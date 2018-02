Yön uutiskooste: Kuhmoisissa suurpalo, lukioissa vietetään vanhojen päivää, Floridan ampumisessa kuoli nuoria

Leijonat kohtaa Norjan, maastohiihdossa vapaalla hiihtotavalla miesten vuoro

Talviolympialaisissa on hiljaisempi suomalaispäivä kuin eilen, mutta jännitettävää riittää silti. Leijonat jatkaa jääkiekon miesten olympiaturnausta kohtaamalla Norjan Pyeongchangissa. Ottelu alkaa kello 14.10 Suomen aikaa.

Maastohiihdossa miehet hiihtävät 15 kilometriä vapaalla hiihtotavalla kello 8 alkaen, ja mukana on neljä suomalaista. Kisapäivän päättävät mäkihyppääjät suurmäen karsintakilpailussa kello 14.30.

Lumilajeissa Andreas Romar on jo tänään laskenut sijalle 31. Pyeongchangin talviolympialaisten miesten supersuurpujottelussa. Hän laski ajan 1.27,70 ja jäi kärkisijasta 3.26 sekunnin päähän.

Kuhmoisissa palaa 700 neliön teollisuushalli - taloudelliset vahingot ovat merkittävät

Keski-Suomessa Kuhmoisissa palaa 700 neliön teollisuushalli, kertoo pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä, mutta henkilövahinkoja ei ole tullut. Päivystävä päällikkö arvioi, että sammutustyöt kestävät puoleen päivään asti ja rakennus palaa maan tasalle.

Tulipalon aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat merkittävät, koska hallissa on säilytetty ajoneuvoja ja palossa on tuhoutunut trukki, kaksi kuorma-autoa ja yksi kuormaaja. Sisällä oli myös kaasupulloja, jotka räjähtelivät.

Palo on kuitenkin saatu hallintaan, eikä leviämisvaaraa ole.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kolmen aikaan yöllä.

Vanhat pyörähtelevät tänään parketilla

Lukioissa kautta maan vietetään tänään vanhojenpäivää. Perinnemenojen mukaisesti lukion vanhimmat oppilaat pukeutuvat juhlatamineisiin ja esiintyvät tanssilattialla koulutovereittensa ja yleisön edessä.

Perinteen uskotaan alkaneen Helsingin normaalilyseosta melkein sata vuotta sitten. Alkujaan pukeuduttiin vanhahtavaan ja vanhanaikaiseen tapaan ja käyttäydyttiin arvokkaasti. Nykyisin pukukoodina tytöillä on useimmiten iltapuku ja pojilla frakki tai tumma puku. Vanhojen tanssiharjoitukset ovat osa koulujen liikuntatuntien tanssikasvatusta.

Uutissuomalainen: Hautala ja Jäätteenmäki aktiivisimmat mepit

Heidi Hautala (vihr.) ja Anneli Jäätteenmäki (kesk.) ovat olleet tällä vaalikaudella määrällisesti arvioituna selvästi aktiivisimmat suomalaismepit, käy ilmi Uutissuomalaisen vertailusta. Vertailussa huomioitiin suomalaismeppien toimiminen mietintöjen esittelijöinä ja varjoesittelijöinä sekä puheenvuorot parlamentin täysistunnoissa. Tiedot koottiin Euroopan parlamentin verkkosivuilta.

Hautala on tällä vaalikaudella tehnyt 20 mietintöä esittelijänä ja 34 mietintöä varjoesittelijänä. Jäätteenmäki on tehnyt neljä mietintöä esittelijänä ja 34 mietintöä varjoesittelijänä.

Euroopan parlamentin vaalikausi alkoi vuonna 2014 ja jatkuu ensi vuoteen.

Yliopistojen sovittelu alkaa - Pro pohtii tukilakkoja pankkien kiistassa

Työmarkkinakiistoissa etenemistä pohditaan tänään usealla taholla.

Yliopistoja koskevan lakonuhan sovittelu alkaa aamulla. Henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat jättäneet lakkovaroituksen, jonka mukaan Helsingin yliopistossa toteutetaan vuorokauden mittainen pistelakko helmikuun viimeisenä päivänä, ellei sopua siihen mennessä löydy.

Ammattiliitto Pron hallitus puolestaan kokoontuu pohtimaan tukilakkoja pankkialan pitkittyneeseen työkiistaan.

