Yön uutiskooste: Koronakriisi vyöryy yli hallituksen kehysriihen – kunnat odottavat lisärahaa

Hallitus kokoontuu tänään Säätytaloon kaksipäiväiseen talouden kehysriiheen. Päähuomion on viemässä koronakriisin akuutti hoitaminen, sillä talouden pidemmän ajan näkymä on vielä sumuinen.

STT:n tietojen mukaan hallituksen kokoama, vuoden toinen lisätalousarvio on nousemassa miljardiluokkaan. Lisärahaa ohjataan tiettävästi ainakin yritysten suoriin tukiin.

Varsinkin kunnissa odotetaan nyt tietoa niille tulevasta lisärahasta. Kunnille tämän vuoden aikana ohjattava summa on tiettävästi nousemassa miljardiluokkaan.

Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen tiukentamiseen liittyvistä linjauksistaan

Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen tiukentamiseen liittyvistä linjauksistaan.

Kello kahdeksalta alkavassa tilannekatsauksessa ovat mukana sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

Koronavirus sai suomalaiset ostamaan innokkaasti kalastuslupia

Suomalaiset ovat kalastaneet alkuvuonna selvästi edellisvuotta innokkaammin, kertoo Metsähallitus.

Kalastonhoitomaksuista kertyi tammi-maaliskuussa 25 prosenttia enemmän rahaa kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Syitä tähän ovat Metsähallituksen mukaan sekä leuto talvi että koronaviruspandemia.

Lupien ostaminen kiihtyi etenkin maaliskuussa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan astuttua voimaan. Maaliskuun jälkipuoliskolla kalastonhoitomaksuista kertyi 60 prosenttia enemmän tuottoa kuin edellisvuonna.

Etenkin lyhytaikaisten kalastuslupien menekki on moninkertaistunut.

Mitä EU tekee seuraavaksi talouskriisin ratkaisemiseksi? Euroryhmä etsii sopua kolmiosaisesta paketista

EU-maiden valtiovarainministerit pyrkivät sopimaan seuraavista yhteisistä toimista koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin taltuttamiseksi tämänpäiväisessä euroryhmän videokokouksessa, joka alkaa iltapäivällä.

Euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno on ennakoinut, että ratkaisuksi sommitellaan kolmiosaista pakettia, joka olisi kooltaan noin 500 miljardia euroa. Pakettiin kuuluisi Euroopan kriisirahaston EVM:n käyttö, Euroopan investointipankin takausvaltuuksien nosto sekä komission ehdottama lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.

Trump toivotti "erittäin hyvälle ystävälleen" Johnsonille pikaista paranemista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toivottanut pikaista paranemista Britannian pääministerille Boris Johnsonille. Johnsonin kerrottiin maanantai-iltana joutuneen tehohoitoon koronaviruksen takia.

Trump kuvaili päivittäisessä tiedotustilaisuudessaan Johnsonia erittäin hyväksi ystäväkseen ja Yhdysvaltain ystäväksi. Hän sanoi olevansa hyvin surullinen kuullessaan, että Johnson vietiin tehohoitoon.

Presidentti sanoi amerikkalaisten rukoilevan Johnsonin toipumisen puolesta.

Trump ja Johnson ovat yleensä tulleet poliittisesti hyvin toimeen keskenään.

Yhdysvalloissa jälleen yli tuhannen koronaviruskuoleman päivä

Yhdysvalloissa on kuollut koronavirukseen viimeisen vuorokauden aikana 1 150 ihmistä, kertovat tartuntamääriä seuraavan Johns Hopkinsin yliopiston luvut.

Kuolonuhrien määrä Yhdysvalloissa ylitti maanantaina 10 000:n rajan, ja on nyt Johns Hopkinsin mukaan 10 783. Yhdysvaltain edellä kuolonuhrien määrässä ovat vielä Italia ja Espanja.

Yhdysvalloissa on todettu selvästi enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa. Tartuntoja todettiin maanantaina yli 30 000 lisää, ja niitä on nyt yhteensä yli 366 000. (Lähde: AFP)

YK:n turvallisuusneuvosto vihdoin koronaviruskokoukseen torstaina

YK:n turvallisuusneuvosto pitää torstaina ensimmäisen kokouksensa koronaviruspandemian tiimoilta. Diplomaatit saivat sovittua kokouksesta maanantaina.

