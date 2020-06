Yön uutiskooste: Koronarajoitukset lievenevät Suomessa, tänään voimaan astuva laki tuo 50 uutta liikennemerkkiä, suomalaiset saavat matkustaa jälleen Viroon

Ravintolat avaavat ovensa - asiakkaita sisään enintään puolet normaalista

Ravintolat saavat tänään avata ovensa, mutta aukioloaikoja ja asiakasmääriä on rajoitettu.

Ravintolat saavat olla auki enintään kello 23:een asti, ja alkoholin tarjoileminen on lopetettava kello 22. Ravintolaan saa ottaa sisään vain puolet nykyisiin lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Lisäksi kaikille ravintola-asiakkaille pitää olla istumapaikka.

Tänään myös suurin osa uimahalleista sekä kuntien ja kaupunkien uimarannoista avataan kävijöille. Myös kirjastoihin pääsee sekä lainaamaan kirjoja että lukemaan lehtiä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminta hurahtaa jälleen käyntiin, kokoontumisrajoitukset lievenevät

Useat kulttuuri- ja sivistyspalvelut, nuorisotilat ja liikuntapaikat avaavat ovensa tänään, kun niitä koskevat koronavirusrajoitukset poistuvat. Avattavat tilat suljettiin 16. maaliskuuta.

Ovensa voivat avata esimerkiksi museot, teatterit, kirjastot ja uimahallit. Myös järjestöjen tilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset aukeavat.

Myös kokoontumisrajoitukset lievenevät. Koolla saa jatkossa olla korkeintaan 50 ihmistä, kun aiemmin määrä oli rajattu kymmeneen ihmiseen.

Suomalaiset saavat matkustaa taas Viroon - ulkoministeriö kehottaa välttämään vapaa-ajan matkoja ulkomaille

Suomalaiset matkailijat pääsevät jälleen Viroon ilman karanteenimääräyksiä tästä päivästä alkaen.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu kertoi viime viikolla, että muun muassa Suomesta saapuvat matkustajat pääsevät Viroon vapaasti kesäkuun alusta alkaen.

Suomen ulkoministeriö suosittaa edelleen suomalaisia välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista, mukaan lukien vapaa-ajan matkailua. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi STT:lle sunnuntaina toivovansa, että hallitus pääsee linjaamaan ulkomaanmatkustamisen rajoituksista viimeistään keskiviikkona.

50 uutta liikennemerkkiä, vähimmäisnopeus, pyöräilijöille takavalo - uusi liikennelaki tulee voimaan tänään

Suomessa astuu tänään voimaan uusi tieliikennelaki.

Laki muun muassa korvaa lievistä liikennerikkomuksista annettavat rikesakot kiinteän suuruisilla liikennevirhemaksuilla. Päiväsakkojen määrääminen jää yhä mahdollisuudeksi vakavissa rikkomuksissa.

Laki tuo myös mukanaan noin 50 uutta liikennemerkkiä, ja myös monet vanhat merkit saavat kasvojen kohotuksen. Yksi uusista merkeistä asettaa tielle vähimmäisnopeuden, jota hiljempaa ei saa ajaa, ellei liikennetilanne niin edellytä.

Polkupyörissä täytyy kesäkuusta lähtien olla punainen takavalo etuvalon lisäksi hämärällä tai huonon näkyvyyden oloissa.

Huviveneellä pitää jatkossa olla päällikkö, mutta veneen vuokraaminen helpottuu

Tänään tulee voimaan uusi vesiliikennelaki. Uusi laki edellyttää muun muassa, että myös huviveneellä on päällikkö.

Päällikön tehtävänä on vastata siitä, että veneessä on pakolliset turvallisuusvarusteet, pelastusliivit on puettu olosuhteiden niin vaatiessa ja kaikki veneessä olevat osaavat toimia hätätilanteessa.

Uusi laki tuo myös liikennevirhemaksun käyttöön vesiliikenteessä, samaan aikaan kun maksu tulee voimaan tieliikenteessäkin.

Sen sijaan veneiden vuokraus ja jakamistalous helpottuu, kun vuokraveneet vapautuvat katsastusvelvoitteesta.

Käräjillä alkaa oikeudenkäynti United Brotherhoodin johtajan raskaista syytteistä

Liivijengi United Brotherhoodiin ja sen johtajaan kohdistuneita syytteitä aletaan tänään käsitellä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa poikkeuksellisen laajassa jengioikeudenkäynnissä.

