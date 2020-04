Yön uutiskooste: Kolme ihmistä ja koira autolla jäihin, ikäihmisten rajoitukset jatkuvat vuoden loppuun?

Myräkkä parkkeeraa Suomen ylle

Aurinkoisena alkanut pääsiäisen sää muuttuu tänään täysin, kun lännestä saapuu Suomeen matalapaine. Luvassa on etelään vettä, keskiseen Suomeen räntää ja lunta sekä Pohjois- ja osin Itä-Suomeen tuhdisti lisää lunta.

Ilmatieteen laitokselta varoitettiin, että ajokeli on etenkin maan pohjoisosissa sekä mahdollisesti Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa erittäin huono tänään ja huomenna.

Ajokeliä heikentää osaltaan kova tuuli.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ei ole syytä luonnehtia muutosta takatalveksi. Vuodenaikaan nähden on varsin normaalia, että lunta saadaan runsaastikin.

Palo tuhosi rivitaloasunnon Kurikassa

Tulipalo tuhosi rivitaloasunnon Kurikassa Etelä-Pohjanmaalla pääsiäissunnuntain vastaisena yönä.

Palo syttyi yksikerroksisessa, neljän asunnon tiiliverhoillussa rivitalossa. Paloasunnon asukkaat pääsivät poistumaan asunnosta ajoissa eikä palo aiheuttanut henkilövahinkoja, kertoo pelastuslaitos.

Asunto tuhoutui palossa täysin. Lisäksi kaksi asuntoa kärsi vesi- ja savuvahinkoja ja yksi asunto vesivahinkoja.

Palon syttymissyytä tutkitaan. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta hieman puolenyön jälkeen.

Kolme ihmistä ja koira pelastettiin jäihin vajonneesta autosta Kemissä

Kolme ihmistä ja koira pelastuivat jäihin vajonneesta henkilöautosta Kemissä Lapin maakunnassa aamukolmen jälkeen sunnuntain vastaisena yönä, kertoo Lapin pelastuslaitos. Auto oli uponnut mereen Kemin edustalle lähelle Selkäsaarta.

Pelastuslaitoksen mukaan autossa olleet olivat kastuneet, mutta päässeet omin avuin jäälle. Pelastuslaitos haki ihmiset ja koiran pois jäältä moottorikelkalla.

Auto oli vajonnut kokonaan veteen eikä ollut enää näkyvissä pinnalla.

Myös Länsi-Suomen merivartiosto kertoi pelastustehtävästä Twitter-tilillään. Merivartioston mukaan kylmettyneet ihmiset saivat ensihoitoa.

Yhdysvalloissa jälleen lähes 2 000 koronakuolemaa, lukema silti pienempi kuin perjantaina

Yhdysvalloissa on kuollut viimeisen vuorokauden aikana ainakin 1 920 ihmistä koronavirukseen, kertovat Johns Hopkinsin yliopiston laskelmat.

Luku on hieman alhaisempi kuin edellispäivänä perjantaina, jolloin kuolleita oli yli 2 000. Se oli koko viruspandemian korkein päiväluku maailmanlaajuisesti.

Yhdysvalloissa on kuollut koronaviruksen takia jo yli 20 500 ihmistä, enemmän kuin missään muussa maassa. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on 62, mikä on selvästi vähemmän kuin joissain Euroopan maissa.

EU-komission puheenjohtaja: Ikäihmisten liikkumisrajoitukset saattavat jatkua vuoden loppuun

Iäkkäät ihmiset saattavat joutua olemaan liikkumisrajoitusten alaisina vuoden loppuun asti, arvioi EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Von der Leyen sanoi saksalaislehti Bildille, että niin kauan kuin koronavirukseen ei ole olemassa rokotetta, on muun väestön vältettävä olemasta kontaktissa iäkkäiden ja muiden riskiryhmäläisten kanssa. Hän arveli, että nuoret ihmiset saavat liikkumisvapautensa takaisin nopeammin.

Von der Leyen sanoi toivovansa, että eurooppalainen laboratorio saa rokotteen kehitettyä vuoden loppuun mennessä.

Edelleen sairaalassa oleva pääministeri Johnson kiitti hoitohenkilöstöä lyhyessä lausunnossa

Britanniassa sairaalahoidossa oleva pääministeri Boris Johnson on kiittänyt terveydenhoidon henkilökuntaa lyhyessä lausunnossa. Uutistoimisto PA:n uutisoima lausunto on ensimmäinen, jonka Johnson on antanut sairaalaan joutumisensa jälkeen, kertovat muun muassa Guardian-lehti ja uutiskanava CNN.

Koronavirustartunnastaan maaliskuun lopulla kertonut Johnson on ollut sairaalahoidossa viime sunnuntaista lähtien. Lausunnossa pääministeri sanoi olevansa henkensä velkaa St. Thomasin sairaalan henkilökunnalle.

Johnson oli tehohoidossa kolme vuorokautta, mutta on sittemmin siirtynyt tavalliselle osastolle. Lauantaina hänen kerrottiin kykenevän tekemään vuodeosastolla lyhyitä kävelymatkoja.

Israelissa Gantz pyytää lisäaikaa hallitusneuvotteluihin Netanjahun kanssa

Israelissa parlamentin puhemies Benny Gantz on pyytänyt kaksi viikkoa lisäaikaa hallitusneuvotteluihin pääministeri Benjamin Netanjahun kanssa.

Ex-kenraali Gantzin Sininen ja valkoinen -puolue ja Netanjahun Likud-puolue päätyivät maaliskuun alun vaaleissa lähes tasoihin. Koronavirustilanteen pahentuessa maaliskuun lopussa Gantz ilmoitti pyrkivänsä muodostamaan hätäajan yhteishallituksen Netanjahun kanssa.

Tulosta ei ole kuitenkaan vielä syntynyt, ja määräaika menee umpeen maanantai-iltana. Gantz sanoi lisäaikapyynnössään presidentti Reuven Rivlinille, että sopu Netanjahun kanssa on lähellä.

Paavi pitää pääsiäismessun ja perinteisen urbi et orbi -puheensa Pietarinkirkossa

Paavi Franciscus pitää tänään pääsiäismessun Pietarinkirkossa Vatikaanissa. Messu alkaa puoliltapäivin Suomen aikaa.

Messun jälkeen on vuorossa paavin puhe urbi et orbi (kaupungille ja koko maailmalle). Pääsiäisen juhlinta tapahtuu tänä vuonna koronaviruksen takia kokonaan Pietarinkirkon sisällä, ja ihmiset voivat seurata tapahtumia suoratoistona.

Yleensä paavi pitää urbi et orbi -puheensa Pietarinkirkon parvekkeella suuren yleisön läsnä ollessa. Viime vuonna Pietarinkirkon aukiolle oli saapunut paavin tervehdystä kuuntelemaan noin 70 000 ihmistä.