Yön uutiskooste: Kuolleeksi huhuttu Kim Jong-un ilmestyi lannoitetehtaalle, muuttoliike etelään harmittaa suomalaisia

Pohjois-Korean uutistoimisto: Maan johtaja Kim Jong-un teki ensimmäisen julkisen esiintymisensä kolmeen viikkoon

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tehnyt ensimmäisen julkisen esiintymisensä kolmeen viikkoon, kertoo Pohjois-Korean oma uutistoimisto KCNA. Valtion hallinnassa olevan uutistoimiston mukaan Kim vieraili lannoitetehtaan avajaisissa perjantaina.

Huhut Kimin terveydentilasta ovat velloneet maailmalla viime viikkoina.

Eteläkorealaisen Pohjois-Koreaa seuraavan Daily NK -sivuston tietojen mukaan Kimille olisi tehty sydänleikkaus 12. huhtikuuta. Tämän jälkeen Kimin huhuttiin jopa kuolleen.

Kim oli edellisen kerran julkisuudessa 11. huhtikuuta.

Yhdysvalloissa viranomaiset hyväksyivät remdesivir-viruslääkkeen käytön koronaviruspotilailla

Yhdysvalloissa viranomaiset ovat päättäneet sallia remdesivir-viruslääkkeen käytön koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin hoidossa vakavasti sairailla potilailla.

Amerikkalainen Gilead Sciences -yhtiö kehitti remdesiviriä alun perin lääkkeeksi ebolaan. Kliinisissä kokeissa on nyt havaittu lääkettä saaneiden covid-19-potilaiden toipuvan taudista noin 30 prosenttia nopeammin kuin lumelääkettä saaneen verrokkiryhmän jäsenten. Kuolleisuuteen lääkkeellä ei ole havaittu olleen merkittävää vaikutusta.

Päätöksen myötä remdesiviriä voidaan nyt antaa ihmisille, jotka ovat sairaalahoidossa ja joiden tila on vakava.

Remdesivir ei vaikuta koronaviruksen potilaassa laukaisemiin voimakkaisiin immuunipuolustuksen reaktioihin vaan suoraan itse virukseen ja sen lisääntymiseen.

Yhdysvalloissa päivässä lähes 1 900 koronaviruskuolemaa

Yhdysvalloissa on viimeisen 24 tunnin aikana kuollut koronaviruksen seurauksena ainakin 1 883 ihmistä. Maailman koronavirustartuntoja seuraavan Johns Hopkins -yliopiston luku kuvaa tilannetta torstai-illasta perjantai-iltaan paikallista aikaa.

Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina kerrottiin päivittäin yli 2 000 uudesta kuolemasta.

Yhteensä viruksen seurauksena on Yhdysvalloissa kuollut jo noin 65 000 ihmistä, mikä on selvästi eniten maailmassa. Vahvistettuja koronavirustartuntoja maassa on yli 1 100 000, mikä sekin on korkein luku maailmassa.

Yhteensä koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisesti ainakin 238 000 ihmisen kuoleman.

Suuryritysten huonot tulosuutiset painoivat Wall Streetin pörssikursseja viikon päätteeksi

Yhdysvaltojen pörssiviikko päättyi perjantaina mojovaan laskupäivään. Kurssit laskivat useiden suuryritysten heikkojen tulosten vetämänä.

Dow Jones -indeksi putosi 2,6 prosenttia, laajapohjainen S&P 500 laski 2,8 prosenttia ja teknologiapainotteinen Nasdaq 3,2 prosenttia.

Suuryrityksistä Amazonin osake halpeni 7,6 prosenttia sen kerrottua, että toisen neljänneksen voitot jäävät olemattomiksi koronavirukseen liittyvien kustannusten takia. Öljy-yhtiö Exxon Mobil puolestaan kertoi ensimmäisestä tappiollisesta vuosineljänneksestään vuosikymmeniin, mikä painoi sen osaketta 7,1 prosentilla.

Huhtikuu oli Wall Streetillä vahvasti nousupainotteinen maaliskuun romahduksen jälkeen.

Joka toinen suhtautuu kielteisesti muuttoliikkeeseen kohti etelää ja kaupunkikasvukeskuksia

Lähes joka toinen suomalainen asennoituu kielteisesti Suomessa tapahtuvaan muuttoliikkeeseen kohti etelän kaupunkikeskuksia. Asia selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön Kaksin teettämästä kyselytutkimuksesta.

Vuonna 2017 kielteisesti muuttoliikkeeseen suhtautui 36 prosenttia vastaajista, ja nyt heidän osuutensa on kasvanut 10 prosenttiyksiköllä 46 prosenttiin.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Tutkimusaineisto koostuu 1 053 haastattelusta, jotka kerättiin 13.–18. maaliskuuta ja jotka edustavat Suomen 18–79-vuotiaita Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rakkaan lemmikin kipu voi jäädä omistajalta tunnistamatta

Jotkut lemmikin omistajat eivät tunnista eläimen kokemaa kipua, Suomen Eläinlääkäriliitosta kerrotaan. Esimerkiksi hitaampi liikkuminen, kumarassa kulkeminen tai laihtuminen voidaan laittaa vanhenemisen piikkiin, vaikka todellisuudessa eläin voi olla vakavasti sairas.

Jos kissa ei syö tai virtsaa, tai jos lemmikki juo paljon, täytyy eläinlääkäriin lähteä vauhdilla.

Myös eläinten hammasongelmat ovat joillekin omistajille vaikeita huomata ja hoidattaa ajoissa. Samoin kroonisten ihovaivojen ja allergioiden kanssa eläinlääkärikäyntiä helposti venytetään.