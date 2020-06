Yön uutiskooste: Kauppakamarikyselyn mukaan koronan aiheuttama syvin aallonpohja jo takana, virkarikoksesta syytettyä KRP:n päällikköä kuullaan tänään oikeudessa

Kauppakamarikysely: Koronan aiheuttama syvin aallonpohja jo takana

Kauppakamareiden kyselyn yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja on takana.

Uusimman kyselyn mukaan 23 prosenttia yrityksistä koki konkurssiriskin nousseen merkittävästi, kun maaliskuussa konkurssiriskin koki suureksi 33 prosenttia.

Tuoreimmassa kyselyssä näkyy myös työmarkkinoiden asteittain parantuva tilanne. Maaliskuussa yli 60 prosenttia yrityksistä arveli lomauttavansa tai irtisanovansa henkilöstöään. Uusimmassa kyselyssä vastaava luku oli 40 prosenttia.

Kyselyyn vastasi tiistaina yli 2 400 kauppakamarien jäsenyritystä useilta eri toimialoilta ympäri Suomen.

Virkarikoksesta syytettyä KRP:n päällikköä kuullaan tänään hovioikeudessa

Helsingin poliisin tietolähdetoiminnan epäselvyyksiä käsittelevässä oikeudenkäynnissä kuullaan tänään keskusrikospoliisin (KRP) päällikköä Robin Lardotia. Syyttäjien mukaan hän reagoi liian hitaasti siihen, kun tietolähdetoiminnassa ilmeni ongelmia, ja rikkoi näin virkavelvollisuuttaan. Syyte ajoittuu vuosille 2010–2013, jolloin Lardot toimi Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä.

Lardot kiistää syytteen ja katsoo puuttuneensa tietoonsa tulleisiin tulkinnanvaraisuuksiin niin kuin oli edellytetty.

Käräjäoikeudessa kaikkien kahdeksan syytetyn syytteet kaatuivat. Myös hovissa kaikki syytetyt kiistävät syytteet.

Kemijokeen valunut öljyä Ossauskosken vesivoimalaitokselta

Kemijokeen on valunut öljyä Ossauskosken vesivoimalaitoksen turbiineista Tervolassa Lapissa. Myös laitoksen konetiloihin on joutunut öljyä. Pelastuslaitoksen mukaan öljyä on vuotanut arviolta 800–1000 litraa, tosin veteen joutuneita määriä ei vielä tiedetä tarkasti.

Hälytys onnettomuudesta tuli pelastuslaitokselle puolenyön jälkeen.

Voimalaitoksen vesiturbiinit on tällä hetkellä pysäytetty ja öljyä kerätään vesistöstä parhaillaan. Vuoto on tiettävästi saatu lakkaamaan.

Trump: Yhdysvallat saattaa siirtää osan Saksassa olevista joukoistaan Puolaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan maa saattaa siirtää osan Saksassa olevista joukoistaan Puolaan. Trump ilmoitti asiasta Washingtonissa sen jälkeen, kun vierailulla oleva Puolan presidentti Andrzej Duda oli pyytänyt, ettei Yhdysvallat vähentäisi joukkojaan Euroopassa.

Trump on ilmoittanut aiemmin aikeistaan vetää pois osa Saksassa olevista Yhdysvaltain sotilaista. Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan maassa on noin 35 000 sotilasta. Määrää aiotaan leikata noin 10 000:lla.

Nyt Trump sanoi, että osa pois vedettävistä joukoista voitaisiin sijoittaa Puolaan.

Trump ei ole isännöinyt koronatilanteen vuoksi ulkomaisia vieraita moneen kuukauteen. Hän puhui joukkojen tilanteesta yhteisessä mediatilaisuudessa Dudan kanssa. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa demokraatit aikovat nimetä Bidenin presidenttiehdokkaakseen etäkokouksessa

Yhdysvalloissa demokraatit kertovat pitävänsä elokuisen puoluekokouksensa pääosin etänä koronavirusepidemian takia. Puolue nimeää kokouksessa Joe Bidenin virallisesti presidenttiehdokkaakseen. Käytännössä ex-varapresidentti Bidenin ehdokkuus marraskuun vaaleissa on ollut selvää jo pitkään.