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kädenvääntö on tehnyt turvallisuusneuvostosta toimettoman viruskriisin keskellä. Turvallisuusneuvosto ei ole pitänyt koronaviruksesta kokouksia eikä hyväksynyt siitä yhtäkään päätöslauselmaa. Tämä on turhauttanut neuvoston väliaikaisia jäsenmaita.

Viime viikolla yhdeksän neuvoston kymmenestä väliaikaisesta jäsenestä vaati pitämään kokouksen, jossa olisi läsnä myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. (Lähde: AFP)

Lähestyvä pääsiäinen näkyy myös eri maiden liikkumisrajoituksissa – Israel kiristää, Tshekki höllentää

Lähestyvä pääsiäinen on saanut osan maailman maista kiristämään koronavirukseen liittyviä liikkumisrajoituksia.

Esimerkiksi Israel on päättänyt kieltää liikkumisen kaupunkien välillä tiistaista perjantaihin. Maassa on toistaiseksi todettu noin 9 000 tartuntaa. Kuolleita on noin 60.

Tshekissä puolestaan pääsiäinen tuo mukanaan höllennyksiä rajoituksiin. Lukuisten ihmisten odotetaan suuntaavan pitkäksi pääsiäisviikonlopuksi vapaa-ajan asunnoille, joten hallitus kertoo helpottaneensa liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä rajoituksia.

Tshekissä on todettu yli 4 700 koronavirustartuntaa. Kuolleita on noin 80. (Lähde: AFP)

Wisconsinin korkein oikeus torppasi esivaalien siirtämisen koronaviruksen tieltä

Yhdysvalloissa Wisconsinin osavaltion korkein oikeus on torpannut esivaalien siirtämisen huhtikuulta kesäkuulle.

Wisconsinin demokraattikuvernööri Tony Evers päätti maanantaina lykätä tiistaille kaavailtuja esivaaleja koronaviruspandemian takia. Republikaanien hallussa olevat Wisconsinin senaatti ja alahuone kuitenkin valittivat asiasta osavaltion korkeimpaan oikeuteen.

Oikeus päätti äänin 4–2, ettei vaaleja saa siirtää.

Koronaviruksen alettua toden teolla levitä Yhdysvalloissa useimmat osavaltiot ovat siirtäneet esivaalejaan tai päättäneet pitää esivaalit vain kirjeäänestyksenä. (Lähde: AFP)

Pörssiviikko alkoi Yhdysvalloissa reippaassa nousussa

Yhdysvalloissa pörssiviikko alkoi vahvassa nousussa. New Yorkin Wall Streetilla Dow Jones -indeksi päätyi vahvan avauksen jälkeen 7,7 prosentin nousuun. Laajempi S&P 500 oli pörssin sulkeutuessa 7 prosenttia plussalla, teknologiaindeksi Nasdaq puolestaan vahvistui 7,3 prosenttia.

Markkinoita piristivät orastavat toiveet siitä, että koronavirusepidemia saattaisi olla pian lakipisteessään. Yksi kriisin keskuksista Yhdysvalloissa on New Yorkin osavaltio.

Pörssit olivat maanantaina nousussa myös muualla maailmassa. Euroopan suurista pörsseistä Frankfurtissa DAX-indeksi nousi viitisen prosenttia. Pariisissa CAC40 -indeksi nousi neljän prosentin tahtia ja Lontoossa FTSE 100-indeksi piristyi 2,5 prosentin verran. (Lähde: AFP)

NBA-kauden jatkosta tehdään päätöksiä vasta toukokuussa

Päätöksiä koripalloliiga NBA:n jatkosta tehdään aikaisintaan toukokuussa, kertoo NBA:n komissaari Adam Silver.

Silver sanoi NBA:n Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa, että liiga ei pysty vielä huhtikuussa tekemään päätöksiä, vaan haluaa seurata miten koronavirustilanne kehittyy.

NBA keskeytti runkosarjansa 11. maaliskuuta. Alkuperäisen aikataulun mukaan runkosarja olisi päättynyt huhtikuun puolivälissä ja pudotuspelit olisivat huipentuneet kesäkuussa.

Silverin mukaan tiedossa ei vielä ole, yritetäänkö kausi pelata loppuun täydessä pituudessaan. Yhtenä mahdollisuutena on ratkaista mestaruus lyhennetyillä pudotuspeleillä, jotka pelattaisiin yhdellä paikkakunnalla. (Lähde: AFP)