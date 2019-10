Yön uutiskooste: Keski-Suomeen täksi päiväksi varoitus runsaasta sateesta ja vesiliirtovaarasta, Kuopion kouluhyökkäyksen tutkinta jatkuu

Kuopion kouluhyökkäyksen poliisitutkinta jatkuu

Keskusrikospoliisi jatkaa tänään Kuopiossa Savon ammattiopistoon eilen tehdyn hyökkäyksen tutkintaa. Vuonna 1994 syntyneen mielen epäillään hyökänneen teräaseella opiston väistötiloihin kauppakeskus Hermanissa.

Hyökkäyksessä yksi ihminen kuoli ja kymmenen loukkaantui. Loukkaantuneiden joukossa oli epäilty tekijä, joka on poliisin mukaan syntyperäinen Suomen kansalainen.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia runsaasta sateesta ja voimakkaasta tuulesta

Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksen neljään maakuntaan. Osassa Keski-Suomea, Pohjois-Savoa, Pohjois-Karjalaa ja Etelä-Pohjanmaata voi sataa runsaasti, ja liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara.

Pohjalaismaakuntiin, Kainuuseen ja Lappiin on annettu tuulivaroitus maa-alueille. Tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.

Tänään sää vähitellen poutaantuu pohjoisesta alkaen ja samalla Suomeen virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa, Ilmatieteen laitos kertoo.

Oulun alkuvuoden koulu-uhkaukset tänään käräjille, teinitytön mukaan kyse oli vitsistä

Oulun käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä koulu-uhkauksia, joiden tekijäksi epäillään teini-ikäistä tyttöä. Tyttö on syytteessä kolmesta nuorena henkilönä tehdystä perättömästä vaarailmoituksesta, jotka hän on syyttäjän mukaan tehnyt tammi-helmikuussa tänä vuonna. Tyttö oli epäiltyjen tekojen aikaan 15-vuotias ja on nyt jo täyttänyt 16.

Poliisi kertoi aiemmin, että tyttö selitti kuulusteluissa verkon keskustelupalstalle kirjoitettuja uhkauksia hetken mielijohteella ja sillä, että kyse oli vitsistä.

Presidentti Niinistö tapaa Trumpin Valkoisessa talossa

Presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa.

Presidentit keskustelevat mahdollisuuksista lisätä Suomen ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyötä muun muassa Euroopan ja arktisen alueen turvallisuuteen liittyen. Lisäksi esillä ovat tavat edistää maiden välistä kaupallista ja teknologista yhteistyötä.

Niinistö ja Trump ovat kohdanneet useasti. Ensimmäisen kerran he tapasivat vuoden 2017 elokuussa. Myös tuolloin tapaamispaikkana toimi Valkoinen talo.

Pääministeri Boris Johnson julkistaa Britannian uuden brexit-ehdotuksen tänään

Pääministeri Boris Johnson julkistaa Britannian uuden EU:lle tehtävän brexit-ehdotuksen tänään, Britannian hallitus kertoo. Pääministerin esikunnasta kerrotaan, että Johnsonin esittelemät ehdotukset ovat "viimeinen tarjous", jolle ainoa vaihtoehto on sopimukseton EU-ero.

Hallitus kutsuu Johnsonin uutta brexit-ehdotusta reiluksi ja kohtuulliseksi kompromissiksi, josta pääministeri kertoo tarkempia yksityiskohtia loppupuheenvuorossaan konservatiivipuolueen kokouksessa Manchesterissa. (Lähde: AFP)

Pohjois-Korea laukaisi ammuksia Japaninmereen – kertoi eilen palaavansa neuvottelupöytään USA:n kanssa

Pohjois-Korea on laukaissut ammuksia kohti Japaninmerta, kertoo Etelä-Korean puolustusvoimat. Asiasta uutisoi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap.

Etelä-Korean puolustusvoimat ei täsmentänyt, millaisista ammuksista oli kyse.

