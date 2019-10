Yön uutiskooste: Kolme nuorta loukkaantui ulosajossa, Turkin mukaan kurdijoukot ovat vetäytyneet sen vaatimalta alueelta

Kolme nuorta loukkaantui ulosajossa Kangasalla

Kolme nuorta on loukkaantunut henkilöauton ulosajossa Kangasalla Pirkanmaalla. Pelastuslaitoksen mukaan kaksi nuorista loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Osallisina oli kaksi miestä ja yksi nainen.

Pelastuslaitos kertoo joutuneensa purkamaan autoa, koska yksi henkilö oli jäänyt puristuksiin.

Ulosajo sattui Siitamantiellä hieman ennen aamukolmea. Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa.

Turkki sanoo, ettei sillä ole tarvetta aloittaa uudelleen hyökkäystä Pohjois-Syyriassa

Turkki sanoo, että sen ei ole tarpeen aloittaa uudelleen hyökkäystä Pohjois-Syyriassa kurdijoukkoja vastaan. Turkin puolustusministeriön lausunnon mukaan tämä johtuu siitä, että kurdijoukot ovat vetäytyneet Turkin vaatimalta alueelta.

Turkin mukaan Yhdysvallat vahvisti vetäytymisen Turkille.

Turkin ja Yhdysvaltojen sopima viiden päivän tulitauko Pohjois-Syyriassa päättyi eilen illalla. Käytännössä tulitauko ei keskeyttänyt sotatoimia. (Lähde: AFP)

Junaliikenne käynnistymässä uudelleen pääradalla aamuseitsemältä

Junaliikenne saadaan uudelleen käyntiin pääradalla noin kello 7, kertoo rataliikennekeskus. Tuolloin saadaan käyttöön yksi raide Ylöjärvellä.

Junaliikenne pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä katkesi eilen illalla, kun puutavarajuna suistui raiteilta. Rataliikennekeskuksen mukaan suistunut junavaunu on saatu nostettua takaisin kiskoille. Radan vaurioita korjataan parhaillaan.

VR tiedotti samoihin aikoihin rataliikennekeskuksen kanssa, että matkustajia pyydetään varautumaan merkittäviin viivästyksiin sekä korvaaviin kuljetuksiin Tampereen ja Parkanon välillä.

Tusk suosittaa EU-maille, että Britannia saa brexit-jatkoajan

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk suosittaa EU-maille, että ne hyväksyvät Britannian pyynnön brexitin lykkäämisestä. Tusk kirjoitti asiasta myöhään tiistai-iltana Twitterissä. Hän kertoi suosittelevansa asiassa kirjallista menettelytapaa, mikä tarkoittaa, että 27 EU-jäsenmaan johtajien ei tarvitsisi kokoontua hätäkokoukseen.

Britannian parlamentti päätti illalla, että EU-eroa koskeva laki voitaisiin lähettää jatkokäsittelyyn. Parlamentti kuitenkin torjui pääministeri Boris Johnsonin yrityksen runnoa sopimusta koskeva lainsäädäntö läpi parlamentista pika-aikataululla. Näin ollen Britannia tuskin ehtii vahvistaa EU-erosopimusta ennen ensi viikon eropäivää. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltain Ukrainan-lähettiläs todisti Trumpin virkarikostutkinnassa – väittää presidentin painostaneen Ukrainaa sotilasavustus vipuvartenaan

Yhdysvaltain Ukrainan-lähettiläs on todistanut kongressissa presidentti Donald Trumpia vastaan tämän virkarikostutkinnassa.

Ukrainan-lähetystön korkeimman diplomaatin mukaan Trump painosti Ukrainan presidenttiä ilmoittamaan julkisesti korruptiotutkinnasta demokraattien Joe Bidenia ja tämän poikaa vastaan. Hänen mukaansa myös Yhdysvaltojen Ukrainalle myöntämä sotilasavustus olisi liitetty asiaan.

Tiedoista on kerrottu julkisuudessa ennenkin, mutta nyt ne saivat vahvistusta kongressin valiokunnan kuultavana olleen diplomaatin suusta.

Valkoinen talo torjui todistuksen ja kutsui sitä koordinoiduksi lokakampanjaksi. (Lähde: AFP)

Öiset ulkonaliikkumiskiellot jatkuvat Chilessä, ainakin 15 kuollut

Öiset ulkonaliikkumiskiellot jatkuvat neljättä yötä peräkkäin Chilessä väkivaltaisten mielenosoitusten takia. Armeija julisti ulkonaliikkumiskiellon tiistain ja keskiviikon väliseksi yöksi, ja se kestää iltakahdeksasta aamuviiteen.

Mielenosoitukset alkoivat viime viikolla julkisen liikenteen hinnankorotuksia vastaan. Taustalla on myös laajempaa tyytymättömyyttä maan yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon ja toimeentuloon.

Yhä jatkuvissa mellakoissa on kuollut ainakin 15 ihmistä. Presidentti on julistanut poikkeustilan pääkaupunki Santiagoon ja useille muille alueille. Kaikkiaan yli 2 600 ihmistä on pidätetty. (Lähde: AFP)

Sadat journalistit vaativat toimia Googlea vastaan EU:n tekijänoikeuskiistassa

Sadat toimittajat ovat vaatineet toimia hakukonejätti Googlea vastaan EU:n tekijänoikeuskiistassa. Lehdissä ympäri Eurooppaa julkaistiin keskiviikkona avoin kirje, jonka oli allekirjoittanut 800 toimittajaa, kuvaajaa ja media-alan johtajaa.

Uusi tiukka EU:n tekijänoikeuslaki vaatii, että mediayhtiöille maksetaan korvauksia niiden tuottaman sisällön näyttämisestä verkossa. Ranska on ensimmäinen maa, joka on ratifioinut lain, ja laki tulee siellä voimaan torstaina.

Google ilmoitti viime kuussa, että artikkelit, kuvat ja videot näytetään sen hakutuloksissa vain, jos mediayhtiöt antavat Googlen käyttää niitä ilmaiseksi. Jos tähän ei suostuta, hakutuloksissa näkyy vastaisuudessa vain otsikko ja linkki. Tämän arvellaan vähentävän näkyvyyttä ja mahdollisesti myös julkaisijan saamia tuottoja. (Lähde: AFP)

Barkov pääsi kaukaloon viikonlopun loukkaantumisen jälkeen ja urakoi kaksi syöttöpistettä

Florida Panthersin kapteeni Aleksander Barkov pääsi jälleen kaukaloon viikonlopun loukkaantumisen jälkeen jääkiekon NHL:ssä. Florida kohtasi kotonaan Pittsburgh Penguinsin ja vei otteluvoiton lukemin 4–2.

Barkov urakoi kolmannessa erässä myös kaksi syöttöpistettä.

Barkov loukkaantui sunnuntaina ottelussa Nashville Predatorsia vastaan ehdittyään pelata vain vajaat kaksi minuuttia. Loukkaantumisen vakavuudesta ei ollut täyttä varmuutta, mutta Barkovin uskottiin pelaavan tiistai-illan ottelussa.