Biden on sanonut osallistuvansa kokoukseen ja ottavansa ehdokkuuden vastaan paikan päällä Wisconsinin Milwaukeessa. Presidenttiehdokkaasta päättävien delegaattien on määrä äänestää puoluekokouksessa virtuaalisesti etänä.

Republikaanien puolestaan on määrä kokoontua elokuun loppupuolella Pohjois-Carolinaan kokoukseen, jossa toista kautta havitteleva presidentti Donald Trump nimetään puolueen ehdokkaaksi. (Lähde: AFP)

Venäjällä alkaa äänestys perustuslakimuutoksesta, joka sinetöisi Putinin mahdollisuuden jatkokausiin

Venäjällä alkaa tänään kansanäänestys perustuslain muutoksesta, joka sinetöisi presidentti Vladimir Putinin mahdollisuuden jatkokausiin.

Äänestys oli tarkoitus pitää jo huhtikuussa, mutta sitä lykättiin Venäjällä jylläävän koronavirusepidemian vuoksi. Nyt äänestys pidetään yhden päivän sijaan viikon mittaisena. Näin voidaan viranomaisten mukaan välttyä viruksen leviämisen kannalta vaarallisilta väkijoukoilta.

Muutokset lakiin on hyväksytty jo Venäjän parlamentissa ja perustuslakituomioistuimessa.

Perustuslakimuutoksen mennessä läpi Putin voisi pyrkiä kahdelle jatkokaudelle ja teoriassa pysyä vallassa vuoteen 2036 asti.

Lufthansan suuromistaja antoi tukensa pelastuspaketille, yhtiö sopi 500 miljoonan leikkauksista työntekijäliiton kanssa

Lentoyhtiö Lufthansa ja matkustamohenkilökunnan liitto UFO kertovat sopineensa 500 miljoonan euron säästöpaketista, johon kuuluu muun muassa työtuntien vähennyksiä, palkattomia lomia sekä eläkepaketteja. UFO:n jäsenten on vielä hyväksyttävä sopimus.

Sopimus tehtiin kriittisellä hetkellä, sillä Lufthansan osakkeenomistajat äänestävät torstaina yhdeksän miljardin euron pelastusohjelmasta koronaviruksen kurittamalle lentoyhtiölle. Yhtiön suuromistaja Heinz Hermann Thiele ilmoitti keskiviikkona tuestaan paketille, joka nostaisi Saksan valtion osuuden Lufthansasta 20 prosenttiin. (Lähde: AFP)

Murskavoitto Crystal Palacesta auttoi Liverpoolin askeleen lähemmäs liigamestaruutta

Englannin valioliigassa Liverpool rökitti keskiviikkoillan myöhäisottelussa Crystal Palacen luvuin 4–0. Voitto tarkoittaa sitä, että Liverpool voi pedata itselleen mestaruusjuhlat mahdollisesti jo tänään torstaina.

Sarjan toista sijaa pitävä Manchester City tarvitsisi illalla Chelsean kotistadionilta vierasvoiton, mikäli se mielii torpata Liverpoolin mestaruuden.

Mestaruus olisi Liverpoolille ensimmäinen 30 vuoteen. (Lähde: AFP)

Kissa-hiiri-leikki jatkuu - Real Madrid nousi Barcelonan ohi Espanjan liigassa

Real Madridin ja Barcelonan kissa-hiiri-leikki Espanjan jalkapalloliigassa jatkuu. Tiistaina kolmen pisteen päähän Madridista karannut Barcelona ei saanut viihtyä yksin sarjan kärjessä edes vuorokautta, kun Real nousi jälleen keskiviikon myöhäisottelussa rinnalle voittamalla kotikentällään Mallorcan 2–0.

Realin maaleista vastasivat Vinicius Junior ja Sergio Ramos.

Sekä Real Madridilla että Barcelonalla on 68 pistettä, mutta Real Madrid johtaa maalieron perusteella.