Pohjois-Korea kertoi eilen, että se jatkaa Yhdysvaltojen kanssa neuvotteluita Pohjois-Korean ydinaseista tällä viikolla. Pohjois-Korean valtionmedian välittämässä lausunnossa maan varaulkoministeri kertoi odottavansa, että neuvottelut kiihdyttävät maiden välisten suhteiden myönteistä kehitystä.

Myös Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja vahvisti osapuolten tapaavan viikon kuluessa.

Trump kutsuu virkarikossyytetutkintaa vallankaappaukseksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsuu häntä vastaan aloitettua virkarikossyytetutkintaa vallankaappaukseksi. Trump kirjoittaa asiasta Twitterissä.

Trump tviittaa kuulleensa joka päivä lisää ja tulleensa tulokseen, että tällä hetkellä käynnissä ei ole virkarikossyytetutkinta vaan vallankaappausyritys.

Yhdysvaltojen edustajainhuone kertoi viime viikolla aloittavansa virkarikossyytetutkinnan Trumpista. Syynä on Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin heinäkuinen puhelu, jossa Trump pyysi Zelenskyitä tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimia.

Vuosi sauditoimittaja Khashoggin surmasta Istanbulissa

Kotimaataan Saudi-Arabiaa arvostellut toimittaja Jamal Khashoggi surmattiin tasan vuosi sitten. Khashoggi tapettiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa viime vuoden lokakuussa. Hänen ruumistaan ei ole löydetty.

Sekä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA että YK:n erityislähettiläs ovat yhdistäneet veriteon Saudi-Arabiaa hallitsevaan kruununprinssi Mohammed bin Salmaniin. Kruununprinssi on kiistänyt tienneensä suunnitelmasta tappaa toimittaja.

Yksitoista nimeämätöntä epäiltyä on Saudi-Arabiassa syytettyinä Khashoggin surmasta. Heistä viittä uhkaa kuolemantuomio. (Lähde: AFP)

Intian itsenäisyysliikkeen johtajan syntymästä 150 vuotta

Intiassa vietetään tänään maan itsenäisyysliikkeen johtajan Mahatma Gandhin syntymän 150-vuotispäivää. Intiassa vuonna 1869 syntynyt Gandhi opiskeli juristiksi Britanniassa sekä asui ja työskenteli pitkään myös Etelä-Afrikassa.

Väkivallattoman vastarinnan ja kansalaistottelemattomuuden esikuvaksi noussut Gandhi surmattiin vuonna 1948 vajaa puoli vuotta Intian itsenäistymisen jälkeen.

Huntington ja Kuivisto kisaavat tänään MM-Dohassa

Maria Huntington ja Sara Kuivisto kisaavat tänään yleisurheilun MM-kisoisssa Dohassa. Huntington on mukana naisten 7-ottelussa, joka alkaa kello 17.05 starttaavalla 100 metrin aitajuoksulla. Ottelun avauspäivänä ohjelmassa ovat myös korkeushyppy, kuulantyöntö ja 200 metriä.

Kuivisto juoksee 1 500 metrin alkuerissä, jotka käynnistyvät kello 17.35. Kuivisto osallistui Dohassa jo 800 metrille, jonka alkuerissä hän karsiutui kisojen avauspäivänä.

Hradecky antautui kolmesti Torinossa – Leverkusen nollilla Mestarien liigassa

Suomen maajoukkuemaalivahti Lukas Hradecky on yhä voitotta jalkapallon Mestarien liigassa. Lohkovaiheen pari viikkoa sitten kotitappiolla Lokomotiv Moskovalle avannut Hradeckyn saksalaisseura Leverkusen taipui tiistai-iltana Torinossa 0–3-tappioon italialaismahti Juventukselle.

Hradeckyn ohittivat avauspuoliajalla Gonzalo Higuain ja toisella puoliajalla Federico Bernardeschi ja supertähti Cristiano Ronaldo.

Suurseura Real Madrid jäi kotonaan 2–2-tasapeliin belgialaisvieras Club Bruggea vastaan ja on edelleen ilman voittoa tämän vuoden Mestarien liigassa.

Bayern München puolestaan otti Lontoossa käsittämättömän 7–2-voiton Tottenhamista. Serge Gnabry teki Bayernille neljä maalia.