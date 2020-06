Yön uutiskooste: Keskusta valitsee tänään valtiovarainministeriehdokkaan, 19-vuotiaalle jyväskyläläismiehelle murhasyyte Tampereella

Keskusta valitsee tänään valtiovarainministeriehdokkaan

Keskusta kokoontuu tänään valitsemaan uutta valtiovarainministeriehdokasta.

Puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamentaarikot tekevät valinnan puolueen puheenjohtaja Katri Kulmunin esityksen pohjalta kello yhdeksältä aamulla alkavassa kokouksessa.

Kulmuni ilmoitti perjantaina eroavansa valtiovarainministerin paikalta sen jälkeen, kun hänen viestintäkoulutustensa maksuista oli noussut kohu.

Suomen ja Viron diplomaattisten suhteiden alkamisesta sata vuotta

Suomen ja Viron diplomaattisten suhteiden solmimisesta on kulunut sata vuotta. Suomi tunnusti Viron ensimmäisenä valtiona sen jälkeen, kun Viro oli solminut Neuvosto-Venäjän kanssa Tarton rauhansopimuksen.

Koronaviruksen vuoksi päivää juhlitaan hajautetusti ja pienin menoin.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja hänen Viron-kollegansa Urmas Reinsalu allekirjoittavat yhtä aikaa Helsingissä ja Tallinnassa tunnistamisasiakirjasta tehdyn taidekopion. Kummassakin maassa lasketaan kukkia diplomatian avainhenkilöiden haudoille.

Tampereen Vasaratien murhasyyte tänään käräjäoikeudessa

Pirkanmaan käräjäoikeus käsittelee tänään murhasyytettä, johon liittyy myös syyte murhaan yllyttämisestä. Veriteko tapahtui tammikuussa Tampereen Vasaratiellä Viialan kaupunginosassa. Keski-ikäinen mies surmattiin veitsellä kotonaan.

Murhasta syytetään 19-vuotiasta jyväskyläläistä miestä ja yllytyksestä toista nuorta miestä. Vaihtoehtoinen syyte yllytyksen rinnalla on murha välillisenä tekijänä.

Mediatietojen mukaan yllytyksestä syytetty mies on rikoksen uhriksi joutuneen miehen poika. Poliisi ei kuitenkaan ole vahvistanut sukulaisuussuhdetta.

George Floydin taposta syytetty poliisi esiintyy oikeuden edessä

Yhdysvalloissa käynnistyy tänään George Floydin taposta syytetyn poliisin oikeusprosessi.

Poliisin syytteet kovenivat viime viikolla kolmannen asteen murhasta toiseen asteen murhaan. Kolmannen asteen murha vastaisi Suomessa lähinnä kuolemantuottamusta ja toisen asteen murha tappoa. Poliisi painoi Floydia polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa.

Myös kolmea muuta pidätystilanteessa ollutta poliisia syytetään avunannosta tappoon.

Floydin kuolema on aiheuttanut Yhdysvalloissa laajoja mielenosoituksia, jotka ovat nostaneet tapetille mustien ihmisten kokeman poliisiväkivallan.

Mielenosoitusten keskiössä olevan Minneapolisin valtuusto aikoo lakkauttaa kaupungin nykyisen poliisilaitoksen

Yhdysvalloissa pari viikkoa jatkuneiden mielenosoitusten keskiössä oleva Minneapolis suunnittelee perusteellista uudistusta kaupungin poliisin toimintaan.

Kaupunginvaltuuston enemmistö haluaa lakkauttaa Minneapolisin nykyisen poliisilaitoksen ja muuttaa poliisivoimien rahoitusta, kertoo muun muassa uutiskanava CNN. Valtuuston puheenjohtajan mukaan kaupungissa halutaan luoda poliisille uusi toimintamalli. Ilman poliisia kaupunki ei kuitenkaan aio elää.

Rasismia ja poliisin erityisesti mustaan väestöön kohdistamaa väkivaltaa vastustavat mielenosoitukset alkoivat Minneapolisista sen jälkeen, kun mustaihoinen mies kuoli poliisin painettua häntä polvella niskasta pidätystilanteessa. Kyseistä poliisia syytetään taposta.

Yhdysvalloissa vasta arvaillaan mielenosoitusten vaikutusta koronatilanteeseen - tartuntoja yhä 20 000 päivässä

Yhdysvalloissa jännitetään viime päivien laajojen mielenosoitusten vaikutusta maan koronavirustilanteeseen. Kaduilla on ollut päivittäin jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Yhdysvaltojen koronaluvut ovat maailman synkimpiä. Tartuntoja on todettu jo yli 1,9 miljoonaa. Yhdysvaltain tautikeskus CDC kertoi sunnuntaina "seuraavansa tarkasti" protesteja ja niiden seurauksia eri puolilla maata, kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Tautikeskus ei ottanut suoraa kantaa siihen, onko virus levinnyt mielenosoitusten seurauksena.

Viime viikkoina Yhdysvalloissa on todettu päivittäin 20 000–25 000 uutta koronavirustartuntaa.

Jopa 400 000 ihmistä palaamassa koronakriisin jälkeen työpaikoilleen New Yorkissa

Yhdysvalloissa tiukkojen liikkumisrajoitusten ja eristystoimien New Yorkissa jopa 400 000 ihmistä on palaamassa maanantaina työpaikoilleen ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun, kertoo New York Times.

Kaupunki on aloittamassa hallitun avautumisen epidemian jälkeen. Yhdysvaltain koronaviruskriisin syvyyden symboliksi nousseessa kaupungissa on todettu yli 200 000 virustartuntaa ja ainakin 20 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Pahimmillaan uusia kuolemia raportoitiin päivittäin noin 800.

Työntekijät pääsevät palamaan töihinsä esimerkiksi rakennuksille, tehtaisiin ja kauppoihin. Muualla osavaltiossa rajoitusten purku on jo pitemmällä.

Senaattori kannusti protestien sotilaalliseen nujertamiseen mielipidekirjoituksessa - New York Timesin vastaava toimittaja erosi

Yhdysvalloissa sanomalehti New York Timesin mielipidepalstan vastaava toimittaja James Bennet on eronnut tehtävästään. Päätös seuraa julkista kohua ja arvosteluryöppyä, joka sai alkunsa lehden julkaisemasta mielipidekirjoituksesta.

Kirjoituksessa republikaanisenaattori Tom Cotton kannusti hallintoa nujertamaan ympäri maata levinneet poliisiväkivallan vastaiset mielenosoitukset sotilaallisesti.

Ulkoisen arvostelun ohella julkaisupäätöstä kritisoitiin myös talon sisältä. Noin 800 lehden omaa työntekijää allekirjoitti vetoomuksen, jolla protestoitiin kirjoituksen julkaisua. (Lähde: AFP)

Republikaanien entinen ulkoministeri Colin Powell tukee demokraattien Bidenia presidentiksi

Republikaanien entinen ulkoministeri Colin Powell kertoo CNN:n haastattelussa aikovansa äänestää demokraattien tulevaa presidenttiehdokasta Joe Bidenia marraskuun presidentinvaaleissa.

Powellin mukaan republikaanipuolueen istuva presidentti Donald Trump on "ajelehtinut pois" maan perustuslaista. Powell äänesti Trumpia vastaan myös vuoden 2016 vaaleissa.

Powell toimi presidentti George W. Bushin hallituksen ulkoministerinä 2001–2005. Myös Bush itse vastustaa Trumpin uudelleenvalintaa, uutisoi New York Times lauantaina.