Keskusrikospoliisi on kertonut aiemmin, että miehen epäillään olleen tosiasiallinen rikoshyödyn saaja jengin tekemäksi epäillyissä rikoksissa.

Lisäksi miehen on epäilty välittäneen noin 30 kiloa amfetamiinia, pitäneen hallussaan yhteensä 60 asetta sekä ostaneen bulvaanijärjestelyn kautta kiinteistön ja rakennuttaneen sinne rikoksista saaduilla rahoilla kaksi omakotitaloa.

Miehen puolustus kertoi viime viikolla, että syytteet tullaan kiistämään.

Yhdysvalloissa kymmenet kaupungit turvautuvat ulkonaliikkumiskieltoon mellakoiden takia

Yhdysvalloissa ainakin noin 40 kaupunkia on ilmoittanut asettavansa ulkonaliikkumiskieltoja eri puolilla maata puhjenneiden mielenosoitusten vuoksi, kertoo uutiskanava CNN. Ulkonaliikkumiskiellot ovat tulleet voimaan sunnuntaina illalla paikallista aikaa.

Kieltojen kestot vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Arizonassa ulkonaliikkumiskielto koskee CNN:n mukaan koko osavaltiota ja on voimassa viikon.

Protestit saivat alkunsa viime viikolla Minneapolisissa, kun musta mies kuoli maanantaina poliisin väkivaltaisen pidätystilanteen jälkeen.

Poliisi on pidättänyt viikonlopun aikana yli 2 500 ihmistä, kertoo Washington Post -lehden laskelma. Pidätyksiä on tehty eri puolilla maata.

USA lähetti Brasiliaan kaksi miljoonaa annosta lääkettä, jonka tehosta ei ole näyttöä

Yhdysvallat on lähettänyt Brasiliaan kaksi miljoonaa annosta malarialääke hydroksiklorokiinia. Tarkoituksena on auttaa brasilialaisia koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Lääkkeen tehosta covid-19-taudin hoidossa ei kuitenkaan ole näyttöä.

Valkoisen talon tiedotteen mukaan lääkettä aiotaan käyttää sekä terveydenhoitohenkilökunnan suojaamiseen virukselta että tartunnan saaneiden hoitamiseen.

Hydroksiklorokiinin puolesta on puhunut muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on kertonut käyttäneensä lääkettä ennaltaehkäisynä.

Maailman terveysjärjestö WHO on varoittanut, että lääke voi olla mahdollisesti vaarallinen. (Lähde: AFP)

Espanja aikoo pidentää poikkeustilaa vielä viimeisen kerran

Espanjan pääministeri Pedro Sanchez aikoo pyytää parlamentilta viimeisen kerran lupaa pidentää maan koronaviruspoikkeustilaa noin kahdella viikolla.

Pidennetyn poikkeustilan olisi tarkoitus jatkua 21. kesäkuuta asti.

Kyseessä on kuudes kerta, kun poikkeustilaa pidennetään maassa. Parlamentin on määrä äänestää pidennyksestä keskiviikkona.

Poikkeustila alkoi Espanjassa maaliskuun puolivälissä. Espanja on yksi koronaviruskriisistä pahiten kärsineistä maista. (Lähde: AFP)

Ympäristötaitelija Christo on kuollut 84-vuotiaana - paketoi urallaan esimerkiksi Berliinin valtiopäivätalon

Suuren mittakaavan ympäristötaideteoksista tunnettu taiteilija Christo on kuollut 84-vuotiaana kotonaan New Yorkissa. Hän syntyi Bulgariassa vuonna 1935, mutta asui Yhdysvalloissa.

Christo Vladimirov Javacheff teki suuren osan teoksistaan puolisonsa Jeanne-Claude Denat de Guillebonin kanssa.

Parin tunnetuimmat teokset ovat erilaisiin kankaisiin paketoituja julkisia rakennuksia tai tiloja. Vuonna 1985 paketoitiin Pont Neufin silta Pariisissa, kymmenen vuotta myöhemmin Berliinin valtiopäivätalo.

Christon kuolemasta kerrottiin taiteilijaparin Facebook-sivulla. Sen mukaan suunnitteilla olleen teoksen, Pariisin Riemukaaren paketoimisen, on määrä toteutua syksyllä 2021.

Suomessa Christon teoksia on 2010-luvulla esitellyt ainakin Porin taidemuseo. (Lähde: AFP)