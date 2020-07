Yön uutiskooste: Kyselyn mukaan hieman yli puolet pitää rasismia ongelmana Suomessa, Yhdysvalloissa eniten koronatartuntoja vuorokauden aikana koskaan

Suurin osa saanut myrskyssä katkenneet sähköt takaisin, Itä-Suomessa on vielä korjattavaa

Sähköt ovat palautuneet suurelle osalle talouksista, joilta ne Päivö-myrskyn mellastaessa katkesivat. Sähkökatkokartan mukaan ennen viittä torstaiaamuna sähköttä on enää reilut 10 000 taloutta, kun myrsky pahimmillaan vei sähköt jopa sadaltatuhannelta taloudelta. Sähköjä kaipaillaan tällä hetkellä lähinnä itäisessä Suomessa.

Päivö-myrsky teki tuhojaan Suomessa tiistaista keskiviikkoaamuun. Tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksella ei enää ole muita voimassa olevia varoituksia kuin metsäpalovaroitus Ahvenanmaalla.

Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista pitää rasismia merkittävänä ongelmana

Hieman yli puolet suomalaisista pitää rasismia Suomessa merkittävänä ongelmana, selviää Uutissuomalaisen gallupista.

Vastanneista 51 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä "Rasismi on mielestäni merkittävä ongelma Suomessa". Täysin tai jokseenkin eri mieltä väittämästä oli 43 prosenttia. Kuusi prosenttia ei osannut sanoa asiasta kantaansa.

Kyselyyn vastasi viime viikolla tuhat täysi-ikäistä suomalaista.

Oppositiojohtaja Navalnyi: Venäjän äänestyksen tulos on valtava valhe

Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on kyseenalaistanut jyrkin sanoin perustuslaista käydyn kansanäänestyksen luotettavuuden. Navalnyin mukaan kyseessä on "valtava valhe", joka ei heijasta Venäjän kansalaisten todellista mielipidettä.

Perustuslakimuutos mahdollistaa presidentti Vladimir Putinin asettumisen uudelleen ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Tulosten mukaan muutosta kannatti noin 78 prosenttia äänestäneistä, kun äänistä oli laskettu 99 prosenttia, kertoo uutistoimisto Tass.

Venäjän vaalikomission mukaan äänestysprosentti oli noin 65.

Seitsenpäiväistä äänestystä on arvosteltu epäreiluksi ja vilpilliseksi. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa lähes 53 000 uutta koronatartuntaa - luku on päiväkohtainen ennätys

Yhdysvalloissa tilastoitiin keskiviikkona suurin päivittäisten tartuntojen määrä koronaviruspandemian aikana. Vuorokauden aikana rekisteröitiin lähes 53 000 uutta tartuntaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta.

Yhdysvalloissa on todettu enemmän tartuntoja ja virukseen liittyviä kuolemia kuin missään muualla. Yhteensä koronavirustartuntoja on maassa todettu lähes 2,7 miljoonaa. Kuolleita on 128 000.

Tartuntamäärät ovat olleet viime viikkoina nousussa eri puolilla Yhdysvaltoja. Viime päivinä uusien tartuntojen vuorokautiset määrät ovat olleet noin 40 000 kappaleen tuntumassa.

Myös sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrän kerrotaan olevan kasvussa useissa kaupungeissa. (Lähde: AFP)

Brasilia ylitti 60 000 koronakuoleman rajan

Koronavirukseen liitettyjä kuolemia on Brasiliassa tilastoitu nyt yli 60 000, maan terveysministeriö kertoo. Viimeisen vuorokauden aikana kuolemia on rekisteröity noin tuhat. Brasiliassa on Yhdysvaltojen jälkeen eniten sekä vahvistettuja koronatartuntoja että tautiin liittyviä kuolemia maailmassa.

Worldometer-tilastosivuston mukaan Brasiliassa on kuollut koronavirukseen 285 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on 59. Johns Hopkins -yliopiston mukaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on kaikkiaan maailmassa nyt yli 514 000. (Lähde: AFP)

Trump sydämistyi New Yorkin keskustaan maalattavasta Black Lives Matter -tekstistä - kutsui sanoja "vihan symboliksi"

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump moittii New Yorkin kaupungin suunnitelmaa maalata Black Lives Matter -teksti keskeiselle Fifth Avenue -kauppakadulle.

Black Lives Matter -teksti on noussut Yhdysvaloissa toista kuukautta jatkuvien rasismin ja poliisiväkivallan vastaisten mielenosoitusten tunnukseksi. Trump kutsui tekstiä Twitterissä "vihan symboliksi". Tviitistä ovat uutisoineet useat yhdysvaltalaismediat.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio sanoi uutiskanava MSNBC:lle aiemmin keskiviikkona paikallista aikaa, että teksti on määrä maalata Fifth Avenuella sijaitsevan Trumpin rakennuttaman Trump Towerin edustalle lähipäivinä.

Brescia hävisi Interille kovin luvuin - Joronen päästi pallon maaliin kuusi kertaa

Sarjajumbona majailevan Brescian suomalaismaalivahdilla Jesse Jorosella oli keskiviikkona synkkä ilta, kun Milanon Inter paukutti vastustajastaan peräti 6–0-voiton Italian jalkapallon pääsarjassa. Murskavoitto piti Interin tukevasti sarjan kolmannella sijalla.

Joronen pysyi maalissa koko pelin ajan. Inter teki kolme maalia molemmilla puoliajoilla. Ensimmäisen osuman laukoi Ashley Young jo viiden minuutin pelin jälkeen.

Brescian toinen suomalaispelaaja Simon Skrabb lähti vaihtoon pelin puolivälissä.

Keskiviikon muissa peleissä Bologna ja Cagliari sekä Spal ja AC Milan pelasivat tasapelit. Verona päihitti Parman 3–2 ja Sassuolo Fiorentinan 3–1. Sampdorian ja Leccen kohtaaminen päättyi ensin mainitun 2–1-voittoon.