Yön uutiskooste: Koronaviruksen hoitoon vaaditaan lääkettä, jonka tehoa ei ole todistettu, Earth Hour sammuttaa jälleen valot ja kellot siirretään kesäaikaan

Koronaviruksesta huolestuneet suomalaiset vaativat myyntiluvan myöntämistä "tehohoitoa helpottavalle koronaviruslääkeelle". Medianäkyvyyttä saanut Traumakine-lääke on kirvoittanut yli 2 700 ihmisen allekirjoittamaan myyntilupaa ajavan adressin.

Traumakinen vaikuttava aine on sama kuin jo kahdessa myyntiluvan saaneessa lääkkeessä, kertoo Fimean johtaja Esa Heinonen. Heinosen mukaan lääkeaineen tehoa koronaviruksen hengitystieoireisiin ei kuitenkaan ole todistettu tutkimuksissa. Lääkäreillä on silti halutessaan oikeus määrätä myyntiluvallisia lääkkeitä koronaviruspotilaille.

Earth Hour sammuttaa valot tänä iltana

Maailman luonnonsäätiö WWF kannustaa jälleen tänä iltana kaikkia sammuttamaan valonsa tunnin ajaksi. Earth Hour pimentää myös tunnettujen maamerkkien valoja useissa kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomen kello 20.30 alkaen. Koronaviruksen takia yhteiset Earth Hour -tapahtumat eivät ole suositeltuja.

Helsingissä valot pimenevät muun muassa Helsingin Tuomiokirkosta, Finlandia-talosta ja Presidentinlinnasta. Myös lukuisat yritykset pimentävät mainos- ja julkisivuvalaistustaan.

Suomessa Earth Hourissa kiinnitetään tänä vuonna huomiota myös ruuan ilmastovaikutuksiin.

Ensi yönä siirrytään kesäaikaan

Ensi yönä Suomi siirtyy taas kesäaikaan. Kelloja siirretään tunti eteenpäin aamuyöllä kello kolme.

Talviaikaan eli niin sanottuun normaaliaikaan palataan taas lokakuun viimeisenä viikonloppuna, jolloin kello kääntyy tunnin taaksepäin.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan Suomi on edelleen aloitteellinen EU:ssa kellonaikojen siirtelyn lopettamiseksi.

Suomi on käynyt koordinaatiokeskusteluja Baltian maiden ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Ainoastaan Tanska ei ole osallistunut keskusteluihin.

Yhdysvalloissa jo yli 100 000 koronatartuntaa

Yhdysvalloissa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt sadantuhannen rajan.

Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maassa on jo yli 103 000 koronavirustartuntaa. Lähes puolet näistä on todettu New Yorkin osavaltiossa.

Kuolemantapauksia Yhdysvalloissa on tilastoitu toistaiseksi reilut 1 600. Perjantaina ilmoitettiin yli 400 kuolemantapauksesta.

Yhdysvalloissa on todettu enemmän koronavirustartuntoja kuin missään muussa maassa. (Lähde: AFP)

Trump yrittää saada lakiteitse General Motorsin valmistamaan hengityskoneita

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut määräyksen, jonka tarkoituksena on pakottaa autonvalmistajajätti General Motors valmistamaan hengityskoneita. Yhdysvalloissa on tarvetta lisälaitteistolle, kun virustartuntojen määrä maassa kasvaa.

Trump turvautui harvoin käytettyyn puolustustarvikkeiden valmistamista koskevaan lakiin, joka on suunniteltu sota-ajalle. Sen avulla yksityisiä yrityksiä voidaan määrätä valmistamaan puolustustarvikkeita.

General Motorsin kanssa on käyty asiasta neuvotteluita, mutta presidentin mukaan asioihin täytyi panna vauhtia. Trumpin mukaan uusimmat toimet varmistavat hengityskoneiden nopean tuotannon ja säästävät ihmishenkiä. (Lähde: AFP)

Liikkumisrajoitukset astuivat voimaan, Uusimaa eristettiin

Uudenmaan eristäminen koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi on alkanut. Valtioneuvosto kertoo, että maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan, kun vuorokausi vaihtui lauantaiksi. Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka.

Valtioneuvosto antoi perjantaina eduskunnan käsiteltäväksi kaksi asetusta, joilla otetaan käyttöön ja aletaan soveltaa valmiuslaissa määriteltyjä liikkumisrajoituksia, jotka koskevat liikkumista Uudenmaan maakunnan alueelle ja alueelta pois.

Rajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Työn takia rajan saa ylittää, mutta vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua.

Poliisi valvoo Uudenmaan rajaa 30 tarkistuspisteellä – pienemmillä teillä liikkuvaa valvontaa

Poliisi valvoo Uudenmaan eristystä 30 kiinteällä tarkistuspisteellä maakunnan raja-alueella. Lisäksi liikkumisrajoitusta valvotaan aktiivisella liikkuvalla valvonnalla, joka keskittyy pienemmille teille.

Poliisi suorittaa Uudenmaan rajan valvontaa yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Helsingin poliisista kerrottiin STT:lle varhain lauantaina, että Puolustusvoimat on ollut mukana valvonnassa käytännössä sen alusta saakka.

Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi alkoi keskiyöllä.

Koronavirustartunta olisi iso isku pienessä saamelaisyhteisössä

Koronavirus vaikuttaa vahvasti myös saamelaisiin, jotka asuvat neljän valtion alueella.

Saamelaiskäräjien uusi puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että saamelaiset ottavat hallituksen suosittelemat liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset vakavasti, sillä yhteisö on pieni ja poronhoitoa varten ihmisten täytyy pysyä terveinä.

Kun suomalaiset säikähtivät koronavirusta ja autoilivat joukolla Lappiin, paljastuivat Juuson mielestä ihmisten asenteet. Hän muistuttaa, että Lappi ja saamelaisalue ei ole villi erämaa, vaan yhteiskunta ja alue, jossa ihmiset elävät omaa elämäänsä.