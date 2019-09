Yön uutiskooste: Kanadaan tennismenestystä ja hirmumyrsky

Ruokahävikkiä voi vähentää suunnittelemalla ja syömällä kasvispainotteisesti

Ruokahävikin puolittaminen on tarpeen, jos maapallo halutaan säilyttää elinkelpoisena, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta. Myös kiertotalous eli kierrätys ja uudelleenkäyttö on tarpeen.

Kuluttaja voi omilla valinnoillaan vähentää ruokahävikkiä. Yksittäisen kuluttajan ruokahävikki on noin 20–25 kiloa vuodessa.

Ruokahävikin vähentäminen onnistuu esimerkiksi ruokaostosten ja ruoanvalmistuksen suunnittelulla, tähteiden käyttämisellä ruuaksi sekä syömällä kasvispainotteisesti.

Henkilöauto suistui tieltä Torniossa, neljä kyydissä ollutta jatkohoitoon

Torniossa Lapissa neljä ihmistä loukkaantui henkilöauton ulosajossa yöllä, kertoo pelastuslaitos. Hälytys turmapaikalle tuli aamuyöllä kahden aikoihin.

Onnettomuus sattui Tornion Pirkkiössä. Pelastuslaitos joutui irrottamaan yhden loukkaantuneen autosta.

Onnettomuuspaikalla oli pelastuslaitokselta kaksi yksikköä, jotka auttoivat ensihoitoa ja estivät autoa syttymästä tuleen.

Britannian työ- ja eläkeministeri eroaa tehtävästään

Britanniassa työ- ja eläkeministeri Amber Rudd eroaa tehtävästään. Rudd kirjoittaa Twitterissä, että hän ei voi katsoa vierestä, kun lojaaleja maltillisia konservatiiveja karkotetaan puolueesta.

Rudd ei enää usko, että lähtö EU:sta sopimuksen kanssa on Britannian hallituksen päätavoite. Pääministeri Boris Johnson on sanonut, että Britannia lähtee EU:sta lokakuun lopussa joko sopimuksen kanssa tai ilman.

Parikymmentä konservatiivien kansanedustajaa erotettiin kuluneella viikolla puolueen parlamenttiryhmästä, kun he äänestivät hallitusta vastaan.

Rudd kannatti vuoden 2016 brexit-äänestyksessä EU:ssa pysymistä.

Venäjällä äänestetään tänään: Moskova saa kaupunginduuman, Pietari kuvernöörin

Venäjällä järjestetään tänään useita vaaleja. Eniten huomiota on etukäteen saanut pääkaupunki Moskova, jossa on määrä valita kaupunginduuma. Useilta opposition ehdokkailta estettiin pääsy mukaan vaaleihin. Tämä on aiheuttanut suuria mielenosoituksia, joihin virkavalta on vastannut kovakouraisesti.

Moskovan kaupunginduumaan valitaan 45 päättäjää. Äänioikeutettuja on noin 7,2 miljoonaa.

Alueellisia ja kunnallisia vaaleja järjestetään eri puolilla maata. Kuvernöörejä valitaan 16 alueella, kuten Pietarissa. (Lähde: AFP)

Hirmumyrsky Dorian iski Kanadaan voimakkaana syklonina, kovat tuulet yhä vaarana

Hirmumyrsky Dorian on iskeytynyt Kanadan rannikolle Halifaxissa, meteorologit kertovat. Dorianin tuulet puhaltavat vielä 43 metriä sekunnissa.

Sykloniksi muuttunut myrsky on myös nostattanut 20-metrisiä aaltoja ja tuonut rankkasateita Kanadan itärannikolle.

Kanadan hurrikaanikeskus varoittaa edelleen Dorianin kovista tuulista. Uutiskanava CNN:n mukaan Kanada on antanut varoituksia Nova Scotian ja Newfoundlandin alueille. (Lähde: AFP)

Trump keskeytti neuvottelut Talebanin kanssa pommi-iskun takia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on keskeyttänyt maansa neuvottelut Taleban-äärijärjestön kanssa. Syynä tähän on Trumpin mukaan Talebanin aiemmin tällä viikolla Afganistanissa tekemä tuhoisa pommi-isku. Iskussa kuoli muun muassa yksi Yhdysvaltojen sotilas.

Trump kertoi Twitterissä myös, että Yhdysvaltoihin suunniteltu salainen tapaaminen on peruttu. Yhdysvaltojen ja Talebanin lisäksi Afganistanin presidentin oli määrä osallistua tapaamiseen.

Yhdysvallat ja Taleban ovat neuvotelleet Yhdysvaltojen joukkojen poisvetämisestä Afganistanista. (Lähde: AFP)

Suomi kohtaa EM-karsintalohkon kärkipelissä Italian Tampereen myöhäisillassa

Suomi jatkaa jalkapallon miesten EM-karsintaa tänään, kun Tampereen Ratinan stadionilla vastaan asettuu Italia. Ottelu alkaa kello 21.45.

Italia on karsintalohkon kärjessä voitettuaan kaikki viisi otteluaan. Suomen se kaatoi kotiottelussa karsintojen avauskierroksella maaliskuussa maalein 2–0. Suomi on tuon tappion jälkeen voittanut kaikki neljä peliään ja on lohkossa näin toisena, kolmen pisteen päässä Italiasta.

Lohkokolmonen Bosnia-Hertsegovina on Suomesta viiden pisteen päässä, ja se kohtaa alkuillasta Armenian vieraissa.

Kanadalainen Bianca Andreescu yllätti, peittosi Serena Williamsin US Openin finaalissa

Kanadalainen Bianca Andreescu on voittanut tenniksen supertähti Serena Williamsin Yhdysvaltain avointen kaksinpelifinaalissa 6–3, 7–5. Turnauksessa Andreescu oli sijoitettu 15:nneksi.

Vasta 19-vuotias Andreescu on ollut US Openin yllättäjä. Hän pelasi ensimmäistä kertaa grand slam -turnauksen finaalissa

Andreescusta tuli samalla ensimmäinen kanadalainen, joka on voittanut aikuisten kaksinpelin grand slam -turnauksen.

Williams puolestaan tavoitteli kisoissa 24. grand slam -kaksinpelivoittoaan. Hänet oli sijoitettu turnauksessa kahdeksanneksi.

Viimeksi Williams voitti grand slam -turnauksen alkuvuodesta 2017 Australian avoimissa.

Ranska otti Albaniasta 4-1-kotivoiton, ottelujärjestäjät sähläsivät

Ranska siirtyi lohkokärkeen jalkapallon EM-karsinnassa voittamalla eilisiltana Albanian kotonaan 4–1. Kotijoukkueen Kingsley Coman teki kaksi maalia.

Ottelutapahtuma sai nolon alun, kun isännät soittivat vahingossa vierasjoukkueelle Andorran kansallishymnin. Albanian valmentaja kertoi, että pelaajat kieltäytyivät aloittamasta ottelua ennen oikeaa kansallishymniä.

Sekoilu jatkui, kun kenttäkuuluttaja pyysi väärän hymnin jälkeen anteeksi Armenian faneilta.

Ranska, Turkki ja Islanti ovat kaikki H-lohkossa 12 pisteessä, mutta Ranska pitää nyt kärkipaikkaa parhaan maalieron turvin.