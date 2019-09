Yön uutiskooste: Kotimaan politiikassa muutosten päivä, pamaus säikäytti Tampereen keskustassa

Astuuko Sipilän saappaisiin Kulmuni vai Kaikkonen - keskusta valitsee tänään uuden puheenjohtajan

Keskusta valitsee tänään uuden puheenjohtajan nykyisen puheenjohtajan Juha Sipilän luopuessa tehtävästään. Keskustan ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa puheenjohtajaksi noussee elinkeinoministeri Katri Kulmuni tai puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Kilpailusta odotetaan tasaväkistä. STT:n aiemmin haastattelemat keskustakonkarit arvioivat, että moni puoluekokousedustaja punnitsee äänestyspäätöstään viime hetkeen asti.

Kulmunin tueksi ovat ilmoittautuneet muun muassa konkaripoliitikot Seppo Kääriäinen, Mauri Pekkarinen ja Sirkka-Liisa Anttila. Myös esimerkiksi keskustan naisjärjestö asettui tukemaan Kulmunia.

Kaikkosen tueksi ovat ilmoittautuneet muun muassa entinen pääministeri ja puoluejohtaja Anneli Jäätteenmäki sekä entiset ministerit Liisa Hyssälä, Eeva Kuuskoski ja Anu Vehviläinen ja ministerin tehtävästä perhevapaalle jäänyt Annika Saarikko.

Kokoomus valitsee tänään uuden puoluesihteerin

Kokoomus valitsee tänään uuden puoluesihteerin. Puoluejohto ehdottaa tehtävään korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan kehityspäällikköä Kristiina Kokkoa.

Asiasta kertoi eilen Verkkouutisille puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo. Orpon mukaan esitys oli yksimielinen.

Kokko on toiminut aiemmin muun muassa kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajana.

Kokoomuksen uusi puoluesihteeri valitaan puoluevaltuuston kokouksessa. Puolue kertoi kesäkuussa, että nykyinen puoluesihteeri Janne Pesonen jättää tehtävänsä. Pesonen ehti toimia puoluesihteerinä reilut kolme vuotta.

Suomen suurimmasta sisävesihaaksirikosta tulee kuluneeksi 90 vuotta - höyrylaiva Kuru upposi rajussa myrskyssä Näsijärvellä

Höyrylaiva Kurun uppoamisesta tulee tänään kuluneeksi 90 vuotta. Matkustajia Tampereelta Kuruun kuljettanut alus kaatui rajussa myrskyssä Näsijärvellä lähellä Siilinkaria 7. syyskuuta 1929. Onnettomuudessa hukkui 138 ihmistä. Vain 22 matkustajaa pelastui.

Höyrylaiva Kurun uppoaminen on Suomen sisävesiliikenteen suurin haaksirikko.

Nainen hukkui uintireissulla Isossakyrössä

Nainen hukkui uintireissulla Isossakyrössä Pohjanmaalla eilisiltana, kertoo poliisi.

62-vuotias nainen oli ollut uimassa Kalliojärven leirintäalueen uimapaikalla. Poliisin mukaan nainen löydettiin elottomana vedestä. Hän menehtyi elvytyksestä huolimatta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävästä iltaseitsemän aikoihin.

Poliisi kertoo tutkivansa tapausta kuolemansyyntutkintana.

Laukausta muistuttanut pamaus säikäytti Tampereen keskustassa – poliisi hätiin usean partion voimin

Poliisilla oli yöllä Tampereen keskustassa iso operaatio. Poliisi kertoo tiedotteessa, että hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan Pellavatehtaankadulla sijaitsevan asunnon ulkopuolelta oli kuulunut laukausta muistuttava pamaus. Ilmoittajan mukaan hänen lähiomaisensa oli mahdollisesti vaarassa asunnossa.

Poliisi varautui tilanteeseen usealla partiolla. Liikenne suljettiin Pellavatehtaankadulla Hämeenkadun ja sen pohjoispuolella sijaitsevan Kyttälänkadun väliseltä osuudelta.

Poliisi tarkasti asunnon ja rakennuksen mutta ei löytänyt mitään rikokseen viittaavaa. Tilanteesta ei myöskään aiheutunut vaaraa sivullisille.

Valtatie 5 suljetaan Baana 19 -lentoharjoituksen takia

Valtatie 5 suljetaan tänään Baana 19 -lentotoimintaharjoituksen takia kello 12 alkaen. Karjalan lennosto järjestää Baana 19 -harjoituksen Heinolan Lusiin perustettavassa maantietukikohdassa 9.–13. syyskuuta. Harjoitukseen osallistuu ilmavoimien henkilöstöä ja varusmiehiä.

