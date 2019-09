Yön uutiskooste: Kaksi suomalaista tuomittu vankileirille Venäjällä, Trump lykkäsi Kiinan tuontitullien korotuksia, alavireisesti pelannut Suomi aloittaa EM-lentopallon

PTT:n ennuste: Maailmantalouden epävarmuus hyydyttää muttei tainnuta talouskasvua

Britannian brexit-prosessi sekä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota luovat epävarmuutta ja hidastavat talouskasvua, mutta kasvua kuitenkin on, summaa Pellervon taloustutkimuksen PTT:n kansantalousennuste. PTT ennustaa talouskasvun jäävän tänä vuonna 1,3 prosenttiin ja ensi vuonna 1,2 prosenttiin.

Kotitalouksien tilannetta PTT pitää kuitenkin hyvänä sekä Suomessa että laajemminkin euroalueella. Kulutuksella olisi siis varaa kasvaa, mutta kotitaloudet näyttävät kuitenkin jarrutelleen. PTT:n mukaan on mahdollista, että euroalueen kotimainen kulutus on odotuksia vahvempaa, mutta riskinä on, että teollisuustuotannon alamäki alkaa näkyä työmarkkinoilla ja palkkakehityksessä.

Trump päätti lykätä lokakuulle kaavailtuja Kiinan tuontitullien korotuksia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on päättänyt lykätä Kiinan tuontitullien korotuksia kahdella viikolla, presidentti kertoo Twitterissä.

Lokakuun alussa oli määrä tulla voimaan 30 prosentin tuontitullit 250 miljardin arvoiseen kiinalaistuontiin. Nyt kyseisen tuonnin tullit ovat 25 prosenttia.

Trumpin mukaan korotus tuleekin voimaan vasta lokakuun puolivälissä.

Presidentti sanoi Kiinan pyytäneen lykkäystä. Trump myös sanoi suostuvansa lykkäykseen muun muassa sen takia, että Kiinan kansantasavalta viettää 70-vuotispäiviään. (Lähde: AFP)

Presidentti Niinistö tapaa Ukrainan presidentin Kiovassa

Presidentti Sauli Niinistö aloittaa tänään kaksipäiväisen virallisen vierailun Ukrainaan. Hän tapaa iltapäivällä Kiovassa ukrainalaisen virkaveljensä Volodymyr Zelenskyin.

Kahdenvälisten suhteiden lisäksi keskusteluissa on esillä muun muassa Itä-Ukrainan tilanne. Toiveet Venäjän ja Ukrainan suhteiden lientymisestä ovat kasvaneet maiden vaihdettua vankeja viime viikonloppuna.

Huomenna Niinistö puhuu Yalta European Strategy -konferenssissa sekä tapaa Ukrainan pääministerin ja parlamentin puhemiehen.

Rekasta irtosi perävaunu Kirkkonummella, kuski jatkoi matkaa

Kirkkonummella Uudellamaalla on raivattu aamuyön aikana erikoisen onnettomuuden jälkiä.

Pelastuslaitoksen mukaan rekan perävaunu irtosi ja kaatui kantatiellä 51 myöhään eilisiltana. Kuljettaja jatkoi perävaunun irtoamisen jälkeen matkaa.

Onnettomuuspaikka on Helsingistä pois päin menevillä kaistoilla Kirkkonummen liittymän tienoilla. Paikalla on ollut käytössä vain yksi kaista.

Helsingin poliisista kerrotaan, että rekan kuljettaja tavoitettiin puhelimitse. Hän ei ollut huomannut perävaunun irtoamista.

Poliisi tutkii tapahtunutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Ilta-Sanomat: Venäläismedia kertoo kahden suomalaismiehen saaneen viiden vuoden vankileirituomion

Kaksi suomalaista miestä on tuomittu Venäjällä viideksi vuodeksi vankileirille virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kertoo venäläismedia Ilta-Sanomien mukaan. Tuomiosta uutisoivat Fontanka- ja Gazeta.Spb.ru-sivustot.