Münchenin turvallisuuskonferenssi alkaa, presidentti Niinistö mukana

Saksassa alkaa tänään vuotuinen Münchenin turvallisuuskonferenssi. Viikonvaihteen tapahtuma tuo kaupunkiin satoja ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajia eri puolilta maailmaa.

Suomesta paikalla ovat muun muassa presidentti Sauli Niinistö ja puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.). Yhdysvalloista Müncheniin saapuu muun muassa puolustusministeri James Mattis sekä presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, entinen kenraali H.R. McMaster.

Floridan kouluampumisessa kuoli useita 14-vuotiaita

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat julkaisseet Floridan kouluampumisessa kuolleiden nimet. Keskiviikkona tapahtuneessa ampumisessa kuoli sekä lapsia että aikuisia.

Paikallispoliisin julkaiseman listan mukaan surmansa saaneista seitsemän oli 14-vuotiaita. Alle tai 18-vuotiaita oli kaikkiaan 14 kuolonuhreista. Loput kolme olivat useita vuosia muita uhreja vanhempia ja kuuluivat uutistoimisto AFP:n mukaan koulun henkilökuntaan.

Floridan kouluampumisesta epäilty mies tunnusti

Yhdysvaltain Floridassa keskiviikkona tapahtuneesta kouluampumisesta epäilty mies on tunnustanut veriteon, kertovat viranomaiset. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.

Ampujaksi epäilty 19-vuotias mies sai torstaina syytteet 17 harkitusta murhasta. Hänet oli erotettu kurinpidollisista syistä koulusta, jossa ampuminen tapahtui.

Mies on ollut maanisen kiinnostunut aseista ja oli pannut sosiaaliseen mediaan runsaasti kuvia, joissa hän poseeraa käsiaseiden kanssa. Uutistoimisto AP:n mukaan mies kuuluu valkoista ylivaltaa tavoittelevaan järjestöön. Tiedon vahvisti uutistoimistolle järjestön johtaja.

USA:n senaatti kaatoi maahanmuuttosovun

Yhdysvalloissa demokraattien ja republikaanien keskitien senaattorien yhteinen sovintoehdotus maahanmuutosta on kaatunut senaatissa. Ennen äänestystä maan presidentti Donald Trump oli haukkunut esityksen.

Republikaaneista ja demokraateista koostuva ryhmä senaattoreita pääsi eilen sopuun ehdotuksesta, joka olisi muun muassa myöntänyt vajaalle kahdelle miljoonalle nuorelle siirtolaiselle virallisen aseman. Lisäksi Meksikon rajavalvontaan olisi suunnattu 25 miljardia dollaria seuraavan vuosikymmenen aikana. (Lähde: AFP)

Saara Aallon toinen UMK18-kilpailukappale on rakkaudesta kertova Domino

Laulaja Saara Aallon toinen UMK18-kilpailukappale ja sen musiikkivideo on nyt julkaistu, kertoo Yle tiedotteessa. Kappale on nimeltään Domino, ja se kertoo Aallon mukaan rakkaudesta. Hän kuvailee, että kappale kertoo siitä hetkestä, kun on niin rakastunut, että jalat lähtevät alta.

Aalto on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Thomas G:sonin, Bobby Ljunggrenin, Johnny Sanchezin ja Will Taylorin kanssa.

Dominon ovat tuottaneet G:son ja Sanchez.

Jennifer Aniston eroamassa Justin Therouxista

Yhdysvaltalainen näyttelijä Jennifer Aniston ja hänen näyttelijäpuolisonsa Justin Theroux ovat ilmoittaneet eroavansa. Asiasta uutisoi muun muassa ABC News. Pariskunta on ollut naimisissa kaksi ja puoli vuotta. He kertoivat erostaan yhteisessä tiedotteessa.

Parhaiten Frendit-sarjasta tunnettu Aniston oli aiemmin naimisissa näyttelijä Brad Pittin kanssa. Aniston ja Pitt erosivat vuonna 2005, jonka jälkeen Aniston tapaili muun muassa näyttelijä Vince Vaughnia.

Korjattu aiempaa yliopistojen sovittelua koskevaa uutista: Yliopistojen työriidan sovittelu alkaa vasta tänään. Aiemmassa uutisessa kerrottiin sovittelun jatkuvan tänään.

