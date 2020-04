Yön uutiskooste: Keski-Suomeen varoitus huonosta ajokelistä, Yhdysvalloissa jo 900 koronauhria päivässä – Trump ei taivu kotonapysymismääräyksen antamiseen

Lumi- ja räntäsade on muuttanut ajokelin huonoksi monissa Etelä-Suomen maakunnissa

Lumi- ja räntäsade ovat muuttaneet ajokelin yön aikana huonoksi maan eteläosassa etelärannikkoa lukuun ottamatta.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä Satakunnassa, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Varoitukset ovat voimassa iltapäivään asti.

Maan etelä- ja keskiosassa saadaan päivälläkin vesi- ja lumisadetta. Lämpötila nousee Länsi-Suomessa yön pakkaslukemista muutaman asteen plussan puolelle, idässä pysytään päivälläkin paikoin nollan tuntumassa.

Pohjois-Suomessa lämpötila on päivällä enimmäkseen nollan ja seitsemän pakkasasteen välillä.

CNN: Yhdysvaltojen koronaviruskuolemissa uusi synkeä ennätys, yli 900 kuollutta yhdessä päivässä

Yhdysvalloissa koronaviruksesta johtuvat kuolemantapaukset lisääntyvät nopeasti. Uutiskanava CNN:n mukaan maassa on kuollut keskiviikkona ainakin 917 ihmistä, mikä on kanavan laskujen mukaan korkein päiväkohtainen lukema tähän mennessä. Yhteensä kuolleita on jo ainakin 4 745.

Yksi koronaviruksesta pahimmin kärsineistä alueista on New Yorkin kaupunki, jossa on raportoitu lähes 1 400 kuolemaa ja lähes 46 000 vahvistettua tartuntaa.

Maailman koronavirustilannetta seuraavan Johns Hopkins -yliopiston mukaan Yhdysvalloissa on todettu yli 213 000 tartuntaa. Todellisuudessa tartuntoja lienee tätäkin enemmän.

Trump ei taivu kansallisen kotonapysymismääräyksen antamiseen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump ei ainakaan toistaiseksi aio antaa kansallista kotonapysymismääräystä koronaviruksen leviämisen torjumiseksi. Trump perusteli linjaansa sillä, että tartuntojen määrä vaihtelee osavaltioittain, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Osa terveysviranomaisista on toivonut liikkumisrajoitusten ulottamista koko maahan. CNN arvioi tiistaina, että paikkakunta- ja osavaltiokohtaisten rajoitusten piirissä on jo noin 80 prosenttia amerikkalaisista.

Päivittäisessä kriisiin liittyvässä tiedotustilaisuudessaan Trump sanoi hallintonsa kuitenkin pohtivan esimerkiksi maan sisäisten lentojen rajoittamista viruksesta pahinten kärsivillä alueilla.

Hallitus linjaa tänään uuden omistajapolitiikkansa

Hallituksen on määrä julkistaa tänään linjauksensa uudeksi omistajaohjauspolitiikaksi. Edellisen linjauksen teki pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus keväällä 2016.

Omistajaohjauksessa yksi keskeisimmistä asioista on kysymys valtion pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) arvioi helmikuussa, että tämän kevään yhtiökokouksissa on syytä tehdä palkkioihin maltillinen korotus.

Syytteensä pääosin myöntänyt Niko Ranta-aho pääsee tänään ääneen Katiska-huumejutussa

Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu tänään historiallisen suuren Katiska-huumejutun oikeudenkäynti. Ääneen pääsee toinen pääsyytetyistä, huumeorganisaation johtamisesta syytetty Niko Ranta-aho, joka viime viikolla yllättäen myönsi syytteensä pääosin. Puolustusasianajaja on kertonut Ranta-ahon olevan pahoillaan ja haluavan selvittää tekonsa.

Syytteiden mukaan Ranta-aho pyöritti huumeorganisaatiota Espanjasta rikollisryhmä Cannonballin entisen johtajan Janne Tranbergin kanssa. Tällä tietoa Tranberg kiistää yhä syytteet.

Trump: Yhdysvallat päästää koronaristeilijän maihin ja evakuoi matkustajat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat aikoo evakuoida matkustajat koronaviruksen piinaamalta Zaandam-risteilyalukselta.

Zaandam on ollut jumissa merellä, sillä mikään satama ei ole halunnut päästää alusta maihin. Trump sanoo nyt, että Yhdysvallat lähettää laivalle lääkintähenkilökuntaa ja evakuoi matkustajat. Ulkomaalaiset matkustajat lähetetään omiin kotimaihinsa.

Holland America Line -yhtiön aluksella on kuollut jo neljä ihmistä, ja parillasadalla sanotaan olevan influenssan kaltaisia oireita. Zaandam lähti liikkeelle Buenos Airesista 7. maaliskuuta. Zaandam ja sen sisaralus Rotterdam lähestyvät parhaillaan Floridan rannikkoa. (Lähde: AFP)

Wall Streetillä toinen neljännes alkoi yli neljän prosentin laskupäivällä

Toinen vuosineljännes alkoi Wall Streetillä yhtä synkästi kuin edellinen päättyi. Pörssikurssit sukelsivat jälleen koronaviruskriisin edetessä Yhdysvalloissa.

Kaikki New Yorkin pörssin kolme keskeistä indeksiä, Dow Jones, S&P 500 ja Nasdaq, putosivat keskiviikkona 4,4 prosentilla.

Tammi-maaliskuussa indeksit laskivat noin 20 prosenttia.

Keskiviikkona koronatilanne synkkeni jälleen Yhdysvalloissa, jossa terveysviranomaiset varoittivat että virus voi vaatia jopa 240 000 ihmisen hengen. Suuri osa yhdysvaltalaisista elää nyt tiukkojen rajoitusten alla ja työttömien määrä kasvaa nopeasti. (Lähde: AFP)