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että venäläisviestimien mukaan kyse on joulukuussa 2017 sattuneesta tapauksesta, jossa kaksi miestä pakeni tullitarkastuksesta Vaalimaan vastaisella Torfjanovkan raja-asemalla. Miehet muun muassa työnsivät autossa olleen venäläisen tullivirkailijan pois kyydistä ja kaasuttivat rajapuomin läpi Venäjälle.

Ilta-Sanomien mukaan tuoreimmissa Venäjän median uutisissa molempien miesten kerrotaan olevan Suomen kansalaisia. Alkujaan kerrottiin, että vain toisella miehistä olisi Suomen kansalaisuus.

USA:n korkein oikeus salli Trumpin hallinnon turvapaikanhakukiristyksen

Yhdysvalloissa maan korkein oikeus sallii hallinnon ajaman tiukennuksen turvapaikanhakukäytäntöihin.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on määrännyt turvapaikkasäädöksiin tiukennuksia, jotka on kohdistettu etenkin Väli-Amerikan köyhistä maista tuleviin. Tiukennuksen myötä suuri osa Meksikon läpi kulkevista ihmisistä ei enää kelpaa turvapaikanhakijoiksi Yhdysvalloissa.

Korkein oikeus katsoo, että hallinto voi vahvistaa säädöksen. Alemmissa oikeusasteissa tuomarit ovat yrittäneet estää tai viivyttää säädöksen voimaantuloa. (Lähde: AFP)

Oikeus totesi kiinalaisnaisen syyllistyneen presidentti Trumpin klubille tunkeutumiseen

Yhdysvalloissa oikeus on todennut kiinalaisen naisen syyllistyneen presidentin yksityiselle klubille tunkeutumiseen ja valehteluun.

Nainen yritti päästä maaliskuussa presidentti Donald Trumpin omistamalle Mar-a-Lagon klubille, joka sijaitsee Floridassa. Nainen muun muassa väitti osallistuvansa kiinalaisamerikkalaiseen ystävyystapahtumaan, vaikkei sellaista ollut ohjelmassa.

Yhdysvaltojen salainen palvelu löysi pidätyksen yhteydessä naiselta muun muassa kaksi Kiinan passia, useita matkapuhelimia ja muistitikun, joka sisälsi haittaohjelmia.

Presidentti Trump oli pidätyksen aikaan klubilla.

Jutussa on määrä antaa tuomio marraskuun lopulla. (Lähde: AFP)

USA:n valtavassa opioidivyyhdissä alustava sopu - hinta jopa 12 miljardia dollaria

Yhdysvalloissa lääkeyhtiö Purdue Pharma on päässyt alustavasti sopuun suuressa opioidikriisiä käsittelevässä oikeusjuttujen sarjassa. Asiasta kertoivat useat yhdysvaltalaisviestimet.

Useat osavaltiot ja muun muassa yli 2 000 kaupunkia ja piirikuntaa on haastanut Purdue Pharman oikeuteen yrityksen osallisuudesta Yhdysvaltoja piinanneeseen opioidikriisiin.

Washington Postin mukaan sopimuksen hinta on arviolta 10–12 miljardia dollaria. Lehti kertoo, että osa osavaltioiden yleisistä syyttäjistä ei kuitenkaan ole vielä valmis hyväksymään sopimusta.

Suomi aloittaa EM-lentopallon Pohjois-Makedoniaa vastaan

Suomi kohtaa lentopalloilun EM-kisojen ensimmäisessä ottelussaan Pohjois-Makedonian, joka on ensimmäistä kertaa mukana EM-kisoissa. Ljubljanassa pelattava ottelu alkaa kello 18.30.

Kuuden joukkueen alkulohkon neljä parasta joukkuetta etenee jatkoon.

Suomi on keväällä aloittaneen päävalmentaja Joel Banksin alaisuudessa hävinnyt 18 peräkkäistä maaottelua.