Valtatie 5 avataan liikenteelle viimeistään perjantaina 13. syyskuuta kello 18 mennessä.

Kiertotie järjestetään Lusintietä pitkin. Kiertotiellä on alennettu nopeusrajoitus ja pysäköintirajoituksia.

Suljettava tieosuus on maantietukikohdan eteläpäässä Heinolan moottoritien ja Jyväskyläntien liittymän sekä pohjoisessa valtatie 5:n ja Lusintien risteyksen välinen alue.

Sähkötupakkaan yhdistettyjen kuolemien määrä nousee USA:ssa, viranomaiset vahvistaneet viisi tapausta

Yhdysvalloissa sähkötupakkaan yhdistettyjen kuolemien määrä on jälleen noussut, uutisoivat yhdysvaltalaismediat. Viranomaiset kertovat jo viiden ihmisen kuolleen vakavaan keuhkosairauteen, joka on liitetty sähkötupakan käyttöön. Muun muassa New York Times uutisoi, että perjantaina viranomaiset ilmoittivat kolmesta uudesta kuolemantapauksesta.

Liittovaltion viranomaisten mukaan parhaillaan tutkitaan noin 450:tä tapausta, joissa keuhkosairauden epäillään olevan yhteydessä sähkötupakointiin tai esimerkiksi kannabiksen käyttöön höyrystämiseen tarkoitetulla laitteella.

Intia menetti yhteyden luotaimeensa juuri, kun se oli laskeutumassa Kuuhun

Intian avaruustutkimusjärjestö on menettänyt yhteyden Kuuhun laskeutumassa olleeseen luotaimeen. Järjestön mukaan laskeutumisluotain oli ollut viemässä mönkijää lähelle Kuun etelänapaa.

Tarkkaa syytä yhteyden katkeamiselle ei vielä tiedetä. Avaruustutkimusjärjestö analysoi tietoja parhaillaan ja toivoo yhteyden palautuvan.

Intia laukaisi Chandrayaan-2-kuuraketin heinäkuun lopulla. Aluksen on määrä kiertää Kuuta noin vuoden verran. Maa toivoi olevansa kaikkiaan neljäs Kuuhun laskeutunut valtio.

USA:n osavaltiot alkoivat tutkia Facebookin toimia - uskotaan olevan vasta alkusoittoa

Yhdysvalloissa joukko osavaltioita on aloittanut tutkinnan somejätti Facebookin toiminnasta.

New Yorkin osavaltion yleisen syyttäjän mukaan tutkinnassa selvitetään, tukahduttiko Facebook kilpailua ja onko se vaarantanut käyttäjien tietoja.

Yhdysvalloissa uskotaan, että Facebookin ja muiden teknologiajättien toiminnasta avataan myös useita muita tutkintoja.

Aiemmin tänä vuonna maan oikeusministeriö kertoi arvioivansa suurten teknologiayritysten toimia.

Lisäksi heinäkuun lopulla uutisoitiin, että Facebook on sopinut Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomission kanssa maksavansa viiden miljardin dollarin sakon käyttäjien yksityisyyden loukkaamisesta.

Tenniskonkari Rafael Nadal kisaa sunnuntaina neljännestä US Openin -voitostaan

18-kertainen grand slam -voittaja Rafael Nadal on edennyt Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen loppuotteluun miesten kaksinpelissä. Espanjalaistähti voitti Italian Matteo Berrettinin suoraan kolmessa erässä 7–6, 6–4, 6–1.

33-vuotias Nadal tavoittelee sunnuntain finaalissa neljättä US Openin kaksinpelivoittoaan.

Vastaansa tenniskonkari saa Venäjän Daniil Medvedevin, joka yltää nyt ensimmäistä kertaa grand slam -turnauksen finaaliin. Turnauksessa viidenneksi sijoitettu Medvedev voitti aiemmin välierässä Bulgarian Grigor Dimitrovin kolmessa erässä 7–6, 6–4, 6–3.

Saksa koki yllätystappion Hollannille jalkapallon EM-karsinnoissa

Saksa hävisi yllättäen Hollannille jalkapallon EM-karsinnoissa Hampurissa eilen maalein 2–4. Tappio oli valmentaja Joachim Löwin suojateille karsinnan ensimmäinen.

Hollanti teki kaikki maalinsa ottelun loppupuoliskolla. Vielä tauolle mentäessä Saksa johti 1–0.

Hollannin 4–2-voittolukemat viimeisteli Georginio Wijnaldum lisäajalla.