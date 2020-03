Yön uutiskooste: Kreikan pääministeri: Ei uusia turvapaikkahakemuksia kuukauteen, Koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli kolmentuhannen

Kreikan pääministeri: Ei uusia turvapaikkahakemuksia kuukauteen

Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis sanoo, ettei maa aio ottaa vastaan uusia turvapaikkahakemuksia ainakaan kuukauteen.

Mitsotakis kertoi Twitterissä myös, että rajavalvonta on nostettu maksimitasolle. Pääministeri sanoi aikovansa käydä tiistaina Turkin-vastaisella rajalla yhdessä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin kanssa.

Kreikan rajalle on saapunut sankoin joukon siirtolaisia sen jälkeen, kun Turkki lauantaina kertoi avaavansa EU:n vastaisen rajansa pakolaisille. Kreikan mukaan lauantaiaamun ja sunnuntaiaamun välisenä aikana ainakin 10 000 ihmistä yritti ylittää rajan laittomasti.

Esivaalikauden sähäkästi aloittanut Buttigieg luopuu presidenttikisasta

Ex-pormestari Pete Buttigieg luopuu demokraattipuolueen presidenttikisasta, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Hän on ensimmäinen kärkipään ehdokas, joka luopuu kisasta esivaalien aikana.

Buttigieg voitti esivaalikauden avanneet Iowan vaalikokoukset ja oli kerännyt esivaaleissa tähän mennessä kolmanneksi eniten delegaatteja. Hän jäi kuitenkin lauantaina neljänneksi Etelä-Carolinan esivaaleissa, ja hänen mahdollisuuksiaan demokraattien presidenttiehdokkuuteen pidettiin hyvin vähäisinä.

38-vuotias Buttigieg oli Yhdysvaltain historian ensimmäinen avoimesti homoseksuaali suuren puolueen presidenttikandidaatti.

Koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut yli kolmentuhannen

Koronaviruksen seurauksena on tähän mennessä kuollut yli 3 000 ihmistä. Kiina kertoi maanantaina noin 40 uudesta kuolemantapauksesta.

Suurin osa kuolemista on raportoitu Manner-Kiinasta, jossa joulukuun lopulla leviämään lähteneen uuden koronaviruksen seurauksena on kuollut nyt ainakin 2 900 ihmistä. Suurin osa kuolemista ja sairastumisista on todettu Hubein maakunnassa. Uusien tartuntojen määrä laski maan viranomaisten mukaan maanantaina noin 200 tapaukseen, alimmilleen sitten tammikuun.

Koronavirustartuntoja on viime päivinä todettu enenevässä määrin Kiina ulkopuolella, esimerkiksi Italiassa, Iranissa ja Etelä-Koreassa. (Lähde: AFP)

Raportti: Kiina on siirtänyt tuhansia uiguureita pakkotöihin tehtaisiin eri puolille maata - valmistajien joukossa esimerkiksi Apple ja Nike

Kiina on siirtänyt kymmeniä tuhansia uiguurimuslimeita tehtaisiin eri puolille maata pakkotyötä muistuttaviin olosuhteisiin, kertoo australialaisen ajatushautomon raportti. Osassa tehtaista valmistetaan raportin mukaan tunnettujen kansainvälisten brändien, esimerkiksi Applen ja Niken, tuotteita tai niiden osia.

Raportin mukaan siirroissa kyse olisi seuraavasta vaiheesta Kiinan niin kutsutuilla uudelleenkoulutusleireillä. Kiinan on kerrottu vieneen jopa miljoona uiguuria vankileirimäisiin olosuhteisiin Xinjiangin alueella.

Raportista ovat uutisoineet useat kansainväliset mediat, esimerkiksi BBC sekä Washington Post.

Israelissa ahkeroidaan vaaliuurnilla jo kolmannen kerran vuoden sisällä

Israelissa järjestetään tänään jo kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisällä. Edellisen kerran juutalaisvaltiossa oltiin uurnilla syyskuussa ja sitä ennen huhtikuussa.

Vaaleja varjostaa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun oikeudenkäynti, joka alkaa myöhemmin tässä kuussa. Netanjahua syytetään muun muassa lahjuksien vastaanottamisesta ja petoksesta.

Mielipidemittausten mukaan vaaleissa saatetaan päätyä samaan tulokseen kuin kahdella aikaisemmallakin kerralla, eli mikään puolue ei saa riittävää enemmistöä hallituksen muodostamiseen. (Lähde: AFP)

Barkovin Florida kärsi jälleen tappion kotikaukalossa

Aleksander Barkovin kipparoiman Florida Panthersin surkea kotivire jääkiekon NHL:ssä jatkuu. Florida jäi nollille ja kärsi jo seitsemännen perättäisen kotitappion, kun Calgary Flames haki vierasvoiton lukemin 3–0.

Nollan pitänyt Calgary-vahti Cam Talbot torjui 38 kertaa.

Tappio oli Floridalle karvas, sillä se tarvitsee kipeästi pisteitä itälohkon pudotuspelitaistelussa. Panthers on itälohkossa sijalla 11, kolmen pisteen päässä pudotuspeliviivasta. Calgary puolestaan nousi kuudenneksi länsilohkossa.

Barkov on jäänyt ilman tehoja nyt kolmessa perättäisessä ottelussa.

Real Madrid tiristi toisen maalinsa lisäajalla, Barcelonalle karu tappio

Real Madridin ja Barcelonan El Clasico -kohtaaminen jalkapallon Espanjan liigassa päättyi kotijoukkueen 2–0-voittoon.

Maalittoman ensimmäisen jakson jälkeen ottelun ensimmäistä saatiin odottaa toisen jakson puoliväliin asti. Real Madridin Vinicius Junior löysi aukon Barcelonan maalin etukulmasta 71. peliminuutilla. Joukkue viimeisteli voittonsa lisäajan kolmannella minuutilla juuri vaihdosta tulleen Marianon maalilla.

Joukkueiden kauden aiempi liigakohtaaminen päättyi joulukuussa Barcelonassa tasan 0–0.

Voitto nosti Realin liigakärkeen pisteellä ohi Barcelonan.