Yön uutiskooste: Kreikan ja Turkin rajalle kerääntynyt ainakin 13 000 siirtolaista, arvioi YK, HS-gallup: Suurin osa suomalaisista suhtautuu Marinin hallituksen työhön vähintään neutraalisti

Kreikan ja Turkin rajalle kerääntynyt ainakin 13 000 siirtolaista, arvioi YK

Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle on kerääntynyt noin 13 000 siirtolaista, kertoo YK:n siirtolaisuusjärjestö.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vahvisti lauantaina, että Turkki on avannut rajansa pakolaisille.

YK:n mukaan rajanylityspaikoilla reilun 200 kilometrin mittaisella rajalla oli lauantai-iltaan mennessä ainakin 13 000 ihmistä, ja joukossa oli perheitä pienten lasten kanssa.

Rajalle jumiutuneet siirtolaiset ottivat lauantaina yhteen Kreikan rajavartioiden ja poliisin kanssa. Kreikan hallituksen edustajan mukaan viranomaiset ovat estäneet yli 4 000 laitonta maahantuloyritystä. (Lähde: AFP)

Joe Biden viemässä voiton Etelä-Carolinan esivaaleissa

Yhdysvalloissa ex-varapresidentti Joe Biden voittaa demokraattien Etelä-Carolinan esivaalit, ennustavat kaikki Yhdysvaltojen suurimmat televisioyhtiöt. Ne julkaisivat ennusteensa vain hetki sen jälkeen, kun äänestyspaikat sulkeutuivat aamuyöllä Suomen aikaa.

CNN:n laskelmien mukaan Bidenin voitto nostaisi hänet koko esivaalikiertueella kakkoseksi Bernie Sandersin jälkeen.

Etelä-Carolinan esivaali on hyvin tärkeä Bidenille. Hän lähti kisaan ennakkosuosikkina mutta menestyi huomattavan huonosti ensimmäisissä esivaaleissa. (Lähde: AFP)

Irlannissa ja Luxemburgissa ensimmäiset koronavirustartunnat

Koronavirus on saavuttanut Euroopassa jälleen uusia maita. Irlanti ja Luxemburg kertoivat lauantaina ensimmäisistä koronavirustartunnoistaan. Molemmissa tapauksissa tartunnan saanut henkilö oli palannut Italiasta.

Australia on puolestaan kertonut ensimmäisestä virukseen kuolleesta. Kyseessä on 78-vuotias mies, joka oli Japanissa karanteeniin joutuneella Diamond Princess -risteilijällä. Hän kuoli sairaalassa Perthissä Länsi-Australiassa. Miehen 79-vuotias vaimo on myös saanut tartunnan, ja hän on yhä sairaalassa. (Lähde: AFP)

HS-gallup: Suurin osa suomalaisista suhtautuu Marinin hallituksen työhön vähintään neutraalisti

Kaksi kolmesta suomalaisesta suhtautuu pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukseen vähintään neutraalisti, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä.

Hieman yli 40 prosenttia vastaajista arvioi Marinin hallituksen onnistuneen työssään, ja 25 prosenttia suhtautuu työhön neutraalisti. Lehden haastatteleman Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtajan Markku Jokisipilän mukaan hallituksen suosio on poikkeuksellisen korkea.

Kyselyn toteutti Kantar TNS, ja siihen vastasi internetpaneelissa lähes 1 200 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Auto suistui ojaan Eurajoella - kuljettaja löytyi kuolleena

Ojaan suistuneesta autosta löytyi kuollut mies lauantai-iltana Eurajoella. Pelastuslaitos ei pystynyt heti illalla arvioimaan, oliko mies kuollut ulosajossa. Autossa ei ollut muita ihmisiä.

Hätäkeskus sai asiasta tiedon noin iltakymmenen aikoihin. Ohikulkija oli havainnut, että auto oli ojassa kyljellään ja sen valot olivat päällä. Paikalle lähti pelastuslaitos, joka huomasi elottoman miehen autossa kuljettajan paikalla. Mies nostettiin ulos autosta sen tuulilasin kautta ja hänet todettiin kuolleeksi.

Vainaja oli keski-ikäinen mies. Pelastuslaitoksen mukaan autossa ei ollut isompia kolhuja ulosajon jäljiltä.

Tapahtumapaikka sijaitsee Raumantiellä Eurajoen ja Porin välisellä osuudella.

Musiikki lisää empatiaa - mutta niin voi lisätä jalkapallokin

Tutkimuksissa on saatu vahvaa näyttöä siitä, että musiikin vuorovaikutteinen harrastaminen lisää empatiaa. Tutkijan mielestä havainto tulisi hyödyntää entistä paremmin varhaiskasvatuksessa.

Helsingin yliopiston aivotutkija Mari Tervaniemi huomauttaa, että myös muilla taideharrastuksilla on samankaltainen vaikutus. Hänen mukaansa myös esimerkiksi empatian ja joukkueurheilun yhteyttä olisi syytä tutkia.

Empatia eli myötäelämisen kyky opitaan jo lapsena. Empatian katsotaan kuuluvan yhdeksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista.

Pohjoisessa Suomessa vanhimmat autot tieliikenteessä ja romuttamoilla

Suomen tieliikenteen vanhimmat ja suuripäästöisimmät autot liikkuvat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista. Pohjoisissa maakunnissa autoilla myös ajetaan eniten.

Koko maan autokanta on vanhentunut. Viime vuosikymmenellä myös romutettavien autojen keski-ikä kasvoi. Myös vanhimmat romutetut autot löytyvät Pohjois-Suomesta.

Raskille kauden neljäs nollapeli Bostonin maalilla

Tuukka Rask torjui 25 kertaa ja pelasi nollapelin Boston Bruinsin maalilla, kun Bruins voitti vierasjäällä New York Islandersin 4–0.

Nollapeli oli Raskille neljäs tällä kaudella. Bruins otti nyt kymmenennen peräkkäisen vierasvoiton Islandersista. Boston on hävinnyt Islandersille vierasjäällä viimeksi vuonna 2013.

Boston johtaa itälohkoa, ja Islanders on samassa lohkossa kuudentena.

Salpausselän kolmas kisapäivä urheillaan lumi- ja räntäsateessa - lämpötila kallistuu plussan puolelle iltapäivällä

Salpausselän kisojen kolmas kilpailupäivä alkaa yhdistetyn kilpailun mäkiosuudella. Tiivisrytminen kilpailupäivä jatkuu naisten ja miesten viesteillä. Luvassa on myös yhdistetyn kymmenen kilometrin hiihto ja maailmancupin mäkikilpailu.

Salpausselän kisojen kaksi ensimmäistä päivää on kilpailtu pakkassäässä, mutta Lahden sää on muuttumassa sateiseksi.

Aamupäivällä on luvassa ajoittaista lumisadetta ja pientä pakkasta. Lämpötila nousee puoliltapäivin nollaan ja iltapäivällä lämpöasteiden puolelle. Samalla sade vaihtuu vähäiseksi räntäsateeksi.