartunnat ovat kytköksissä pekingiläiseen liha- ja vihannestoriin. Torilla on toukokuun lopun jälkeen käynyt ainakin 200 000 ihmistä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa toinen alle 400 koronavainajan päivä peräkkäin

Yhdysvalloissa on rekisteröity alle 400 koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta vuorokaudessa jo toisena päivänä peräkkäin, kertoi yhtä tilastoa ylläpitävä Johns Hopkinsin yliopisto maanantai-iltana paikallista aikaa.

Yhdysvaltalaisyliopiston mukaan koronavirukseen liittyen kuoli vuorokauden aikana 385 ihmistä. Vastaavia lukuja nähtiin edellisen kerran maaliskuun lopulla, minkä jälkeen kuolemantapausten määrä kääntyi jyrkkään nousuun.

Sunnuntaina Johns Hopkinsin luku oli vielä alhaisempi, 382 koronavainajaa.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on Yhdysvalloissa jo yli 116 000, mikä on eniten maailmassa. (Lähde: AFP)

Trump: Yhdysvallat vetää puolet joukoistaan Saksasta

Yhdysvallat puolittaa Saksassa olevien amerikkalaissotilaiden määrän, sanoo presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan vähennyksen syynä on se, että sotilaat tulevat erittäin kalliiksi Yhdysvalloille. Lisäksi Saksa kohtelee Trumpin mukaan Yhdysvaltoja huonosti kauppasuhteissa.

Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on Saksassa 52 000 sotilasta, ja määrä vähenee nyt 25 000 sotilaaseen.

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin mukaan Saksassa on nykyisin vajaat 35 000 sotilasta, vaikkakin joukkojen rotaation aikana sotilaita saattaa tilapäisesti olla yli 50 000. (Lähde: AFP)

Trumpilta tulossa asetus Yhdysvaltain poliisin uudistamisesta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoittaa tiistaina asetuksen, jonka tarkoituksena on kohentaa maan poliisilaitosten tilaa. Valkoisen talon lähteiden mukaan liittovaltion määrärahat poliisilaitoksille kytketään uudistuksien toteuttamiseen.

Poliisilaitosten tulisi muun muassa palkata enemmän paikallista väkeä ja ylläpitää tietokantaa, jotta huonon työhistorian omaavat poliisit eivät voisi hakea töitä toisilta paikkakunnilta.

Trumpin asetuksen tarkkoja yksityiskohtia ei vielä tiedetä. Sekä demokraatit että republikaanit ovat niin ikään valmistelemassa kongressissa omia ehdotuksiaan poliisin uudistamisesta. (Lähde: AFP)

New Yorkin poliisi lakkauttaa siviiliasuisen väkivaltarikosyksikkönsä

Yhdysvaltain suurin poliisilaitos, New Yorkin poliisi NYPD, lakkauttaa väkivaltarikoksiin keskittyneen siviiliasuisen poliisiyksikkönsä. Yksikön noin 600 poliisia siirretään muihin tehtäviin, muun muassa etsivätyöhön ja korttelipoliiseiksi.

New York Times -lehden mukaan siviilipoliisiyksikkö on ollut mukana useissa epäselvissä ampumavälikohtauksissa. New Yorkin poliiseja on niin ikään syytetty kovista otteista ja pahoinpitelyistä rasismin vastaisissa mielenosoituksissa.

New Yorkin poliisivoimissa työskentelee liki 36 000 poliisia.

Yhdysvalloissa on ollut laajoja mielenosoituksia poliisin väkivaltaa ja rasismia vastaan sen jälkeen kun mustaihoinen George Floyd sai surmansa pidätystilanteessa Minneapolisissa kolme viikkoa sitten. (Lähde: AFP)

Saksassa alkaa oikeudenkäynti poliitikon murhasta, ampujaksi syytetty äärioikeistolainen

Saksassa Frankfurtissa alkaa tänään oikeudenkäynti vuoden takaisesta poliitikon murhasta. Pakolaismyönteisestä asenteestaan tunnettu Kasselin hallintopiirin johtaja Walter Lübcke ammuttiin kotonaan 2. kesäkuuta 2019.

Murhasta syytettynä on äärioikeistolainen mies, joka on jo kertaalleen tunnustanut teon. Toista samoissa piireissä liikkunutta miestä syytetään avunannosta murhaan.

Lübcken tapaus on tiettävästi ensimmäinen äärioikeistolaisin motiivein tehty aktiivipoliitikon murha Saksassa toisen maailmasodan jälkeen.